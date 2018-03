Alicia Vikander: «Estuvieron ocho días tirándome bombas de agua» ANTENA 3 La actriz acudió a ‘El Hormiguero’ para presentar su última película, ‘Tomb Raider’, y desveló las incidencias del rodaje JOSEBA FIESTRAS Viernes, 16 marzo 2018, 09:29

El gran mérito de ‘El Hormiguero’ es que las estrellas internacionales están deseando acudir al programa de Pablo Motos para promocionar sus películas. Alicia Vikander ha sido la última en acudir a divertirse al espacio de Antena 3 y conocía perfectamente el formato, «lo he visto varias veces y estaba deseando venir», le dijo a su presentador.

La actriz acaba de estrenar la última versión de ‘Tomb Raider’. «Es un personaje con el que he crecido. De niña jugaba al videjuego, en él vi por primera vez a una protagonista femenina en un universo dominado hasta entonces por los hombres», explicó la ganadora del Oscar, que se mostró entusiasmada por participar en el proyecto, «aunque requiere una gran responsabilidad porque tiene muchos seguidores y el personaje es el icono de toda una época», advirtió.

Rodar una película de acción tiene sus inconvenientes. «Como Lara Croft solo lleva una camiseta, me imaginé que no podrían ponerme muchos arneses y me colgaron de unas cuerdas. Disfruté mucho con las peleas, pero acabé llena de cardenales y cortes», contaba la intérprete. Pero lo peor fue cuando tuvo que grabar las escenas acuáticas. «Se pasaron ocho días tirándome bombas de agua por encima –recordaba sonriendo- y me dijeron que la iban a calentar, pero no me explicaron que tenían dos ventiladores gigantes de más de dos metros que hacían que el agua se convirtiera en hielo», bromeaba ante Motos.

El frío que sufrió la estrella de Hollywood durante su trabajo en ‘Tomb Raider’ fue tal que tuvieron que repetir la escena porque casi coge una hipotermia y se puso azul. «Hay que ver, pueden provocar explosiones y efectos increíbles y no eran capaces de cambiar el color de mis labios digitalmente», bromeaba. Motos se interesó por la parte del cuerpo que más le dolió durante el rodaje y ella respondió que ninguna en concreto: «¡Dios mío! Era un dolor general constante, pensé que se quitaría pronto porque yo he bailado mucho (protagonizó varios musicales en Gotemburgo, su ciudad natal), pero cada día tenía que entrenar un músculo diferente y al final me acababa doliendo todo», admitió la esposa del también actor Michael Fassbender, con quien se casó el pasado mes de octubre en Ibiza.