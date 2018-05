El pianista que murió dos veces Friedrich Gulda. Friedrich Gulda, el más extravagante de los artistas clásicos, engañó a todos anunciando su propio fallecimiento y organizando luego una fiesta de resurrección CÉSAR COCA Miércoles, 30 mayo 2018, 00:46

Quienes dicen que la música clásica es un género severo y anticuado en sus ritos es porque nunca vieron a Friedrich Gulda. No ha habido pianista más extravagante en todo: lo esencial y lo que no lo es tanto. Y eso incluye indumentaria, actitudes, opiniones y también algunos aspectos de la interpretación. Porque nadie niega que sus versiones de obras de Mozart, Beethoven, Chopin y otros sean extraordinarias, pero sus intentos de fusión del jazz y la clásica no siempre lograron el mismo nivel y algunas de sus composiciones son, por lo menos, curiosas. Por si hay alguien en la sala a quien eso no le parece motivo suficiente para hablar de un artista extravagante, añadiré un dato más: el 28 de marzo de 1999 él mismo envió un comunicado a las agencias de prensa contando, en tercera persona, la muerte de Friedrich Gulda. Una semana después, el domingo de Pascua, convocó a todos a una fiesta de resurrección.

Su carrera comenzó como la de tantos niños prodigio y adolescentes deslumbrantes: a los 16 años ganó el Concurso de Ginebra, a los 20 debutó en el Carnegie Hall y desde ahí, al cielo. Se autocalificaba de pianista clásico a su pesar y aunque en sus interpretaciones de los más grandes compositores era respetuoso con la partitura hasta extremos casi enfermizos, detestaba el ambiente de los conciertos, por vetusto. Por ello, comenzó a cambiar algunas de las sacrosantas normas, con frecuencia para escándalo de los puristas. A veces sin demasiado motivo, como cuando intercalaba obras contemporáneas entre piezas sublimes de Beethoven, Chopin o Bach. De acuerdo, no siempre eran trabajos de la misma calidad, pero era una forma de promover la música contemporánea.

Sus incursiones en el jazz se multiplicaron a raíz de una noche en la que, tras ofrecer un recital en Nueva York, se fue al club Birdland y se puso a tocar hasta que cerraron el local. Incluso creó un festival de jazz años después. Otro escándalo para los puristas. Como su indumentaria: con frecuencia aparecía en el escenario desaliñado, con unos gorros de colores muy parecidos a las kipás, y tocaba con la actitud relajada y a veces displicente con la que lo haría en su casa. Otras actuaciones de Gulda dieron algo más de motivo para la crítica: por ejemplo, un recital que ofreció para su emisión en TV en el que aparecía desnudo.

Cada uno de sus recitales era una sorpresa. O no anunciaba el programa y tocaba lo que le venía en gana, o lo cambiaba de arriba abajo en el último minuto, o aparecía acompañado de Chick Corea o Herbie Hancock, o de pronto se subía al escenario con Weather Report. A partir de los años noventa se salió completamente de las normas: participó en shows de televisión, contrató a un DJ de Ibiza para que lo acompañara en algunos conciertos, tocó el piano en discotecas rodeado de go-gós… Y sin embargo, seguía siendo un intérprete extraordinario de Beethoven y Mozart, para cuyos conciertos escribió algunas cadencias. Solo tuvo una alumna, cuya personalidad también es un ejemplo de heterodoxia: Martha Argerich.

Había nacido en Viena pero como otros muchos de sus paisanos (con Thomas Bernhard a la cabeza) era muy crítico con su país. Llegó a decir que allí no se apreciaba el talento de nadie hasta que estaba muerto, citando a Mozart como ejemplo. Por eso, tras su resurrección un domingo de Pascua, anunció que no permitiría que ningún medio de su país publicara una esquela cuando se produjera su muerte real. No hubo que esperar mucho. Murió el 27 de enero de 2000, a los 69 años, víctima de un infarto. Los medios internacionales esperaron a tener confirmada la noticia para asegurarse de que esa segunda muerte de Friedrich Gulda era la definitiva.

Friedrich Gulda toca con Herbie Hancock

Tocando y dirigiendo el Concierto Emperador de Beethoven

Tocando unas Variaciones sobre un tema de The Doors