La libertad de leer entre rejas

Lo único que diferencia esta tertulia literaria de otro club de lectura son doce puertas blindadas, tres controles de seguridad y una gran alambrada. Sentados alrededor de una mesa elíptica, diez presos y dos educadores leen en alto la primera frase de ‘Pacto de Sangre’, un relato sobre la vejez del escritor uruguayo Mario Benedetti: «A esta altura ya nadie me nombra por mi nombre, Octavio. Todos me llaman abuelo....». Los internos de la prisión de Zaballa, en Nanclares de Oca, se identifican con este anciano sin rostro. A veces resulta complicado conservar la individualidad entre los más de 600 presos que habitan en este centro penitenciario de Álava. Estas sesiones se repiten los jueves a las 11 de la mañana y durante dos horas les ofrece «una ventana al mundo exterior». La mera presencia de este periodista «es un soplo de aire fresco», como reconoce un participante que supera los 50 años y califica la tertulia como «el mejor momento de la semana».

La iniciativa nació hace 17 años de la mano de Miguel Loza y Montse Montero, dos profesores del Centro de Educación Permanente de Adultos Paulo Freire que imitaron los proyectos surgidos en Barcelona en los albores de la década de los noventa. Ahora moderan una de las tertulias más longevas del país. Poco a poco han demostrado que cualquier persona es capaz de disfrutar de una obra clásica o de la poesía vanguardista. «La lectura y el diálogo enriquecen su mundo interior y los prepara para cuando vuelvan a la calle. Evidentemente no es un proceso definitivo, pero hay un gran porcentaje de gente que asiste a las clases y no reincide», explica Miguel, alma máter del grupo.

«Me preguntó qué sabía yo de Kafka. ¡Já, las horas que he pasado reflexionando sobre el escarabajo!» Participante de la tertulia, hombre

Uno de los primeros textos que estudiaron fue ‘La metamorfosis’. Un reo que participó en aquellas sesiones recuerda con orgullo la cara de sorpresa de un funcionario cuando lo vio con el libro. ¿Qué sabes tú de Kafka?, debió de preguntarle. «Le respondí que mucho más que él. ¡Já, la de horas que habíamos pasado reflexionando sobre el escarabajo!».

Miguel asegura que este tipo de reuniones «los aleja del lenguaje taleguero», a veces sofocante para los presos con espíritu sensible. En dos horas de coloquio revolotean nombres como Levi-Montalcini, José Luis Sampedro, Flaubert y Shakespeare, pero también hablan de las suecas de los años 60, el matriarcado en Euskadi, el sexo a partir de los setenta y la soledad.

Lectores sin pasado

Un recluso explica que hace unos meses comentaron ‘Patria’, de Fernando Aramburu, con un miembro de ETA y reos de «todos los colores» sentados en la misma mesa. «Siempre discutimos con respeto». Un tanto frustrados, algunos integrantes abandonan la mesa poco antes de la hora. Trabajan con empresas como Fagor o Pimesa, que instalaron allí sus talleres y ahora ofrecen contratos remunerados. Fabrican, entre otras cosas, el cableado de nuestras lavadoras y ascensores.

En la cárcel existe una regla no escrita: no se pregunta por qué están aquí. Aunque todos lo saben. Durante años la tertulia ha reunido todo tipo de pasados. Delincuentes comunes, evasores fiscales, atracadores de bancos, estafadores... A Montse, a quien los internos llaman ‘profe’ y piden consejo por los pasillos, no le interesa lo más mínimo. «Preferimos no saberlo. Están cumpliendo una condena y deben asumirlo. Nosotros somos docentes y tratamos de ayudar en la medida de lo posible».

«Emprendemos un viaje. Todo cobra vida y se mueve, siente, habla, a través de nosotros» Participante de la tertulia, mujer

En cada sesión se reúnen también diferentes niveles académicos. Algunos atesoran títulos universitarios en Derecho o Economía, otros no llegaron a superar el Bachiller. Sin embargo, su pasión y disposición parece igualarlos en la conversación. «Yo solo puedo leer lo justo, pero me esfuerzo. Cuando estoy con un libro, me imagino la voz de Miguel. Es como si me lo contara al oído». A diferencia del mundo exterior, en la cárcel la mayoría de los tertulianos son hombres. Una de pocas participantes reflexiona sobre la literatura en un escrito.«Se crea una atmósfera que solo respiramos nosotros, un aire que solo nosotros compartimos, y con esas palabras de cada autor emprendemos un viaje juntos. Aparecen entonces los paisajes, los personajes, todo cobra vida y se mueve, habla, siente, a través de nosotros».

De acuerdo con el encargado de la biblioteca, la tertulia es un recurso muy solicitada por una minoría. El resto prefiere evadirse en sus celdas, a las que llaman ‘chabolos’. En Zaballa hay un total de 174 lectores asiduos a la ficción y uno de ellos devoró 83 novelas el año pasado. La estadística se divide entre superventas como Ken Follet o Pérez-Reverte y autores clásicos como Neruda o Miguel Hernández. Bernardo Atxaga corona junto a Mario Onaindia la lista de escritores vascos más consultados. Un miembro de la tertulia recuerda con especial cariño aquel fragmento de ‘Obabakoak’: «No me preocupa que tengas pájaros en la cabeza, lo que me preocupa es que sean siempre los mismos pájaros».