Adrián y Saray abandonan ‘Supervivientes’ Adrián y Saray / Mediaset. La diseñadora no se fía de sí misma y al actor le puede el hambre. Los que sí viajarán a Honduras serán Isa pantoja y Alejandro Albalá JOSEBA FIESTRAS Lunes, 2 abril 2018, 08:59

Ni siquiera el fantasma de Hacienda asustó a Adrián Rodríguez, que ha cogido el petate y ha abandonado ‘Supervivientes’. Abraham García, ganador del concurso en 2014 y gran amigo del actor, trató de convencerle en directo apelando a su fortaleza física y, viendo que la razón no cuajaba, llegó a citar las supuestas deudas del intérprete: «Recuerda lo de Hacienda –avisó- que también has ido ahí para solucionar tus problemas económicos». Y ni por esas. Se ve que echaba de menos las frituras de ‘El chiringuito de Pepe’ y se largó. «Es una decisión muy complicada porque no esperaba que esto fuese tan duro, pero mi salud es lo primero y esta aventura ha terminado», zanjó desde la isla, informando a los espectadores de que sufre problemas de ansiedad y ha estado en tratamiento desde hace meses.

Aún no se había recuperado la audiencia de la zozobra cuando estalló la segunda bomba. Un nuevo abandono amenazaba el reality. Saray Montoya estaba más perdida en su grupo que un preservativo en casa de Julio Iglesias. La relación con sus compañeros echaba chispas y, antes de que prendiera la hoguera, la gitana que soñaba con ser modelo prefirió largarse. La concursante ya venía barruntando la idea desde el pasado jueves y aprovechó la conexión del domingo para hacer efectiva su decisión. Ni las palabras de su marido -«tú no tienes que venir como una perdedora, si la tienes que formar, fórmala», animaba el compungido esposo desde el plató-, ni un audio de su hija Estrella -«mamá, ayer fue mi cumpleaños y quiero que me regales tu triunfo en el programa», espoleaba la pequeña- fueron capaces de convencerla.

«Me voy porque me conozco. No quiero que España vea un show. Quiero salir como una señora y ya he llegado a mi límite, si lo cruzo me convertiré en una barriobajera», explicó la diseñadora, y su pareja, una vez formalizado el abandono, se sumó al razonamiento: «Antes de coger a una por los pelos prefiere dejarlo». Lo contradictorio del asunto es que, días antes, la protagonista de la huida meditaba su posible deserción con Raquel Revuelta y le decía que, si se iba, «no será por estos (sus compañeros de equipo), que conmigo no puede ni un piquete de la Guardia civil».

A cambio de tanta renuncia, el formato cuenta con nuevos alicientes para las próximas entregas. Isa Pantoja y Alejandro Albalá confirmaron en el debate que viajarán juntos a Honduras para departir con sus respectivas parejas. Lo curioso es que lo harán recién divorciados porque este martes firman los papeles. La primera cruza el ‘charco’ para calmar a su actual novio, Alberto Isla, y dejarle claro su amor por él. El segundo emigra por razones bien distintas, ya que su intención es informar a Sofía Suescun de que su relación está rota. Vamos, que queda ‘culebrón’ para rato.