Ringo Starr actuará el próximo año en Bilbao Ringo Starr actúa en Liverpool, en Reino Unido, en una foto de archivo. / AFP El concierto del legendario batería de 'The Beatles' será el 1 de julio en el BEC EFE Jueves, 30 noviembre 2017, 15:05

Ringo Starr, legendario batería de 'The Beatles', actuará el próximo 1 de julio en Bilbao, dentro de la gira europea de presentación de su disco 'Give More Love', que ya ha pasado por Estados Unidos.

Según ha informado este jueves el músico en su página web, la primera parada española será en el Sant Jordi Club de Barcelona el 26 de junio y después actuará en el WiZInk Center de Madrid (28 de junio), el Coliseum de La Coruña (29 de junio) y el Bizkaia Arena del BEC (1 de julio), en Bilbao.

Ringo Starr vendrá acompañado por la All Starr Band y tocará temas de su nuevo disco y versiones de otros artistas como Santana o Carl Perkins.

También suele recuperar temas de 'The Beatles' y es probable que incluya en el repertorio europeo canciones que ha interpretado durante la gira norteamericana, como es el caso de 'What Goes On', 'Don't Pass Me By', 'Yellow Submarine', 'I Wanna Be Your Man' y 'With a Little Help From My Friends'.