WAS poniendo en danza el cumpleaños del Ambigú Willy Vanili y Deu a la txalaparta en plan Crystal Fighters en la segunda, 'I Like You As You Are' / ÓSCAR CUBILLO El risueño vocalista Deu Txakartegi y sus cómplices dieron un bolo bailón, creciente y de solo una hora de duración que dejó a toda la parroquia que llenó el Kafe Antzokia con ganas de más sonido Madchester 'made in Euskadi' ÓSCAR CUBILLO Domingo, 10 junio 2018, 14:14

Sábado con dos cumpleaños ilustres en Bilbao. Por la tarde acudimos pagando entrada (se trataba de un encuentro benéfico) al 90º Aniversario del Club Taurino, a su 65 Festival, a ver 7 toros 7 en una llena plaza de Vista Alegre con el fenómeno peruano Roca Rey como matador más inteligente, valiente y ambicioso. Ha venido para ser una estrella desde ya: ¡cómo transmitió desde el primer capotazo afarolado de rodillas! ¡Y sólo tiene 21 años! Y a la noche acudimos al Kafe Antzokia, invitados al 15º aniversario del polifacético bar Ambigú, sito en la acera de enfrente y activo en diversos frentes, desde los menús diarios hasta los bolos en vivo.

El mayor atractivo de la velada melómana sabatina en la que los dueños del Ambigú cerraron en el bar para disfrutar la fiesta con tres grupos en total (abrieron fuego ZA! en el Antzoki grande y remataron el cartel Mazmorra en el Antxiki ya de madrugada), lo aportó la intervención de WAS (We Are Standard), formados en Getxo allá por 2002 y siempre liderados por un Deu Txakartegi que, como le comenté a Pato en la segunda canción, no sabe cantar, ni bailar, ni dirigirse al público (esa desvaída insistencia en pedir a la gente que baile…), ni tocar la txalaparta… ¡Pero que empieza a tenerlo! No en vano, el propio Deu, que lo que mejor hace es sonreír y sostener los combinados (es broma… o no, que diría Mariano), lo reconoció antes de la sexta canción: «Cualquiera sería mejor que yo». Ya, pero no todos somos tan majos, Deu.

WAS dieron un concierto especial anunciado a última hora por los responsables del Ambigú, un show de 12 piezas en 63 minutos escasos pero muy bien ordenados y hacia arriba, con muchos momentos degustables por cualquiera. «Son mejores que muchas bandas de Manchester, hazme caso», juzgó Torkel, un fan. Al principio en quinteto (percusiones –¡el baterista con dolor de muelas!-, ruiditos, sintes…) y luego en sexteto (muy guitarrero y cuando se apuntó a la fiesta su ya exbajista Jaime, que se ha ido con Atom Rhumba –salir del fuego para caer en las brasas… ¡es bromaaaa…!-), WAS lograron que el público danzara desde el principio, pero no solo por ser esa una reunión de amigos de Ambigú y más allá («al final estamos ahí todo el rato», dijo Deu vaso en mano en una presentación con agradecimiento incluido).

Seguimos el show desde la primera fila, donde el sonido parecía un poco plano, desde donde nos desbordaban los láseres que convertían el casi lleno Antzoki en una fiesta rave y desde donde no perdimos de vista la eterna sonrisa escénica de Deu Txakartegui. La última canción la catamos desde más atrás, y el sonido parecía más denso, con más cuerpo. Pues eso, que WAS arrancaron con deje vocal vía The Clash y mecanicismo básico marca Kraftwerk (la fría 'I Like You As You Are'), superaron a Rural Zombies y demás componentes de la quinta vasca de electro pop actual con anhelo danzón ('Electric Love'), lograron una par de dianas a base de buenos estribillos ('First Girl'; por cierto, si cantaran en castellano serían mejores) y de invitaciones al baile ('On The Floor', puro post funk afilado), se relajaron por el ecuador (pero Rocío, la novia de Pato, que había ido abonando la entrada, ya estaba encantada y se declaraba fan por siempre de WAS y del sonido Madchester), presentaron su nuevo single ('All About The Music'), cerraron el repertorio con otras dos dianas (el buen ambiente de 'Bring Me Back Home' y un 'The Last Time' que podrían facturar unos Rolling Stones sexies y con sustratos sintéticos), y dieron un buen bis con el guapo 'Irrintzi' del siglo XXI y un discotequero y esperanzado 'Can I Count On You?' que cerró una sesión guapa que se nos hizo muy corta, lo cual es un sincero elogio.