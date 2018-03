«Roqueando no hay edades» Javi Rosca (guitarra), Pintxo (bajo), Txemi Bugatti (voz), Tobal (batería) y Endika Fiz (guitarra) en la sala Azkena / IOSU APRAIZ Como dice su cantante, «el macarrismo, lo quinqui» impregna el disco debut de Negracalavera, veterano quinteto de alta energía que lo estrenará este domingo en la Nave 9 ÓSCAR CUBILLO Viernes, 30 marzo 2018, 22:52

Autoproclamados ‘los nuevos reyes del rock’, estos cinco elementos han militado en grupos de rock de todo calibre, desde el metal de Beer Mosh hasta el el rock con roll de RoscaChapa y el stoner de Sisha Pangma. Desde hace dos años y pico se lo montan bajo el alias de Negracalavera (el apelativo se escribe todo seguido y como apócope usan el de ‘negracas’) y han enlatado su primer cancionero en un CD homónimo cuyas composiciones macarroides nos remiten a Porco Bravo (‘Saltar del tren’, ‘Dios te odia’, ‘Hasta la muerte’…), a los Stooges en coyunda con Turbonegro (‘¿Quién Sigue al Idiota?’) e incluso a Tony Metralla y Los Antibalas (‘Atraco a las 12’), entre otros títulos tipo ‘Alcohol’, ‘¿Qué miseria?’, ‘Ven, Policía, ven’ o, claro, ‘Negracalavera’.

Este repertorio ya se puede oír en redes y lo estrenarán en directo y en formato físico este domingo 8 de abril en Bilbao (Nave 9 / Museo Marítimo, 13 h, 8-10 €; más los catalanes con chica al frente The Capaces). Antes de esa cita matinal dominical interrogamos al vocalista y letrista calavera, a Txemi Bugatti, que también dirige la promotora de conciertos Sagaburu Producciones.

- ¿Cómo os juntasteis?

Cuando Bugatti nos separamos, Javi (guitarra) y yo (Txemi, voz) estuvimos una temporada sin roquear pero continuamos juntos, matando el gusanillo haciendo versiones en acústico bajo el nombre de Mini & Morris. Llegó un punto en que sentimos la necesidad de volver a darle a lo que más nos gusta y así empezamos los ‘negracas’. Llamamos a Endika (guitarra), que aceptó de inmediato, y luego fueron entrando el resto, desde Pintxo (bajo) a Tobal (es su cuarto batería y lo ficharon tras grabar el disco).

- Parecéis talluditos, veteranos de la escena.

Sí, casi todos pasamos de los 40. Endika tiene 30 y es el que baja la media. Pero roqueando no hay edades ni mierdas.

- ¿Alguno de vosotros es profesional del rock?

Ninguno somos pro, claro. Pero seguimos en esto porque es lo que mejor se nos da. Sin lugar a dudas.

- ¿En qué grupos habéis estado?

Antes tocábamos en Belushi, Shisha Pangma, Bugatti, RoscaChapa, Bad Taste, Beer Mosh y muchísimos más. Como ves, tenemos una edad y no hemos parado en la puta vida.

- ¿Y os pluriempleáis en algún otro grupo?

Pues Tobal toca en Picadura, en Roble y con Mikel Uraken. Los demás le damos solo a Negracalavera. Bueno, Endika queda con Charlie de Turbofuckers y también roquean, pero de momento van de tranquis.

- El nombre mola: Negracalavera. ¿Por qué lo habéis elegido?

Nos mola el color negro y nos molan las calaveras. Y suena molón. No hace falta más.

- ¿Y qué grupos os molan?

Están bastante claros y lo decimos desde el principio: sobre todo Gluecifer, Hellacopters, Turbonegro y todas esas bandas del norte de Europa. Sin olvidarnos de las de aquí, gente como NCC, Obligaciones, Señor No...

- Decis que hacéis ‘high energy’, o sea alta energía. ¿Qué es eso? Explicadlo a los lectores, plis.

Es rock and roll a tope. Llamarlo así es una forma de diferenciarlo como otra cualquiera. Está claro que, por poner un ejemplo, Platero y Tú también hacían rock and roll, pero no llevamos la misma onda. Por ahí va el rollo.

- ¿Os influyen Porco Bravo, los de Barakaldo, los de Manu El Gallego?

Más que influirnos, yo creo que a las dos bandas nos influye el mismo rollo. Seguramente escuchamos música del mismo palo. Me parecen una bandaza con las cosas muy claras y unos temazos de la hostia.

- ¿Estuvisteis en el bolo del adiós de Porco Bravo? ¿Crees que volverán?

No estuvimos en el bolo de despedida, no. Aunque yo estoy convencido de que sólo fue un hasta luego. Iremos al concierto del retorno y, si quieren, roquearemos con ellos.

- No estaría mal. Txemi, presenta el CD a los lectores, que lo pueden oír en Bandcamp.

Lo pueden escuchar en Bandcamp, Youtube, Spotify y en el resto de plataformas digitales. Y a partir de este domingo 8 de abril, que lo estrenaremos en la Nave 9 (Museo Marítimo, 13 h, 8-10 €; más The Capaces), se podrá comprar en formato CD, a nosotros en los bolos y también en los lugares underground acostumbrados.

- Háblanos del artefactooooo…

El disco mola mucho. Lo grabamos en los estudios Gaua. Ahí, con sus técnicos Aitor Abio y Asier Zubelzu, hicimos un curro de la hostia y se nota. Aitor me ayudó mucho con las voces. De hecho hay temas que ahora son muy distintos al día que entramos en Gaua. Recomiendo poner el volumen lo más alto posible y disfrutar de las 10 descargas de rock and roll a fuego, que es lo que se van a encontrar los que lo quieran escuchar.

- ¿Las letras de qué van? ¿Son nihilistas, violentas, beodas…? ¿Qué os inspira?

Las letras muchas veces tratan asuntos serios, pero me sale el humor sin buscarlo. Intento cambiar mi forma de escribir e intentar cosas nuevas para hacerlo más divertido y para que también haya variedad en los argumentos y en las formas de contarlos. Eso sí, siempre están presentes el macarrismo, lo quinqui, el odio a la religión y a la imbecilidad imperante en la sociedad.

- Ya empezamos contra la religión... Seguro que no contra todas. ¿Cómo son vuestros bolos y cómo será el de la Nave 9?

Nuestros bolos son bastante a lo bestia. Lo damos todo ahí arriba. Las canciones están hechas para arrasar. La idea es que el espectador se sienta como si tuviera un lanzallamas a tope delante de la cara mientras le pasa un tren por cada lado. El bolo de la Nave 9 será así.