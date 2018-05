Santi Ibarretxe: «Me gusta sorprender y sorprenderme» Santi Ibarretxe, con su imagen para Primital. El músico bilbaíno presenta este sábado en el Kafe Antzokia la nueva entrega de su proyecto Primital, un «desfile de personajes que cantan y describen distintos mundos» Sábado, 5 mayo 2018, 13:12

Aunque a los músicos les suele dar un poco de rabia, la inmensa mayoría de los discos resultan fáciles de clasificar, porque se atienen de manera más o menos rigurosa a los parámetros de un determinado estilo. Pero hay excepciones a este principio, y 'Primital Trek' es una de ellas: el tercer álbum de Primital, proyecto de Santi Ibarretxe, es una amalgama fluida pero sorprendente de músicas que en principio podrían parecer incompatibles. A su buen amigo y fan Javier Cansado (sí, la pareja profesional de Faemino) le gusta decir que refleja «toda la música de Occidente y más allá», lo que en esta entrega se traduce en rock progresivo, jazz, funk, armonías clásicas e incluso ritmos de ceremonia tribal, con matices que en determinado momento pueden recordar a la nueva ola ochentera y medio minuto después al afrobeat. A ello se suma una imagen igualmente chocante (Santi, miembro del popular clan cinematográfico bilbaíno, aparece en la portada y las fotos promocionales con orejas puntiagudas y atuendo de explorador sideral) y unas letras que combinan palabras en castellano con onomatopeyas y lenguas inventadas.

¿Cómo lo define, si es que se atreve, su propio creador? «Desde el concepto artístico-psicológico, se puede decir que Primital es un desfile de distintos personajes que interpreto yo, que cantan y describen distintos mundos y estéticas vocales: un chamán, un viejo cabreado, un 'crooner', un acróbata de la voz, un loro... La fórmula viene dada por el personaje o la idea de cada canción», aclara. El veterano músico, bien conocido en sus facetas de saxofonista de jazz y compositor de bandas sonoras, asegura que su diversidad estilística no es el resultado de una intención declarada de descolocar al oyente: «Más bien es una consecuencia de mis gustos heterogéneos. He de reconocer que me gusta sorprender y sorprenderme, pero siento que voy abandonando esa actitud en pos de una mayor profundidad musical, aunque aquí estoy hablando sin querer del siguiente disco que aún no existe».

Prosperidad y regalos

La guinda a su ambicioso eclecticismo la ponen las letras (las canciones llevan títulos como 'Tu Si Moni Pasta', 'Pirado Daroti'o 'Amisty Kirindu') y el desenfado del artista. «Siempre me han aburrido las letras. Nunca las he escuchado intelectualmente, sino por su sonido y su plástica sonora. Siempre digo que, para hacer letras con sentido o discurso racional, ya hay muchos». ¿Y no teme que su humor pueda ser un obstáculo a la hora de ser valorado 'en serio'? «Absolutamente. Por eso todavía no soy millonario. Aunque también es cierto que Primital sigue siendo un hobby que me ha hecho visible por su originalidad y a su vez me ha traído prosperidad y regalos».

El sábado, Santi Ibarretxe presentará 'Primital Trek' en el Kafe Antzokia de Bilbao: él cantará y se ocupará de los teclados, el saxo y la flauta, al frente de una banda formada por David San José (voz y teclados), José Ramón Abella (bajo), Valentín Iturat (batería) y Alberto Zapata (guitarra y coros). El concierto promete ser un viaje espacial por los singulares mundos de Santi Ibarretxe: «Va a ser un zambullirse en los temas de este último disco para seguir con algunos viejos 'hits' que conviene recordar. Todo esto, con toda la honestidad y apertura de corazón que me sea dada ese día».