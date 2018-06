Relato encadenado: estocada en San Fermín G DE LAS HERAS Cinco autores aceptan el reto de EL CORREO de escribir un relato encadenado de serie negra, el género estrella de la Feria del Libro de Bilbao ELENA SIERRA Domingo, 17 junio 2018, 00:44

Capítulo escrito por José Javier Abasolo (1)

José Javier Abasolo. / IGNACIO PÉREZ

Ser escritor de novela negra no tiene tantas ventajas como en ocasiones cree la gente. Ni nos reservan la mejor mesa en nuestro restaurante favorito, ni tenemos siempre a nuestra disposición un billete de avión por si surge un viaje inesperado, ni nadie se abalanza sobre nosotros al grito de «queremos un hijo tuyo». Vamos, que no nos parecemos en nada a las estrellas de Hollywood.

Pero hay algo que nunca falla. Siempre, en todo lugar y ocasión, podemos encontrarnos con una persona que, a menudo luciendo una sonrisa socarrona, nos dice eso de: usted, que posee una imaginación desbordante y escribe de asesinatos, seguro que es capaz de idear el crimen perfecto, ¿no? Y tanto nos lo repiten que al final no nos queda más remedio que aceptar el reto y contestar: sí, claro que somos capaces de perpetrar el crimen perfecto. El problema es que nunca podremos demostrarlo, porque en ese caso la policía nos cogería, lo que no dejaría de ser irónico. Por eso escribo esta historia, la de mi crimen perfecto, camuflándola como si se tratara de un relato escrito a varias manos. Por si acaso.

En el fondo no es tan complicado. ¿Qué es lo primero en lo que se fija la policía cuando investiga un asesinato? El entorno de la víctima. Así que lo único que tenía que hacer era buscar una persona que por sus circunstancias fuera fácil de matar y a la que no me uniera nada, ni lazos afectivos, ni familiares ni laborales, ni siquiera una afición compartida. La verdad es que no parecía tan difícil.

Capítulo escrito por Javier Sagastiberri (2)

Javier Sagastiberri. / IGNACIO PÉREZ

Lo primero que se me vino a la mente fue lo más obvio: un habitante de las montañas del Goierri. No se me ocurre nada más alejado de un escritor de novela negra residente en Indautxu que un aizkolari de Ataun. Pero lo más obvio no siempre es lo más acertado. Soy un devoto seguidor del maestro Chu-Lin de Canillejas, quien en su obra más conocida, 'El chotis del samurái', nos advierte: «Para alcanzar el éxito, el hombre sabio escogerá el camino difícil, pero se cuidará de transitar por el imposible». Enseguida me percaté de que el asesinato del aizkolari era el camino imposible: la aproximación de un urbanita como yo al aizkolari en su entorno podría requerir de años, incluso de décadas, de complicada aclimatación.

Entonces me acordé de otro tipo humano también muy alejado del bilbaíno: el navarro de Iruña. Y si hablamos de Iruña, hablamos de sanfermines, un entorno en el que resulta más sencillo pasar desapercibido. Me documenté sobre las próximas fiestas y enseguida me topé con un objetivo concreto: 'El Niño de los Perfumes', torero revelación, que mataba seis toros el 9 de julio y se hospedaba en el hotel Los Tres Reyes de la capital navarra.

Decidí atribuir el atentado a una organización animalista coreana, El Cuerno Sagrado. Mi afición conocida al chuletón de buey me descartaría como sospechoso.

El 6 de julio, ataviado para la fiesta, me embarqué en un autobús repleto de jóvenes ávidos de juerga.

Capítulo escrito por Noelia Lorenzo (3)

Noelia Lorenzo. / IGNACIO PÉREZ

Llegué al hotel envuelto en un estrés monumental. Yo, como escritor obsesivo que era, no salía demasiado de casa. Para ser más exactos: mi vida social en los últimos años se había ido a la mierda, y no estaba acostumbrado a la algarabía que me había topado en el autobús. Me notaba febril, roto. Histérico. Dejé la maleta en la habitación y bajé al bar. Necesitaba una copa. Algo fuerte para contraatacar mi nerviosismo. Me senté en un taburete alto y, en un segundo, la camarera se puso frente a mí.

- ¿Qué desea, caballero?

El trato exquisito encendió más mis nervios.

- Un bourbon, señorita -contesté con retintín-. Aquello no era propio de mí, pero cada vez me sentía más desquiciado. De pronto caí en la cuenta. Era el cabrón de mi yo asesino el que estaba actuando por mí, sí, era él.

La chica puso el vaso sobre la barra y, cuando estaba llevándomelo a los labios, escuché unos gritos.

- ¡Pero, niña, qué guapa estás esta mañana! ¡Anda, preciosa, ponme lo de anoche!

Observé a la camarera y vi claramente cómo intentaba disimular su desagrado. El individuo se acomodó en otro taburete de la barra, algo alejado de mí. Miré de reojo y descubrí que era él.

El matador.

'El Niño de los Perfumes'.

Mi víctima.

Su sonrisa y su mirada me revelaron que se trataba de un depredador en toda regla. Bebí el bourbon de un trago.

- Chiquilla, ¿vas a consentir que esta noche vuelva a dormir solo? -preguntó guiñándole el ojo.

La camarera se ruborizó y, en aquel instante, deseé cargármelo allí mismo.

Capítulo escrito por Susana Rodríguez Lezaun (4)

Susana Rodríguez Lezaun.

Respiré, me agarré a la barra con una mano y avancé tambaleante hacia mi objetivo, como si fuera un borracho más.

- ¡Tío! ¡Eres 'El Niño de los Perfumes'!

El aludido desvió la mirada de la camarera. El ego le pudo más que sus ganas de cazar a la muchacha. Un fan es algo que no se ve todos los días. Sonrió y se giró en el taburete para mirarme de frente.

- He venido desde… (piensa, cabeza estúpida) Getafe (uf…) para verte. ¡Eres el más grande!

- Gracias, chaval.

Me palmeó la espalda y le hizo una seña a la camarera para que nos trajera dos consumiciones. Y luego otras dos. Cuatro bourbon y otros tantos gintonics después ambos nos reíamos como tontos y nos tratábamos con la familiaridad que da el alcohol. La chica hacía rato que se había olvidado de nosotros. Nadie nos miraba, nadie pareció reconocer al torero.

- Me encantaría ver un traje de luces de cerca - le dije cuando ya éramos como hermanos.

- Te enseño el mío -respondió en el acto-. He traído el mejor que tengo, Pamplona es plaza de primera.

Dicho y hecho. El muchacho (porque no era más que un muchacho) se levantó y me tiró del brazo. Mi mente calenturienta empezó a pergeñar un plan. Tenía que ser perfecto, claro. Le seguí por el pasillo hasta su habitación. La cabeza me daba vueltas. Estaba decidido a matarlo.

Fue lo primero que vi cuando entré. El estoque. Inhiesto y brillante en su soporte. Me acerqué a él, hipnotizado, y acaricié la empuñadura cromada. 'El Niño' me daba la espalda mientras estiraba sobre la cama su flamante chaquetilla.

Un segundo después, las lentejuelas eran rojas y el estoque, todavía en mi mano, atravesaba de lado a lado el estrecho tórax del 'Niño de los Perfumes'.

Capítulo escrito por Jon Arretxe (5)

Jon Arretxe.

Los destellos del traje me hicieron entornar los ojos. Todo dejó de parecer real, supongo que el alcohol ya había hecho estragos en mi cerebro, y después de una momentánea sensación de vahído sentí un tremendo subidón. Salí de la habitación vestido de torero, con el estoque envuelto en el capote. Entré al ascensor, pulsé el botón B y no pude por menos que sonreír ante el espejo. Guardé la cartera del matador bajo la montera y salí con decisión haciendo el paseíllo hacia el bar. Allí pedí otro gintonic mientras reparaba en los rasgos exóticos de la camarera.

- No te volverá a molestar -dije.

- ¿Quién?

- Ese que estaba antes conmigo -balbucí-. Me lo he cargado.

Ella me miraba extrañada mientras revolvía el gintonic.

- ¿Tienes algo que hacer después del curro? -intenté.

- Con un baboso vacilón como tú, nada -espetó.

Vacié el vaso de un trago y dejé sobre la barra un billete de cincuenta después de limpiar con él una gota de sangre olvidada en la torera. Luego salí caminando hacia la Estafeta, donde seguí tomando tragos entre ovaciones, y acabé en la Navarrería. Enseguida capté la atención de los guiris, que dejaron de saltar desde la fuente para aclamarme y embestirme como auténticos miuras. Toreé eufórico mientras escuchaba entusiasmados «¡Olé!» a cada golpe de capa. Hasta que se me fue la olla y di una estocada a un pelirrojo seboso.

Entonces llegaron el caos, la histeria, las sirenas de la policía… Salí por patas, corrí dando tumbos cuesta abajo mientras iba desembarazándome de mi llamativo atuendo, y cuando llegué a la ribera del Arga ya estaba en gayumbos, liberado por fin del dolor de huevos que me producía el traje de luces.

A punto de echarme al agua para huir a nado, escuché una voz:

- ¿Nos vamos?

Era la camarera del hotel, al volante de un coche con matrícula extranjera. Sonreía. Ni lo dudé.