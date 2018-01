Por supuesto que tiene todo el sentido calificar de excepcional el balance de los museos Guggenheim y Bellas Artes en 2017. Porque a la vista están -con sus diferencias- los récords de visitantes, su fundamental aportación a la tracción económica y a la generación de turismo o incluso su contribución a la pedagogía y a la divulgación cultural. Un balance excepcional, sin duda, que también deriva de la mejora en la coyuntura económica global y de una demanda turística que ha favorecido a España en detrimento de otros destinos con mayor riesgo. En el caso del Guggenheim, su brillante balance no solo es deudor del esfuerzo desarrollado con ocasión de su XX aniversario o de los factores externos señalados anteriormente, sino también de un modelo de gestión y de un plan estratégico que han asegurado de forma estable el éxito durante todos estos años. Por su parte, el incipiente dinamismo en la gestión aportado por la nueva dirección del Bellas Artes y el atractivo de sus últimas muestras han logrado una mejora sustancial que tiene reflejo inmediato en su balance anual. Con todo, el éxito logrado por los dos museos en 2017 no debería ser complaciente ni confiado, a la vista de que el crecimiento en la oferta museística global y los retos de futuro pendientes en ambos casos requieren un mayor respaldo institucional. Me refiero, en el caso del Guggenheim, a la continuación del programa de compras para su colección propia -algo urgente para reforzar su dinamismo expositivo- a su posible expansión discontinua y a un nuevo tratamiento fiscal del mecenazgo que sin duda aumentaría su ya notable tasa de autofinanciación. Por lo que se refiere al Bellas Artes, y junto a los mismos requerimientos sobre compras y mecenazgo, está claro que no podrá dar un salto cualitativo sin acometer una reforma espacial, una mejora en su dimensión financiera, una transformación en su estructura organizativa y una renovación en su forma de gobierno.