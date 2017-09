¿Cuál es la primera canción de rock? Elvis Presley, Bill Halley, Chuck Berry... son varios los cantantes que podrían ostentar este reconocimiento. Nadie da el brazo a torcer en la gestación del género rey, nacido de la mezcla entre swing, country y R&B GABRIEL CUESTA Sábado, 16 septiembre 2017, 17:48

«Yo a esa mierda de música llamada Rock and Roll, no le doy ni 5 años de vida». Frank Sinatra cantaba como los ángeles, pero no fue capaz de ver el potencial de un fenómeno que cambiaría el rumbo de la historia de la música. Los años melódicos estaban condenados a muerte con una guitarra como guillotina. En los 50 se pasó de la calma a la tempestad. Las canciones ya no eran pausadas y relajadas. Comenzó a reinar un ritmo frenético con el que los jóvenes bailaban y saltaban siguiendo el compás de la vibración de las cuerdas y el resonar de las baterías.

La gestación de este estilo fue paulatina, como siempre ocurre en los géneros musicales. El todopoderoso rock surge del swing, el country y el Rhythm & Blues. Este último es un movimiento de música afroamericano nacido a finales de la década de los 40. El R&B tardó más de diez años en comenzar a tener repercusión en Estados Unidos, cuando esta corriente de la raza negra despertó el interés de los jóvenes blancos. Y es que en esa época la sociedad estadounidense estaba aún muy diferenciada racialmente. Algo que no escapaba en la música. Existían dos mercados discográficos, incluso se podría hablar de dos industrias musicales separadas. Lógicamente el mercado mayoritario era el del público blanco. Por el contrario, el destinado a los afroamericanos solo abarcaba el 10% de la población.

Ya a principios de los 50 se dejaban ver por las teles estadounidenses algunas canciones R&B, aunque siempre interpretadas por blancos. Lo que era el éxito rotundo entre negros, no pasaba de un fenómeno underground para la población mayoritaria. Las discográficas se frotaban las manos pensando en explotar esa variopinta mezcla de swing, jazz, soul y funk. Esa confluencia de estilos acabaría formando lo que hoy en día conocemos como rock. En aquel entonces la mina de oro tenía nombre y apellidos: Elvis Presley. Memphis fue el privilegiado emplazamiento que vio nacer al 'Rey'. En su ciudad natal fue también donde grabó su primer single justo hace 63 años. 'That's All Right' vio la luz en julio de 1954, aunque fue escrito y grabado por Arthur Crudup en 1946 con el nombre de ' That's All Right, Mama'. En la cara B del vinilo se lanzó a 'Blue Moon of Kentucky'. Es ahora cuando hay que hacerse la gran (y polémica) pregunta: ¿Fue Elvis Presley el primero en lanzar una canción rock?. La respuesta seguramente sea no. No está claro quién es el autor de la primera canción del género, aunque sí hay varios candidatos que disputan colgarse esa medalla.

Más allá del gran Presley, los productores buscaban como locos un cantante blanco que pudiera plasmar con éxito el R&B afroamericano. Una de las excepciones era Ike Turner. Sam Philips, fundador de Sun Records, puso su ojo más allá de los cinco singles que firmó con el rey del rock. El futuro marido de Tina Turner consiguió en 1951 triunfar con 'Rocket 88'. Un tema considerado en un principio como Rythm & Blues que, para algunos, es el primer embrión del fenómeno del rock and roll.

Por otro lado, 'Maybellene' de Chuck Berry es un claro aspirante. El cantante fue el primer afroamericano que tuvo un sencillo dentro del top en Billboard y es para muchos el autor de la primera canción del rock primario. Le versionó el propio Elvis y también Simon and Garfunkel.

Otro candidato es 'Shake, Rattle and Roll' Big Joe Turner. Una apuesta de la discográfica Atlantic que superó el millón de copias y convirtió a su cantante en el artista negro más vendedor del verano de 1954. Un tema que versionó el propio Elvis Presley en 1955. Antes también lo hicieron Bill Haley and The Comets solo tres semanas después de que la pieza original encabezase la lista de música R&B.

Precisamente su líder, Bill Haley, también entra en la torna por lanzar el primer tema rock de la historia. Su candidatura cuenta con dos canciones. 'Rock The Joint', una versión de la lanzada por Jimmy Preston en el 49. La otra es su éxito 'Rock around the clock', un single de 1955 que está considerada la canción número 158 de las 500 mejores de todos los tiempo y que llegó al número 1 en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.

También está 'Whole Lotta Shakin' Goin' On', el primer gran éxito de Jerry Lee Lewis lanzado en 1957. Con un explosivo ritmo de piano y una potente percusión, curiosamente fue censurada en muchos programas de radio y televisión por el alto contenido sexual en su letra. Según la revista Rolling Stones, es la canción número 61 de la historia del rock.

Otras grandes canciones de aquella época que acarician el estilo rock son , Tutti Frutti de Little Richard, 'Good Rocklin' Tongiht' de Raoy Brown o 'The Fat Man' de Fats Domino. Seguramente nunca se pueda determinar cuál es la primera canción de Rock and Roll. Cada melómano tendrá su opinión personal Esta selección es simplemente algunos de los grandes éxitos que se gestaron en aquellos años de trasvase entre R&B, swing y country. Solo hay una cosa clara: Sinatra se equivocó. Neil Young 'respondió' a su poco acertada profecía con su 'Hey Hey My My': «El rock nunca morirá».