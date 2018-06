La vieja revolución de MC5 El supergrupo montado por Wayne Kramer celebra los 50 años de 'Kick Out The Jams'. El supergrupo montado por Wayne Kramer celebra los 50 años de 'Kick Out The Jams' en un concierto que reproduce las virtudes y los defectos del mítico disco CARLOS BENITO Sábado, 23 junio 2018, 09:11

Resulta difícil discutir la importancia de 'Kick Out The Jams', el primer álbum de MC5, como artefacto cultural, pero no todo el mundo está de acuerdo sobre su atractivo como disco. El debut de la banda de Detroit, grabado en directo en 1968, es un emblema de la contracultura, una llamada a la revolución política y social, un disturbio sonoro promovido por unos tipos que estaban catalogados como amenaza para la seguridad nacional.

El reflejo musical de ese grito de frustración fue violento, caótico, con borbotones de electricidad y ritmos sin resuello que prefiguraron de una tacada el punk y el metal. Pero, más allá de su trascendencia histórica, 'Kick Out The Jams' también suele aparecer bastante a menudo en las listas de los discos más sobrevalorados del rock: esas voces escépticas critican la calidad del sonido, pero sobre todo lo endeble de algunas composiciones, muy alejadas de la certera urgencia del tema que da título al álbum, como si para MC5 (una vistosa hermandad con un 'consejero espiritual' que exhortaba al público con sus parrafadas) las canciones ocupasen un lugar muy secundario frente a la agitación de conciencias.

Así que existía cierta expectación por ver lo que hacían con el disco MC50, la banda creada por el guitarrista Wayne Kramer para celebrar el medio siglo de 'Kick Out The Jams'. Él es el único representante de la formación original, pero se ha rodeado de compañeros tan relevantes que el resultado es eso que se suele llamar 'supergrupo', con el guitarrista Kim Thayil (Soundgarden), el batería Brendan Canty (Fugazi), el bajista Dug Pinnick (King's X) y el vocalista Marcus Durant (Zen Guerrilla, un gigantón de pelo rizado que siempre pareció diseñado para ponerse al frente de alguna encarnación de MC5). Se daba por hecho, al menos, que su sonido en directo daría mil vueltas al confuso registro de hace cinco décadas, pero también en Mendizabala se les ha oído poco nítidos, sin fuerza ni definición, muy lejos de la potencia que acababan de exhibir Man Or Astro-Man? en otro escenario.

En cuanto al extraño haz de canciones que compone 'Kick Out The Jams', tampoco esta versión de aniversario permitió alcanzar conclusiones definitivas. Las dos primeras son indiscutibles: primero, la versión del tema soul 'Ramblin' Rose', cantada por Kramer, y después la propia 'Kick Out The Jams', un clásico del rock más impetuoso. Kramer y Durant se han repartido la mítica frase de presentación («now it's time to kick out the jams, motherfuckers!») y el segundo ha asumido a partir de ahí las tareas vocales, aunque en algunos pasajes no se le oyese mucho. Si The Sheepdogs habían explorado en sus dos actuaciones de la jornada las posibilidades de doblar las guitarras en plan bonito, 'Kick Out The Jams' es una lección de lo mismo con un planteamiento mucho más cazurro: las guitarras se empeñaban en ese 'riff' tozudo e incitante para después incendiarse en solos.

Los dos temas que mejor se le han dado a Durant son los más sexuales del lote: en 'Come Together' (la de «bailemos el baile del que vienen todos los bailes») y en 'I Want You Right Now' (con su letra obsesiva y su eco de los Troggs), el vocalista se ha metido por completo en su papel de sátiro soul, con gritos, interjecciones acuciantes y momentos de éxtasis arrodillado. Pero la maceración durante 50 años no ha mejorado la dispersión del disco, que a menudo emprende sendas más tradicionales (la versión de 'Motor City Is Burning') o se extravía en desarrollos de vanguardia: en el último tema, 'Starship', con sus pasajes de jazz descoyuntado y disonante, algunos espectadores se impacientaban y pedían acción. «¡El batería se está durmiendo!», gritó uno.

Quizá conscientes de ello, cuando se les ha acabado el elepé de la celebración, MC50 han hecho un breve descanso y han regresado con tres temas más convencionales y animados: la versión del 'I Can Only Give You Everything' de Them (qué pena que no haya aparecido un trasnochador Van Morrison para echarles una mano), 'Looking At You' y 'American Ruse'. Esta última, por cierto, dio pie a la inevitable mención de Donald Trump, «un hombre muy enfermo al frente de Estados Unidos». En eso, a la vieja protesta de MC5 nadie puede negarle su vigencia.