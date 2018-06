«¿Quién soy realmente?», se pregunta Markos Untzeta Untzeta colgando la guitarra y sus tres músicos de Esku Hutsik. / E. C. El cantautor rock natural de Eibar y afincado en Ondarroa presenta en vivo su quinto álbum, 'Eguzki gorri bat', un repertorio guitarrero y suave que lo mismo remite a Bide Ertzean que a Mark Lanegan ÓSCAR CUBILLO Jueves, 21 junio 2018, 13:49

El songwriter euskaldun Markos Untzeta (Eibar, Gipuzkoa, 1970) ha editado su quinto álbum en veinte años de trayectoria. Se titula 'Eguzki gorri bat' (Gaztelupeko Hotsak), lo ha grabado en los estudios Tío Pete y resuena a cantautor rock suave y naturalista, a rock crepuscular americano en tono menor, a country alternativo actualizado y a veces al rock de guitarras bien coordinadas, como las que se enchufarán en su presentación oficial en cuarteto este viernes en Ondarroa (Beikozini, 23 horas, 3 euros).

Su cuarto disco fue 'Seinaleak' (2014), acústico, íntimo, oscuro y con letras más sociales. Por el contrario, la hoja de promoción defiende que su novedad, 'Eguzki gorri bat', es más luminosa y esperanzadora. Además, la hoja se detiene en explicar la temática de las letras: «Untzeta nos habla sobre todo del paso del tiempo, de la imposibilidad de atraparlo ('Oi denbora!)', de la fugacidad de las emociones y los buenos momentos vividos ('Buhame erregina', 'Begira iezaiozu zeruari', 'Esku hutsik'), y nos trae recuerdos personales de su infancia y juventud ('Haurtzaroaren hondartzak', 'Geroari beldurrik ez') o relacionados con su pueblo natal –Eibar- ('Nire gaurko herria', 'Iraganeko lekuak'), sin olvidarse de otros temas universales como la amistad ('Hor duzu laguna') y la atracción por otra persona ('Bada zerbait esan nahi dizudana')».

Markos Untzeta es un cantautor euskaldun, sí, pero devoto del sonido americano que puede llegar más allá del mercado cerrado, acotado. En la siguiente entrevista se habla de bastantes músicos y grupos, aunque no se cita a otros a los que también nos recuerda este quinto álbum, 'Eguzki gorri bat / Un sol rojo', y que son Paul Kelly, Mark Eitzel, Mikel Markez, Jabier Muguruza, Lambchop, Bide Ertzean…

- ¿Los cantautores en euskera tienen algún nexo común? Quizá el bucolismo, a veces la solemnidad si nos fijamos en los más folkies...

- No lo sé. Creo que entre los que han publicado discos durante los mismos años que yo hay bastante variedad: Txuma Murugarren, Petti, Rafa Rueda, Anari, Morau, Joseba Irazoki, Mikel Urdangarin, Mice, Igor Artzuaga, Mursego...

- ¿Cuánto te ha influido Benito Lertxundi?

- Poco. En mi formación intervienen sobre todo clásicos americanos, pero Benito Lertxundi y Mikel Laboa son dos referencias imprescindibles por su aportación al cancionero tradicional y la recuperación de canciones muy valiosas, por lo que suponen de testimonio de una manera particular de entender el mundo, y por su propia belleza, por supuesto. Cada uno transmite a su manera.

- ¿Por qué te atraen estos dos tótems vascos?

- Para mí, Mikel Laboa es un universo entero él solo. En él caben desde el juego más infantil y primario hasta la reflexión más sensible y sofisticada. Benito Lertxundi creo que es más sencillo y sobrio.

- ¿Para ti es más importante la música o la letra? O si prefieres: ¿compones una canción partiendo de la letra o de la música?

- Generalmente parto de la música. De unos acordes que forman el esbozo sobre el cual improviso una melodía que, poco a poco, se va desarrollando desde un murmullo ininteligible hasta una sucesión de palabras sin sentido lógico. Ahí me detengo. De pronto, casi siempre del estribillo, brota una idea cuyo sentido intento justificar en las estrofas. Luego voy puliendo aquí y allá. A veces introduzco un 'middle eight' para crear una tensión que se resuelve con la vuelta a la estrofa... y la canción está lista.

- Voilà, que diría un francés…

- Alguna vez todo el proceso ha acabado en una hora. Otras veces dura días, semanas, o incluso meses. Durante todo ese tiempo, la canción viaja conmigo a todas a partes.

- ¿Qué haces un día normal, entre semana? ¿Curras de profesor?

- Sí, trabajo de profesor en un Instituto de secundaria, en Ondarroa. Tengo familia, además. Las canciones las guardo para el final de día, cuando la mente está disponible para ellas.

- ¿Y cómo te puede asaltar la inspiración en tu cotidianeidad?

- En cualquier sitio, a cualquier hora. Antes, cuando tenía mucho tiempo para dedicarlo a las canciones, me agobiaba cuando no podía trabajar en ellas. Temía perder una buena idea por no poder escribirla. Con el tiempo me he dado cuenta de que cuando concibes algo valioso, no desaparece. Permanece contigo y es cuestión de tiempo que retorne. Si no lo hace, es que la idea no era tan buena.

- La hoja de promoción compara tu nuevo disco, 'Eguzki gorri bat', con Tom Petty, Neil Young y Lucinda Williams. En las notas que he tomado oyéndolo he apuntado a vizcaínos como Confluence, Dani Merino, Izaro y Mikel Urdangarin, y también a americanos como Mark Lanegan, Will Oldham, Walkabouts... ¿Qué sueles oír en casa?

- Txuma Murugarren, Audience, Steve Earle... Hace unos días volví a escuchar 'Music From Big Pink' (el primer LP oficial de The Band) y me dejó sorprendido: es una obra maestra. Siempre me gustó mucho ese álbum, pero la otra vez me pareció algo más que un muy buen disco. Un monumento imprescindible que aún mantiene viva toda su frescura.

- ¿Por qué esta hoja de promoción afirma que tu novedad es un disco más alegre?

- Porque cuando mira hacia adelante lo hace sin miedo a que la realidad frustre tus ilusiones. Y cuando contempla el presente lo hace con la conciencia de que cada sol que nace en el horizonte es una oportunidad. Y cuando pone sus ojos en el pasado lo hace con el recuerdo de los momentos felices.

- Vaya… Paradójicamente se define al disco como alegre, pero la voz es doliente, cansada, a veces cascada... ¿Por qué cantas de un modo tan recogido y a veces melancólico?

- La voz suena recogida tal vez porque es un disco íntimo. Canto sobre mis vivencias propias. La melancolía aparecerá quizá porque probablemente yo lo sea... Este es un disco con el que he intentado responder a una pregunta que me hice después del cuarto disco, 'Seinaleak' (2014), el anterior. Ese era un disco que trataba sobre el mundo que me había rodeado durante los últimos diez años. Triste y desolado. Y me costó reconocerme en él. Me pregunté: '¿Seré yo también así?'. De ahí que me pusiera a escribir canciones que contestaran a la pregunta: '¿Quién soy realmente?'. Y un sol rojo naciendo sobre el mar en el horizonte es lo que tenía frente a mí la mañana en que surgió la cuestión.

- Sí, el 'Eguzki gorri bat' que titula el CD. ¿Cómo será el concierto del vienes en Ondarroa?

- Tocaremos una selección del disco acompañada de las canciones que mejor congenian. Y habrá una sorpresa final. Voy con los músicos que han grabado el disco, que aparecen en portada con el nombre Esku Hutsik.