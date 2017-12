El BEC vibra al pilpil

La cola traspasó la puerta de entrada del Bilbao Exhibition Centre en una noche gélida. 15.000 almas esperaban para ver y escuchar a Chimo Bayo, Technotronic o a Gala, aquellos artistas que ponían sal a aquellas noches noventeras. Ayer se cocinaba en Barakaldo una auténtica sesión 'remember' bacaladera que hizo vibrar al BEC al pilpil. El festival Love de 90's finalizó su gira en el pabellón Bilbao Arena después de pasar por otras ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Acceder al recinto, sin embargo, no fue tarea fácil. Tras pasar una hora en la hilera del guardarropa y sortear alguna que otra fila más mientras escuchaban de fondo la inconfundible melodía de El Coche Fantástico, algunos llegaron por los pelos para comenzar a botar con OBK, donde unos minutos antes se pudo escuchar a Aqua, Ska-P, los Fraggle, Aerosmith u Oasis.

«¡Cuánto tiempo!», exclamaba Jordi Sánchez antes de abrir con 'El cielo no entiende' y animar al respetable con 'Historias de amor'. Una bilbaína, avanzado el macrcoconcieto confesó: «No pensaba que iba a ser así, pero el mejor ha sido OBK, nos ha levantado a todos». Acabó la actuación y los Jumpers Brothers volvieron a hacer de las suyas con la mítica 'Blue' de Eiffel 65, 'Bailando' (conocida como 'Tú y yo a la Fiesta') de Paradisio o 'I promised myself' de Nick Kamen. «¡Hola Bilbao! ¡Bienvenidos! ¡Manos arriba todo el mundo!», saludaba un legendario Fernandisco que animó la fiesta con su voz inconfundible. «Quiero que sepáis que estamos 15.000 personas. Es un lujo estar con vosotros, somos más jóvenes que nunca», espoleó.

Era el turno de Jenny Berggren, de Ace of Base, y sonó 'All that she wants' para regocijo de los allí presentes, que alzaron sus manos. Disfrutaron también con su 'Beautiful Life' pese al sonido imperfecto que llegaba al fondo de la pista, donde se agolpaba un buen número de personas que, en un principio reticentes a avanzar más allá de la mesa de sonido, a lo largo del festival se animaron a adentrarse en la marea y así poder bailar todos con mayor soltura. Se despidió Jenny también. 'Scatman' (ski-ba-bop-ba-dop-bop), 'It's my life'... temazos salpicados con serpentinas que llovían del techo y creaban una atmósfera espectacular que maridaban con un trabajo impecable de iluminación.

Llegó una sensacional Rebeca en 'shorts' que reivindicó «la música en castellano hecha aquí» y consiguió un karaoke gigante con 'Duro de Pelar', aquel hit que Lara se atrevió a bailar con 10 añitos mientras el resto repetía sin cesar el 'Wannabe' de las Spice Girls en el playback de la fiesta de su colegio. Le siguieron Culture Beat con su 'Mr.Vain', más temas míticos como 'Ecuador' y después Tina Cousins, que no tuvo su mejor día pero que salvó con 'Pray' (nostalgia a borbotones). Safri Duo y 'Playing alive', el mueve mueve... y Corona, de azul eléctrico como merecía la ocasión. Su 'Rhythm of the Night', tema por excelencia, dio paso a Technotronic. Algunos lo escucharon desde la barra y criticaron la infraestructura de bebidas de «chapuza» y decían: «O bebes o ves el concierto».

Las quejas, notorias, se aplacaron un poco cuando apareció Gala en el escenario. Momento estelar. Gritos vítores, patadas desde las gradas... No vibró tanto el BEC como con ella. 'Freed from desire' y 'Come into my life', ambos tienen un hueco arraigado en la memoria noventera. Y apareció Chimo Bayo, muy esperado por el público como la cuadrilla de Elizabeth, que aún recuerda los 'after' de música electrónica a los que iban cuando cerraban los bares y guardan con cariño aquellos discos 'Boom' recopilatorios. Bayo, primero con gafas de luces y luego con camiseta que rezaba su mítico 'Hu Ha', removió aún más el bacalao con 'La tía Enriqueta', 'Bombas' y 'Así me gusta a mí', con el que muchos no pudieron evitar hacer un guiño cariñoso a Martes y Trece. Cerraron Sensity World y su himno 'Get it Up'. 15.000 personas brincaron a las 2.55 de la madrugada y una treintañera dijo con una sonrisa de oreja a oreja: «Volvemos a tener todos 15 años».