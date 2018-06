¿Alguien se perdió el partido? Aficionados islandeses celebran en una plaza de Reikiavik el gol del empate de su selección frente a Argentina (1-1). / AFP El debut de Islandia en el Mundial de Rusia fue seguido por el 99,6% de sus espectadores. «Los únicos que no lo vieron fueron los que lo estaban jugando», bromea uno de sus futbolistas MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Martes, 19 junio 2018, 23:57

Cuando Alfred Finnbogason, el autor del primer gol de la historia de Islandia en un Mundial, bromeó diciendo que «los únicos islandeses que no han visto este partido a través de la televisión o en la grada son los que estaban jugándolo en el campo», no exageraba. El debut de su selección contra Argentina el pasado sábado, y que finalizó con un histórico empate a uno tras un penalti fallado por Leo Messi, cosechó un 99,6% de 'share' en la cadena pública de su país, RUV, según desveló la propia Federación de Fútbol del país isleño. Es decir, solo el 0,4% de los televisores no estaban conectando en ese momento (entre las 12.00 y las 14.00 horas locales) con el partido.

«¿Qué estaba viendo el resto?», se preguntaban al día siguiente cientos de usuarios en las redes sociales. Fueron 1.230 telespectadores los que prefirieron no ver el partido y, de ellos, la mitad, unos 616, optaron por resistir al fútbol y al destino de su selección para no perderse el nuevo capítulo de la serie 'Bold and the Beautiful' en la privada Stöo2, un histórico culebrón estadounidense que lleva emitiéndose de forma ininterrumpida desde 1987 en la CBS. El destino de los Forrester, la familia protagonista, era mucho más importante que el del once islandés en su periplo. El resto de la audiencia, un 0,2%, se dividió entre los 13 canales en abierto y 56 de pago que emiten en el país.

Así es la mentalidad y el espíritu de un país pequeño que hace historia. A Rusia, donde se está disputando el Mundial, han viajado 30.000 islandeses, casi el 10% de los 308.000 ciudadanos que viven por esas tierras. Islandia es la nación con menos población que se ha clasificado en la historia de la competición, superando con creces a Trinidad y Tobago, que ostentaba el récord con 1.349.667 habitantes. Allí, formar un combinado de 23 jugadores es más meritorio si se tiene en cuenta que en la isla solo hay unos 50.000 hombres de entre 20 y 40 años. Cada uno de ellos tiene una hipotética probabilidad de 1 entre 2.000 de ser convocados por el seleccionador (en España es de 1 entre 278.000).

Los penaltis de Corea

Desde Barlovento Comunicación, una consultora especializada en audiencias, comentan a este periódico que el sorprendente 'share' se debe «al contexto de Islandia, aunque no lo podemos valorar en su justa medida porque no se parece al de nuestro país. En España esta situación no se ha dado desde que llegaron las cadenas privadas en enero de 1990, y es casi imposible que se vuelva a dar debido a la fragmentación». Lo más cerca que estuvimos de igualarla esa marca fue en la tanda de penaltis que enfrento a nuestra selección con la de Corea del Sur en los Cuartos de Final del Mundial de la que esta era anfitriona junto a Japón en 2002. La cifra fue del 93,5% de cuota de pantalla.

Pero en Islandia esto es más habitual de lo que pueda parecer. Sin ir más lejos, la final de la última edición del Festival de Eurovisión marcó otro estratosférico 95,3% de 'share', pese a que su representante quedó apeado en la semifinal. En la pasada Eurocopa, su selección cayó elminada ante un ¡99,8%! de 'share' pero eran cuartos de final, no un partido inaugural. Así que todavía hay margen para el 100%.