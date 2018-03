Trompetas y tonos menores para Inun y Esmerine Mikel Inunciaga, alias Inun, estrenando su tercer disco, ‘Aingurak / Anclas’ / David Herranz El Bafle Jueves de buenos conciertos arriba y abajo del Kafe Antzokia con el post rock de cámara de los canadienses Esmerine y el fresco pop cantautoril de Inun ÓSCAR CUBILLO Viernes, 23 marzo 2018, 15:50

El jueves subimos y bajamos las escaleras del Kafe Antzokia para catar interesados dos conciertos: a las 8.30, arriba, en el Antxiki, uno de los canadienses Esmerine, con miembros de Godspeed You! Black Emperor en sus filas, haciendo post rock peliculero y de cámara, y abajo, a las 10, en el Antzoki, otro del cantautor vizcaíno Inun presentando su tercer disco, ‘Aingurak / Anclas’. Ambos conciertos tuvieron muchas concomitancias: la justa duración (60 minutos arriba, 70 abajo), el precio parecido (10 Inun, 10-12 € Esmerine), la banda base (quinteto con una chica), las ovaciones del público (arriba gritaban bravo y abajo jaleaban aúpa), las sillas disponibles (en el Antzoki había sillas en el anfiteatro, en el Antxiki en casi todo el espacio), el tono menor inherente en numerosas piezas (a lo Walkabouts a veces), la trompeta (más protagonista en el caso de Inun y en forma de fiscornio en el de los americanos), los tarareos melódicos (optimistas en el caso de Inun, introspectivos y cultos en el de Esmerine), y hasta ciertos lapsos jazz. Lo que les distinguió fue la solemnidad abstraída y casi ausente en el caso de los canadienses, y las ganas de conectar con los parroquianos en el caso del vizcaíno. Ah, también se parecieron en la prisa por vender discos a un público evidentemente satisfecho y contento.

A las 10, Inun (Mikel Inunziaga, Amorebieta, 35 años, trabaja en educación física) presentó su recomendable tercer disco, el autoproducido ‘Aingurak’ (Anclas), en el marco del 4º Loraldia, festival bilbaíno de artes en euskera, ante unas 150 personas, con muchas féminas y bastante juventud. Le ovacionaron tanto que en una ocasión dijo Inun: «Gracias, esto es jugar en casa». Inun cantó 15 temas en 70 minutos en los que la etiqueta de cantautor no es que se le quede corta, es que hasta despista. Fresco, pulcro, luminoso y feliz en la forma, ordenó muy bien las canciones para ir hacia arriba, abriendo con el referido tono menor (‘Aingura’), apurando el alt co (‘Oi, bihotz’, con el guitarrista Dani Tomás usando el e-bow) y echando mano esporádicamente del trompetista Sergio Mayoral, con el que alcanzó el formato sexteto en temas a veces con el potencial de Fleetwood Mac (‘Nabil banabil’, con chulo solo del trompetista).

Inun, zurdo como su baterista Argibel Euba, pilotó baladas marítimas a lo Smile (‘Da nola’, la que titula su segundo disco, muy coreada por la gente), resonó claro y moderno a lo Fink (‘Barkaidazu’, con ovaciones intercaladas), créanse que logró híbridos entre Sting y Ruper Ordorika (‘Gatza zure elurrean’), picó en el jazz (la trompeta cool y el pop global de ‘Oianone’, con tararos fusión y uso de loops), se lució en dos dúos distintos (uno con el trompetista y otro con la corista y percusionista Bihotz Gorospe), y se reservó las cartas más soul para el final (‘Zatoz’ para acabar el bolo y presentar de corrido a la banda, a todos por segunda vez, también al bajista Ekain Alzola, y ‘Bila ta bila’ para acabar el bis –este es el clip. Mola Inun. Síganlo.

El quinteto canadiense Esmerine arrancando en el Antxiki. / Óscar Cubillo

Y ya saben que antes habíamos catado a las 8.30 a los canadienses Esmerine (Montreal, 2000), que durante una hora exacta arbitraron 11 tramos de instrumentales fragmentados y bastante exóticos, pues de la música minimalista, clásica (las cuatro cuerdas rasgadas por el principio, el ambiente de cámara), cinemática (David Lynch) y post rock (Magnolia Electric Co. sin cantar) se pasaba a las inmersiones en la new age, la trágica melancolía klezmer y hasta el orientalismo (solo en un caso se llegó al obvio pastiche, en esa especie de danza del vientre que compusieron en Estambul y en la que tocaron el laúd). Cambiándose varias veces de instrumentos, Esmerine usaron a menudo un vibráfono acuático que recordaba a Kepa Junkera (a cuatro manos parecían txalapartas inventadas por Oreka TX), impresión, parangón confirmado cuando al poco tocaron un blues étnico con una kora (el arpa de calabaza africana) que uno de ellos encontró en la basura.

La batería del fundador Bruce Cawdron –de Godspeed You! Black Emperor) quedaba mejor con escobillas que con baquetas, algunas piezas a su vez estaban fragmentadas en su propio seno (esa suite con aire de película a lo Walkabouts, el klezmer de la guapa chelista fundadora Rebecca Foon –de Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra -, y el epílogo en gradación marcial y astral que encantaría al cineasta Christopher Nolan; esta fue una de las premiadas con más bravos) o el final menguante en el éter de Damon & Naomi o Claire And The Reasons. Buena sesión, solemne y quizá pedante, pero distinta y degustable.

Videoclip de su canción ‘The Neighbourhoods Rise’, de 2015.