Status Quo marcando el ritmo en Pamplona

Con la ausencia física sobre el escenario del difunto colíder Rick Parfitt, quien pervive en la memoria colectiva del roquerío, Francis Rossi se bastó para mantener la exitosa máquina de boogie rock intergeneracional en el primer Festival Ciudadela OSCAR CUBILLO Domingo, 17 junio 2018, 18:16

El sábado condujimos hasta Pamplona para ver a los Status Quo (Londres, 1967) encabezando el primer festival 'Ciudadela-Tierra de Rock', una jornada al aire libre entre las murallas de la capital navarra con cinco grupos actuando desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la madrugada.

El ambiente fue bueno, el clima estupendo (no llovió y el cielo estuvo tan despejado que a media tarde apretaba el sol) y sólo debimos apechugar con las dificultades que te ponen en tantos festivales para consumir: cambiar dinero por fichitas, alquilar un vaso de plástico y devolverlo haciendo la enésima cola si no lo querías llevar de recuerdo (al menos te permitían devolverlo). Los precios no eran caros: un cañón 3 euros y un gin tonic 3. Había buen ambiente, ya se ha dicho, había acudido la roquería selecta y el fotógrafo empático y sociable Azpiazu no podía dar tres pasos sin pararse a hablar con alguien: con Alfredo de Barricada, con el conductor de Marea, con músicos de grupos riojanos, con promocioneros vizcaínos, con estrellas de la radio navarra… ¡Hasta con los de seguridad! ¡Este Azpiazu conoce a todo el mundo!

Era la cuarta vez que el que suscribe veía Status Quo: plaza de toros de Castro Urdiales, sala Rock Star de Barakaldo, Azkena Rock Festival 2012 en Vitoria (buf, aquí dieron uno de los mejores conciertos del año), y esta última en el Festival Ciudadela de Pamplona, que estuvo muy bien por un montón de razones: el clima reinante en la tarde noche (empezamos con sol y acabamos de noche y con los focos funcionando), la comodidad de intramuros (sin rozarnos con nadie veíamos a menos de 10 metros a Francis Rossi, el moreno ex coletudo, el único superviviente, un ídolo), la respuesta del público (daba palmas, coreaba todos los estribillos, filmaba con los móviles los hits más destacados, bailaba, simulaba tocar guitarras invisibles…) o la calidad de un repertorio intergeneracional que se remonta a hace medio siglo (pena que no tocaran 'Gerdundula', como se hartaron de pedir unos fans a nuestras espaldas, pero se quedaron en el tintero otras apetecibles, como 'Mean Girl', ¡y es que los Status han vendido 130 millones de discos por todo el mundo y han logrado más éxitos en Inglaterra que los propios Beatles!).

Además la cita satisfizo por la ejecución instrumental (muy bien Francis Rossi al puntear con la guitarra verde heineken, al cantar y al moverse por el escenario dando saltos y revelando cierta cínica seguridad a sus 69 años) y por la actuación con actitud y comportamiento grupal: los cinco músicos tocaron vestidos con camisas blancas, como se apreció claramente en los saludos finales, y cuatro de ellos tuvieron protagonismo vocal: Francis Rossi, claro; Rhino Edwards, el bajista desde 1986, un londinense de pura cepa; el nuevo fichaje, el guitarrista desde 2017 Richie Malone, irlandés él y sustituto del difunto rubiales Rick Parfit; y también cantó el teclista desde 1976, Andy Bown, que a veces sumaba una tercera guitarra al boogie de la banda. El único que no tuvo protagonismo vocal fue el baterista desde 2013 Leon Cave, el moreno del quinteto, nacido en Cheshire y basado en Londres.

¿Alguna pega al show sabatino? Dos. La primera no compartida por todos los espectadores: el que suscribe vio el bolo desde delante, quizá demasiado adelantado, y la cosa sonó mate y apelmazada (se impusieron el bajo y el bombo, las guitarras no cortaron…), pero Azpiazu desde más lejos lo oyó bien (habría que destacar que desde el mismo punto oímos a los anteriores, a los también clásicos del rock británico Uriah Heep, y su bolo sonó de cine). Y la otra pega no tiene solución y ya estaba prevista: se echa en falta la presencia carismática, retrojuvenil y rubiales del difunto Rick Parfitt, el otro guitarrista mítico y cantante de Los Status, fallecido a los 68 años en Marbella en la Nochebuena de 2016 debido a un ataque al corazón.

86 minutos de clímax

Pues conocedores de antemano de las pérdidas insustituibles y bastante agarrotados durante el encuentro por culpa del sonido mate, disfrutamos de los Status Quo en 86 minutos de clímax continuo tocaron 21 canciones desglosando el popurrí intergeneracional (abierto con 'What You' re Proposing' y que incluyó también boogie blues como 'Railroad' y rock and roll arrebatado como 'Again And Again') y separando las canciones que tocaron unidas (disparadas por sorpresa gozosa). La fiesta arrancó con 'Cariline', por supuesto, el rock and roll estalló con 'Little Lady' (¡cantada por el neófito Richie Malone, que en Pamplona toó todo el rato con una muñequera con la bandera española!), y el descarado Rossi se secó el sudor de la cara y se pasó la toalla por la entrepierna.

La fiesta no paró, la peña hacía fotos con los móviles y grababa cachos de canciones mientras no dejaba de bailar y cantar según seguían cayendo los hitos: 'What You're Proposing' a tres guitarras y con los focos estroboscópicos parpadeando durante el riff espectacular; 'In The Army Now' creciendo siempre en vivo gracias a la participación coral de la masa; 'Roll Over Lay Down' marcando el boogie y la gente coreando oooh-oooohh como en el viejo LP doble en directo de los Status, ese 'Live!' de 1977, y nuestro nuevo amigote portugués haciendo 'air guitar'); un estupendo y cenital 'Down Down' prologado por Francis a solas en escena; la fiesta absoluta de despedida con 'Rockin' All Over The World' original de John Fogerty pero afamada gracias a los ingleses; o el bis doble abierto con el boogie 'Don't Waste My Time' y cerrado con el 'Bye Bye Johnny' de Chuck Berry a modo de adiós definitivo. No han pasado ni 20 horas y nuestro recuerdo del concierto mejora a cada momento…