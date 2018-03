Safri Duo actuará en la fiesta nostálgica 'Love the Tuenti's' en el BEC EFE En el macroconcierto actuarán grupos dance que estuvieron de moda en los 2000 ELCORREO.COM Miércoles, 21 marzo 2018, 15:07

El primer festival de música dance de los 2000 traerá a Bilbao a Safri Duo. El grupo percusionista encabeza el cartel de la fiesta nostálgica 'Love the Tuenti's', que se celebrará el 15 de septiembre en el Bizkaia Arena. Las entradas ya se han puesto a la venta y tienen un precio promocional de 40 euros para las 1.000 primeras personas que las compren.

Cartel de Love the Tuenti's en Bilbao

El BEC volverá a vibrar con una selección de solistas y bandas que pusieron a medio mundo a bailar en la primera década del siglo XX. A Safri Duo se unen Sylver, Lasgo, La Luna, Ian Van Dahl, Fragma ft. Tess, Jessy, Marvin & Andrea Prezioso, Anneke Van Hoof, Dee Dee, Noyze, Clublanders, Tess, Orion Too ft. Caitlin y XTM feat. Annia (Eva Martí).

Además, por primera vez en la gira Love the Tuenti's se incorporan al line up Tss Proyect feat. Irantzu y el dj holandés Bathezz. El festival contará con la animación de The Jumper Brothers y Dj Marta y estará presentado por el mítico dj y presentador DJ Neil.