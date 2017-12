Luz que agoniza

En ‘Gran Hermano’ la luz no se apaga. Pero agoniza, como en el título español de la película de Ingrid Bergman. El original es ‘Gaslight’, luz de gas, exactamente lo que le hacían a la pobre Bergman (ese tipo de maltrato psicológico cuya expresión sale de la historia de Patrick Hamilton). La decimoctava edición de ‘GH’ se acabó el jueves con la victoria de Hugo. Da igual el apellido.

Al final de cada temporada se apagaban las luces de la casa con gravedad, igual que otros encienden el alumbrado navideño. Este año no estaban las cosas para dar pistas. «La luz de ‘Gran Hermano’ no se apaga», dijo el Súper (siempre me ha encantado lo que esto tiene de Mortadelo y Filemón). Ya sabemos que ni habrá un inmediato ‘GH VIP’ ni el ‘GH’ regular tiene garantizada su continuidad (pero ‘OT’ ha resucitado). La edición llamada ‘Revolution’ ha sido líder sólo en dos de las trece galas y ha obtenido una media de 14,2% de cuota. Es mucho, pero para ‘GH’ es venir a menos. Aunque el bajón viene de la temporada anterior. También tuvo las narices de enfrentarse en su estreno a ‘MasterChef Celebrity’. Y luego se ha medido con ‘Estoy vivo’, una de las sorpresas del año en ficción. La serie de Daniel Écija acabó asimismo el jueves con una muerte importante, cerrando la trama, abriendo otra y confirmando, entre otras cosas, el extraordinario momento de Javier Gutiérrez (‘El autor’, ‘Vergüenza’ y ‘Estoy vivo’, la única donde su personaje no es despreciable).

Pero vuelvo al Súper. «Nuestra luz lleva 18 años alumbrando muchas vidas. Las vidas de todos lo que han pasado por la casa y las vidas de todos los que nos ven por la tele, reflejando el peso que… el espacio sigue teniendo en nuestra pequeña pantalla. Esta luz da calor, acompaña y a muchos nos ha visto crecer. Este año la luz de ‘Gran Hermano’ no se apaga». Lo más terrible es lo cursis que se han vuelto en Telecinco. Primero el anuncio («La belleza nos une. La Navidad nos reúne») y ahora esa luz que da calor. Sólo falta Mocedades: «¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor». Telecinco nos hace lucecita de gas.