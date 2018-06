Un sutil y tierno Pablo Milanés ilumina el Euskalduna Imagen de archivo de Pablo Mlanés. El veterano cantautor cubano emocionó a sus fieles apelando a la esencia de su repertorio más romántico y existencial JOSU OLARTE Domingo, 24 junio 2018, 13:52

No interpretó Pablo Milanés su inmortal 'Yo no te pido' en su retorno a Bilbao demorado después de que en 2012 una operación de riñón le obligara a cancelar un recital en Basauri. Pero el que impulsor de la Trova Cubana pareció iluminar con su luz y su ternura el Euskalduna, tal y como comentaba una seguidora que aseguraba haber estado en su debut bilbaíno junto a su ex colega Silvio Rodríguez hace más de cuatro décadas.

Parece que había ganas de reencontrarse con el venerable trovador cubano, que llenó el Auditorio y que, a sus 75 años, arrastra una mala salud de hierro de combate, gracias al efecto sanador que dice encontrar en la música. Compareció en su regreso Milanés acompañado por las cubanas afincadas en España Ivonne Téllez (piano) y Caridad Varona, al chelo y coros; un respaldo de corte neocamerístico que favoreció el tono íntimo y lírico de un repertorio en el que, junto a clásicos sentimentales de su cosecha , dio cabida a rescates de su fondo de catálogo y nuevas composiciones con las que, dijo, ir «recomponiendo los escalones» de su oficio trovadoresco. De ahí que la apreciación del canto coral de público local, que el artista ensalzó y animó al comienzo de recital, solo apareció al tirar de piedras angulares de su cosecha.

Alma humana

Tanto el cancionero elegido, sentimental y metafísico, como el enfoque y hasta su actitud escénica, evidenciaron la querencia hacia la sutileza y la poesía retratadora del alma humana de un Milanés que, sin renunciar a sus convicciones, ha optado por prescindir de la crítica política ciñendo su militancia revolucionaria a lo sentimental .

De 'Amores que obligan a pensar' fue, parafraseando uno de sus clásicos, un concierto marcado, al igual que su lírica, por su memoria íntima y las diatribas existenciales derivadas del paso del tiempo que le obsesiona. Fue una velada sensible de poco más de hora y media en la que sobre un taburete interpretó 25 piezas cuya letra iba recordando desde el libreto de su atril.

El cubano va lidiando con achaques como los que afectaban a sus manos, así que arrancó una guitarra que tocó mínimamente durante una velada que comenzó con 'Matinal' y la descreída 'Plegaria' de Serrat y que le sirvió para recordar sus 8 años de «ausencia involuntaria con el hermoso público vasco» con el que dijo encontrarse entre amigos.

El envoltorio musical trío hacia el baladismo intimista y neoclásico, con ligeros rescoldos de cubanía pianística como 'De qué callada manera' del poeta nacional cubano Nicolas Guillén , que precedió al 'Amor de otoño', del postrero Renacimiento (13) cuya letra se antoja inspirada por su relación con la profesora gallega, madre de sus dos hijos mellizos, Nancy Pérez.

Primeros aplausos

Reivindicando el cine de la francesa Agnes Varda repescó la inspirada por su filme homónimo 'La felicidad', que compuso hace 30 años durante el embarazo de una de sus cinco hijas (Lynn) -«Te he visto paseando con un hombre que en cierto modo podría ser yo», concluye su letra- y que ligó con un desarmante 'La Soledad' que arrancó los primeros aplausos de la platea.

El latín tingle de Jose María Vitier brilló al piano con 'Hay' y un 'Días de Gloria', oculta en su álbum 'Nostalgias' pero que ha perdido peso en sus concierto, a lo mejor porque su hermosa letra sugiere conexiones con sus decepciones revolucionarias -«Vivo con fantasmas que alimentan sueños y falsas promesas que no me devuelven los días de gloria que tuve una vez»-.

La nostalgia habanera flotó sobre su ultima composición 'Vestida de mar' que dio paso a la segunda parte del recital dedicada a piezas 'antiguas' como «Ya ves», o «En saco roto», primer paseo por su síntesis tradicional trovadoresca que remite el son montuno -«que en el siglo XIX bajo de los campos de oriente a La Habana», explicó- .

Cima de la velada

La reflexión sobre el amor a distinta edad de 'Mírame bien' ligada con 'Amor' y el célebre 'Nos vamos poniendo viejos' del argentino Víctor Heredia, marcó la primera cima de la velada con salva de aplausos con un público en pie en la platea que, con el remanso romántico de 'Todos los ojos te miran' y la poéticamente lúbrica 'Comienzo y final de una verde mañana' , aumentó con la hermosa amargura de su emblemático 'Para vivir'. «Al fin nació, al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti», cantó.

Ya con su público cómplice entregado, el acompañamiento vocal del personal que Milanés pidió llegó con triada final formada por un 'Yolanda' que interpreta eternamente, 'El espacio en que no estás' y el celebrado 'Txoria Txori' de Laboa que concedió como bis y broche a un reencuentro con un Milanés más tierno, romántico íntimo y reflexivo