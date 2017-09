Sonrisas y bailes Alberto Zioli (guitarra), El Coronel Spencer Evoy (voz, saxo y flexiones), el Ravi (batería) y Zig Criscoulo (bajo), por segunda vez en el Satélite T. /PIRU LAMIAKO EL BAFLE En su quinta incursión en Bilbao, en el concierto número 21 de su gira española, los británicos MFC Chicken rocanrolearon, sudaron y generaron sonrisas en sus caras y en las del respetable mixto y feliz del Satélite T ÓSCAR CUBILLO Jueves, 21 septiembre 2017, 17:23

A pesar de la competencia balompédica en la televisión y al otro lado de la ría, entradón mixto hubo el miércoles en el Satélite T deustoarra para ver a MFC Chicken en su quinta visita a Bilbao en tres años, la segunda en dos meses. Están en gira española que ocupará literalmente todo el mes de septiembre y aquí dieron su bolo número 20 del tour. Llegaron rodados, que no cansados, sonaron como nunca (qué bien se oía la guitarra), y lograron que el personal bailara y sudara, aunque parece que no se llegó a las cotas de locura alcanzadas el lunes en Logroño (algunos riojanos llevaron al Biribay caretas de gorilas y eso parecía el planeta de los simios) y el martes en Liérganes (donde los chickens sedujeron a los ‘crazy cantabrians’ –sí, cántabros locos los llamaron-, abdujeron a un niño y pusieron en fila a varios sectarios mostrando los cartelitos de sus canciones…).

En el Satélite T, MFC Chicken nos resarcieron de la insuficiente impresión dejada en julio en el Kafe Antzokia, cuando vinieron con la vocalista invitada Sister Cookie, de facultades deficientes. Pero esta vez todo ruló de modo perfecto y sin respiro: ¡en 79 minutos suministraron 31 canciones sin dejar de bailar coreografías slapstick! ¡En una hora les dio tiempo a llegar al tema 25 y a anunciar como barraqueros el material del merchandising, desde LPs que tienen colgados en su Bandcamp hasta camisetas en varios colores!

Sin parar, sin hablar, concentrados en el repertorio, saltando entre el rock and roll y el rhythm and blues, resonando a garaje e incluso a surf, e intercalando instrumentales, los british se alegraron (sonrisas irreprimibles del guitarrista Alberto Zioli, satisfechas del bajista Zig, actorales y vanidosas del líder, el canadiense Spencer Evoy; a Ravi, el baterista mortadelo, no se le veía porque estaba detrás, a oscuras, fajándose con los parches y el bombo) y nos alegraron (las caras de asombrada felicidad se plasmaban en quienes les veían por primera vez, sobre todo en las de las muchas chicas).

En cuarteto, o sea su formación básica (su alineación MFC Chicken Deluxe es un septeto con un reverendo al órgano, el hijo del bajista a la guitarra barítona y al saxo barítono Chuchi Malapersona, lo acabamos de ver en su Facebook), los británicos profesionales y creíbles salieron a escena limpios, atildados y elegantes: camisas blancas, lazos a modo de corbata, pantalones de tergal, tirantes, chalecos, la ajustada americana del saxofonista, gomina y botines. Acabaron sudando todas las camisas, pero sin perder el porte, ¿eh?

El cénit de la cita

O

¿Y las canciones? Pues lo de siempre, pero con sonidazo y ejecución redonda. A la primera, el instrumental ‘Study Hall’, comprimieron el frat rock and roll con ritmo surf, coros hey y saxo perforador. A la cuarta cayó su ‘Chicken Shack’, su versión del boogie de Amos Milburn, que fue un trueno bailón. A la séptima, el rocanrol ‘Rumble Strip’, Spencer sufrió espasmos como los de Screamin’ Jay Hawkins. La octava, ‘Chicken In A Hurry’, fue un rocanrol como el ‘Vaya mentira’ de Milikito y ahí el bajista se hartó a disparar con el mástil a los presentes. La decimotercera, ‘29 Bus’, fue otro R&R, este en plan Jim Jones Revue menos ruidosos. La 15ª fue su versión del ‘Night Train’ de Jimmy Forrest, cuado el saxo y el bajista aprovecharon para tocar subidos a la barra del bar.

La 17ª quizá fue el cénit de la cita: el rhythm and blues a lo Big Joe Turner ‘Colonel Sander’s Bastard Son’, con ellos saltando al unísono y entregados al entretenimiento («very well», les chilló un emocionado espectador al acabar). La 18ª, ‘Sit Down Mess Around’, la arrancaron en plan sermón góspel. La 21ª, ‘Lake Bear Theme’, fue rock and roll echao p’alante con coros uuuuh-jí’, y la 22º, ‘Laundromatic’, otro R&R quedón. La 26ª fue la versión del ‘Lucille’ de Little Richard, y la ‘27ª el surf pegajoso ‘Beach Party. Y el bis triple y muy garajero lo remató la última pieza, la número 31: la excelente versión del ‘Psycho’ de los Sonics, que se salió de la tabla, eso que la cantó el guitarrista Alberto, en cuya introducción también sufrió una transformación en plan Screamin’ Jay Hawkins.

Hum… estoy pensando que la próxima vez que vengan MFC Chicken, la sexta que les vería, igual me entrego al desparrame y no tomo notas y que sea lo que Dios quiera.