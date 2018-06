Ricky Martin dará un concierto este verano en Euskadi Ricky Martin. / AFP Las entradas para ver en directo en San Sebastián al cantante puertorriqueño se pondrán a la venta el 14 de junio AINHOA IGLESIAS Jueves, 7 junio 2018, 16:03

Ricky Martin actuará este verano en Euskadi. El cantante puertorriqueño ofrecerá «un gran espectáculo» el próximo 29 de agosto en Illunbe, en San Sebastián, en el que repasará lo mejor de su repertorio musical. Así lo ha dado a conocer este jueves la empresa promotora Getin mediante comunicado, en el que añade que las entradas se pondrán a la venta el 14 de junio.

Tras culminar con éxito el segundo año de su residencia 'All In' en el Park Theater de Las Vegas, Ricky Martin regresa a España con una gira veraniega que incluye parada en una decena de ciudades. El pistoletazo de salida lo dará el 14 de agosto en Tarraco Plaza Arena de Tarragona. Continuará el 16 en Marenostrum Music Castle Park de Fuengirola, el 18 en el Monte Do Gozo de Santiago de Compostela, el 20 de agosto en el Festival Porta Ferrada en Sant Feliu de Guíxols, el 22 en el Estadio Guillermo Amor de Benidorm, el 23 en el Recinto Ferial de Almería, el 25 de agosto en el Estadio Municipal de Maspalomas en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) y el 29, por fin, hará parada en el Donostia Arena de San Sebastián. El respetable podrá disfrutar en vivo de éxitos como 'Disparo al Corazón', 'La Mordidita', 'Tal Vez', 'Livin' la Vida Loca', 'Pégate', 'Adiós', 'La Bomba', 'La Copa de la Vida' o los más recientes 'Vente Pa'Ca' y 'Fiebre', justo antes de que Ricky Martin reanude viaje para ofrecer los dos últimos conciertos: el 31 en la Explanada del Puerto de Cádiz y el día 1 de septiembre en el Recinto Ferial 'El Arenal' de Córdoba.

Las entradas para el concierto de Ricky Martin en San Sebastián, que costarán entre 35 y 125 euros (gastos de distribución no incluidos), se podrán adquirir a partir de las diez de la mañana del jueves 14 de junio a través doctormusic.com, entradas.com, y ticketmaster.es, Fnac, Halcón Viajes y Viajes Carrefour.