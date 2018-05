Polémica por una obra del Museo Guggenheim: el arte chino no es tan bestia El artista belga Win Delvoye busca la provocación tatuando cerdos en China. / EL CORREO El controvertido terrario expuesto en la pinacoteca bilbaína pasó desapercibido en China, donde va ganando peso el respeto por los animales ZIGOR ALDAMA Qingyuan Domingo, 20 mayo 2018, 20:10

El artista chino Huang Yongping quiso crear en 1993 una obra que mostrase en toda su crudeza la violencia inherente al mundo animal. Se le ocurrió construir un terrario y llenarlo con reptiles e insectos que se comerían los unos a los otros. El 'Teatro del Mundo' sería una alegoría del sistema social y económico, en el que solo los más fuertes sobreviven. En definitiva, Darwin convertido en arte animal.

Considerado uno de los principales exponentes de la corriente 'Xiamen Dada', rebelde y brutal en sus creaciones artísticas, a Huang no le importaba lo más mínimo el revuelo que pudiese causar. De hecho, fue diana habitual de críticas, y una de sus exposiciones en China se clausuró media hora después de la inauguración. Además, ya había utilizado animales vivos en otras obras. También en 1993, utilizó otra urna para guardar una alegoría de la inmigración: la llenó con cinco escorpiones y decenas de langostas -los insectos-, que para él representaban a los inmigrantes. «Cuando creo mis obras, no pienso en lo que la gente va a sentir con ellas. No me importa si las entienden», declara.

El 'Teatro del Mundo', cuya versión 'light' ha provocado una cierta polémica en el Guggenheim de Bilbao, no le había granjeado disgustos hasta ahora. La primera vez que se vio fue en Francia, donde Huang decidió establecerse para evitar al Gobierno chino. Y una segunda versión se mostró brevemente en China sin que nadie pusiera el grito en el cielo. Pero es que el gigante asiático no era entonces, ni mucho menos, un ejemplo de respeto a los derechos de los animales.

No en vano, otros artistas chinos han utilizado animales en sus obras, tanto vivos como muertos. En 1995, Wang Jin se casó con una mula en una performance, y en el año 2000 Wu Gaozhong sí que provocó desasosiego entre los espectadores con 'Nacido el 28 de mayo', en el que él mismo salía desnudo del interior de un búfalo sanguinolento que acababa de ser sacrificado. Pero los críticos se limitaron a tacharlo de «repugnante», sin reparar en el animal que había muerto por la causa.

Ahora es muy posible que Huang provocase en su país de origen una polémica similar a la de Nueva York -donde el terrario no se exhibió- y Bilbao. Jing Xiaojing, una galerista de Shanghái, afirma que está prohibido mostrar animales vivos como parte de obras de arte. «Los disecados sí que pueden exhibirse», explica. «Aunque no estuviese prohibido, hoy en día la mayor parte de la gente en China tampoco recibiría con agrado una pieza en la que seres vivos pueden sufrir», añade.

Buen ejemplo de que Jing está en lo cierto es lo que le sucedió al artista belga Wim Delvoye, un provocador que ha convertido en porno algunos cuentos clásicos y cuya mayor polémica ha venido suscitada por el especial interés que tiene en dos elementos sin relación aparente: los cerdos y los tatuajes. En 1997 encontró la forma de combinarlos: comenzó a tatuar cerdos vivos. Pero pronto se dio cuenta de que su arte podía chocar de frente con las autoridades europeas, así que decidió trasladarse a China, donde no había leyes que protegiesen a los animales, para crear 'La Granja del Arte'.

Contrató a un profesional del tatuaje local y dibujó sus creaciones en los cerdos que adquirió. Tenían que ser muy pequeños, para que el tatuaje creciese con ellos. Cada sesión duraba dos horas y el tatuaje se completaba en semanas. Pero la obra en su conjunto tardó demasiado en tomar forma. Cuando en 2007 trató de exponerla en Pekín, fue vetada. Lo intentó un año después con ocho cerdos vivos en Shanghái, pero las autoridades exigieron que pasasen innumerables controles y la galería que había aceptado exhibirlos terminó desistiendo. Delvoye se defendió asegurando que siempre trata a sus cerdos con humanidad: «Viven mejor que millones de chinos».