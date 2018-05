¿Pasarán The Reverendos de los bares a los festivales? El Reverendo Igor, a la voz, el piano y los tragos. / BEGOÑA MARIJUAN-REQUETA En un Kafe Antzokia con las damas en danza, el combo vizcaíno estrenó su cuarta rodaja, donde da el salto del blues hostelero al rock and roll festivalero ÓSCAR CUBILLO Sábado, 5 mayo 2018, 19:33

El viernes apostamos por acudir al Kafe Antzokia a ver el estreno del cuarto disco en veinte años de los vizcaínos The Reverendos, que reunieron a casi 300 personas de abono en un cartel completado mano a mano con los bilbaínos The Cherry Boppers, cuyo fornido funk-soul-acid-jazz instrumental se hace largo y reiterativo quizá por eso, por la falta de un cantante. Los Reverendos abrieron plaza y se cascaron 18 temas en 74 minutos en los que demostraron que han variado su estilo: van dejando atrás el ritmo y blues hostelero (esta faceta la reservan para su grupo paralelo The Big Flyers) en favor de un rock and roll festivalero, ahí es nada. A ver si les contratan en grandes festivales estivales.

Estiraron bastante algunas de sus canciones (truco festivalero, sí) en un set en el que el público respondió positivamente desde las primeras filas, llenas de damas bailando, hasta la mitad del Antzoki, de donde emergían gritos y aullidos de apoyo. Los cuatro vestidos con camisas chulas muy country y muy rockers, The Reverendos abrieron con un instrumental pistolero ('Le Circus'), apostaron por la oscuridad de Imelda May ('Cryin' And Howlin') y del neoswing ('Rock And Roll Is In The Air'), dejaron entrever influencias de Los Fabulosos Thunderbirds ('I'm Gonna Get It') y Brian Setzer ('Let's Voodoo'), y la base blues llegó vía boogie hookeriano ('I'm In Town', una de las canciones estiradas).

Pedro Larrauri (contrabajo), Javi Caballero (batería), Álvaro King (guitarra) y el Reverendo Igor (voz y teclas). / BEGOÑA MARIJUAN-REQUETA

La segunda parte estuvo mejor, voló más alto y oímos un poco más los punteos de la Gretsch Silver Falcon de Álvaro: 'Lazy Toxic Man' apuró en el diddley beat sucio, 'Suitcase At The Door' fue rock and roll afilado, 'Astrobilly Boogie' una pachanguita en plan Powersolo a ver si suena la flauta (aproveché para ir a la barra), 'I Wanna Bop' un R&R a lo Stray Cats, la melancólica 'How Many Years' sonó exótica y crepuscular («vamos a ponernos serios», dijo en la presentación el Reverendo Igor, que la cantó muy bien con su voz nasal y que lleva en su teclado un seguro soporte para apoyar los vasos de combinados, cerveza, lo que sea), y el final desparramado amalgamó ecos de Elvis en los 50 ('I Feel Alright'), boogie a lo Shakin' Stevens en los 70 ('Bobby Soxer'), pyschobilly vía Meteors en los 80 ('White Trash On A Long Black Train', título del disco que estrenaban) y un aligerado instrumental de Link Wray (el 'Rumble', la única versión de las 18 piezas).

Para el bis hubo más rock and roll, a lo Blasters según Tsustas, rocker él: un alargado 'My Tie', cuando ya era evidente que los cuatro reverendos debajo de sus chulas camisas llevaban todos la misma camiseta negra con el logotipo del grupo, el mismo logo que campaba sobre el escenario a modo de telón de fondo. Triunfaron tanto The Reverendos que en el puesto de merchandising vendieron más de 20 camisetas y casi un centenar de LPs y CDs de su último disco, el único que habían llevado esa noche. O sea que vendieron un disco a cada dos o tres espectadores.