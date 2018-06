Volver con ganas

Con una introducción a lo 'American Pie', el incombustible Ian Hunter y sus Mott The Hoople se presentaron a un público ávido de rock and roll en el escenario God de Mendizabala. Con el sol todavía alto, Hunter, junto al teclista Morgan Fisher y el guitarra Ariel Bender, arrancó un set intenso, apoyado en una base rítmica que bajo y batería entretejían con el apoyo de un segundo 'hacha' -provisto de una Gibson Les Paul, para dar esas tonalidades a lo Mick Ralphs o Mick Ronson- y un teclista añadido, además de un versátil músico que lo mismo tocaba el saxo que la guitarra eléctrica o la mandolina.

Esto último lo hizo en un momento en que la forma de cantar de Hunter se mimetizó casi con la de un Rod Stewart en la época Faces. El 'look' más potente-Fisher llevaba un cuello de chaqueta a base de teclas- lo lucía sin duda el cañero Bender, con una levita y chaleco de tono verde lechuga y un ceñido pitillo verdoso, rematado con un gorro del mismo tono irlandés y con un pelo que parecía una peluca de magistrado británico. Como una especie de Pepito Grillo enloquecido que, con histrionismo y derroche eléctrico, manejaba a su gusto una Fender Stratocaster, también verde (que más adelante cambiaría por otra de tono madera tostado).

Luego estaba Hunter, con sus rizos rubios metidos debajo de un sombrero y sus sempiternas gafas oscuras sobre su mirada, que en muy rara ocasión ha podido ser retratada en su larguísima trayectoria, cargada de grandes trabajos en solitario y plena de dignidad musical. Y lo volvió a demostrar, entre las sobradas escénicas muy de la era glam de los años 70, con un dominio de la tarima y de las dinámicas e intensidades que fue compartido por el resto la banda. Casi lo opuesto al 'show' de cumplir, casi funcionaríal, del León de Belfast en el mismo lugar 24 horas antes.

La actitud de Mott the Hopple fue una de las claves para una propuesta en la que desgranaron viejas piezas, haciéndolas sonar frescas y actuales, sin caer en el revivalismo per se. Los tres veteranos se han juntado en principio para tres bolos este verano y este era el primero: un trabajo absolutamente profesional, con respeto por el público -así como por su repertorio y legado- y con capacidad para recrear magia en directo. Como en los momentos en que amagaban el 'You Really Got Me' de The Kinks, con ese inconfundible riff guitarrero. O como cuando hicieron otra secuencia de acordes para apoyar la versión del 'Sweet Jane' de Lou Reed, donde Bender le pegó fuego a la guitarra, en sentido figurado, no con gasolina y mechero a lo Hendrix.

Una gozada para cualquier rockero. Y una de las razones por las que se puede creer en el rock y sus veteranos.