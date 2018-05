Amaia y Alfred se atreven con 'Lau Teilatu' Gaztea Los representantes españoles en el festival de Eurovisión entonan el estribillo de la mítica canción de Itoiz ante los micrófonos de Gaztea ELCORREO.COM Viernes, 11 mayo 2018, 16:26

No hay reto al que no entren. Hasta para cantar en euskera, aunque ninguno de los dos tenga «ni idea» y en el caso de Alfred ni le sonase la canción. En visperas de Eurovisión, los representantes españoles han sido entrevistados por Gaztea, el canal juvenil de radio de EiTB, cuyo redactor les ha pedido que cantasen el mítico 'Lau teilatu' de Itoiz, como homenaje al grupo que celebra este año su 40 aniversario. «Yo no sé euskera, me encantaría saber pero jooo... es muy bonita», reconoce Amaia, oriunda de Pamplona. Al final ambos se atreven a entonar el estribillo... con más simpatía que acierto.