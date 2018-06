A Tom lo que es de Petty Miles de personas en el homenaje a Tom Petty en el Azkena / EFE El homenaje al desaparecido músico de Florida en el marco del Azkena no llegó al sobresaliente NATXO ARTUNDO Domingo, 24 junio 2018, 09:43

Miradas de cansancio se cruzaban unos cuantos parroquianos del Azkena poco antes de que arrancara el tributo a Tom Petty en el escenario Love. Y es que habían pasado muchas horas de la jornada del sábado y el viernes había sido muy largo e intenso. Pero tras los trallazos de Joan Jett y sus Corazones Negros, bienvenido era un repertorio del líder de los Rompecorazones.

El legado del artista de Gainesville, Florida, es un cancionero como hay pocos —muy pocos— en el mundo del rock. Y, tras la caída del cartel de Urge Overkill, los honores de honrarlo le correspondían al cantante y guitarra Carlos Vudú, con el Clan Jukebox, una formación que incluía a músicos de bandas como la de Loquilo o los murcianos MClan. Con semejante repertorio y un público predispuesto, podría presumirse que es fácil triunfar, pero con originales dotados de unos arreglos tan redondos y unas armonías vocales tan elaboradas, puede ser un concierto nada sencillo. Arrancó sobre la una de la madrugada con un dinámico 'You Wreck Me', donde Vudú tocaba una Rickenbacker 660 de 12 cuerdas, el modelo diseñado por Petty, basado en el que lucía en la portada del disco 'Damn the Torpedoes'. Pintaba bien la cosa.

Luego comenzó el desfile de invitados, con Elsanto, de la banda 69 Revoluciones que, con acústica y armónica se marcó el 'Mary Jane Last Dance'. Luego llegaría otro himno, como 'Into the Great Wide Open', antes de que Vudú presentara como futura estrella a la cantante Nat Simons, que hizo un correcto 'Learning to Fly' al que se le quitaron inexplicablemente unas señas de personalidad tan claras como los coros en el estribillo. Menos puntos. Y más tarde, asumió el papel de Stevie Nicks en 'Stop Draggin' My Heart Around'. Cosa seria. De nuevo, faltaban esos coros que marcan la diferencia en las bandas americanas, sean los Heartbreakers o los Eagles, como bien saben los madrileños Los Secretos. Al menos a mí eso me contaban hace ya muchos años ambos hermanos Urquijo. Y se nota mucho.

'I Need to Know', con un rollo más rockero, dio paso a material más sensible como 'Crawling Back to You', de la mano de Txetxu Altube. También recordó a los Traveling Wilburys, con 'Handle With Care'. Ernest, de Sol Lagarto, fue el solista de 'I Won't Back Down'. Y Francis Sarabia, de Doctor Voltaje, fue el encargado de poner voz a 'Refugee' y a 'Free Fallin''. En los dos últimos ejemplos, tocadas en tonos diferentes al original —¿los músicos no son capaces de esforzarse en cantar en esas notas o no se dan cuenta de que no suenan igual las canciones?— y en el segundo, con más emoción que acierto en varios momentos por parte del vocalista.

Destacó Pedro Alberto Teruel en el rol de Mike Campbell, así como Lucas Albadalejo como Benmont Tench. Pero alguna colaboración estaba de más o iba ensayada de menos, como se podía intuir por la colocación de papeles con la letra de los temas sobre el monitor del correspondiente invitado. Terminó todo con 'American Girl'. Al igual que el bolo, «criada entre promesas». Estuvo bien. Pero Tom Petty —al César lo que es del César— se merecía una actuación de sobresaliente.