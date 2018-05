Ringo Star traslada su concierto del BEC al Euskalduna Quienes hayan comprado la entrada por Ticketmaster serán contactados para recibir el nuevo billete ELCORREO.COM Miércoles, 30 mayo 2018, 12:19

Ringo Starr, el primer Beatle en subirse a un escenario en el País Vasco, no lo hará en el Bizkaia Arena del BEC. El concierto del 1 de julio del batería de la mítica banda de Liverpool se trasladará al Palacio Euskalduna para acomodar el aforo al ritmo de la venta de entradas en la única actuación del músico británico en Euskadi. Quienes ya hayan comprado su billete para el recital del BEC a través de Ticketmaster «serán contactados» por esa misma plataforma para recibir la nueva entrada, informó ayer la promotora Get In.

Enmarcado dentro de la gira mundial de presentación de su último disco, 'Give More Love', publicado en septiembre, el recital bilbaíno será uno de los cuatro que Starr ofrecerá en nuestro país: los otros tres se celebrarán en Barcelona (26 de junio), Madrid (28 de junio) y A Coruña (29 de junio).

En su debut en solitario en España, que incluirá en el repertorio canciones de los Beatles, el músico actuará acompañado por la All Starrs Band, compuesta por Colin Hay (Men at Work), Graham Gouldman (10cc), Steve Lukather (Toto), Gregg Rolie (Santana, Journey), Warren Ham y Gregg Bissonette (David Lee Roth). A sus casi 78 años –los cumplirá seis días después de actuar en la capital vizcaína–, Starr acaba de cerrar la parte estadounidense de la gira en el Beacon Theatre de Nueva York con todo el papel vendido.