Eli Paperboy se siente bendecido en el Kafe Antzokia El lesionado Eli a la guitarra, arropado por la brass band, / Jon Rozadilla El Bafle El joven soulman blanco bostoniano, lastrado por una lesión de rodilla sufrida en plena gira española, superó su inseguridad física y rompió todo tipo de barreras en un concierto que acabó con los músicos tocando entre el público, como en Nueva Orleans

Sabedores de que Eli Paperboy Reed (Boston, 14 de julio de 1983, o sea 34 años) se había lesionado el menisco y los ligamentos de la pierna derecha el 1 de junio durante la prueba de sonido de su concierto en Leganés (parece ser que intentó saltar el foso desde el escenario, qué locura), acudimos un poco prevenidos a su primer concierto vasco de esta gira española de 15 shows en un mes. Los últimos bolos los había dado sentado en un taburete, tocando la guitarra y con una férula aparatosa y visible cubriéndole la pierna, aunque nos cuentan que el de Bilbao fue el primero que dio permaneciendo todo el rato en pie (¡como se entere su médico!), pero a la postre todo salió estupendamente.

Paperboy ha estado girando con una banda de metales de Brooklyn (él también vive ahí ahora) con la que ha grabado su disco 'Eli Paperboy Reed Meets High & Mighty Brass Band' (Yep Roc, 2018), álbum registrado en directo en el estudio, rebuscando entre sus propias canciones (sería un recopilatorio regrabado), añadiendo una versión de Beyoncé ('Love On Top') y un tema inédito (el primero de los once cortes: 'As I Live And Breath').

En Bilbao, en un Kafe Antzokia lleno, mixto y expectante (curiosamente, los veteranos se colocaron delante y los joveznos como Raúl El Guapo, Edu Bigotes, Martita Dinamita, Igone Aldana, Danel y su novia Nora, o la bellísima persona que es Jon Rozadilla en la parte de atrás), tras un aperitivo servido en septeto por la High & Mighty Brass Band (cuatro piezas en 17 minutos, destacando los tres instrumentales: latino restallante, tribal que no caótico, y telefílmico acelerado), el percusionista presentó al 'maestro' (sic) Eli Paperboy Reed, y a partir de entonces éste condujo una fiesta soul de 78 minutos y una quincena de piezas con un pie en el sonido Nueva Orleans (evidentemente, por la brass band) y otro en el soul deliciosamente utópico que tan bien recrea Eli (pronúnciese 'Ila').

Eli, feliz entre la gente que llenó el Antzok / Jon Rozadilla

Perfectamente arropado por la banda refrescante (sus gregarios hacían coreografías, se lucían en solos introductorios -como este estupendo de trompeta fogosa en el mejor tema de la velada, el blues dramático y apasionadamente creíble a lo Otis Rush 'Your Sins Will Find You Out/ Tus pecados te descubrirán'-, se movían con dinamismo por el tablado, soplaban festivos al unísono…), Eli Paperboy Reed empezó con un poco de miedo en la garganta y los movimientos, lo que evitó que rompiera la pana desde el mismo arranque con los estupendos 'WooHoo' y 'The Satisfier'. Sin embargo, al poco se asentó, y a la tercera, 'Well, Alright Now', se puso a puntear delante del escenario y ya tenía a toda la parroquia dando palmas y gritando 'aaah aahh' en plan góspel.

Eli, o sea Ila, agradecía diciendo eskerrik asko («es todo lo que sé», advirtió simpático y profesional), en castellano anunció que al final del show estarían todos vendiendo discos y camisetas en el lobby («y lo más importante, los firmaremos, por supuesto», subrayó en castellano), y continuó destilando las enseñanzas de maestros negros: Sam Cooke en 'Name Calling', James Brown en 'I'm Gonna Gotcha Back', más puro Sam Cooke en 'Walkin' And Talkin' (For My Baby)' (otra de las cimas de la cita), la alegría de Motown en 'Come And Get It' (y más gritos con la peña: «oh yeahhhh… all right… oh yeahhh… al right»).

«Tiene la pierna como una morcilla de Burgos», comparó Pato al mirar la extremidad hinchada y embutida en el pantalón del bostoniano, quien se sentó en las escaleras del Antzoki (hacía tiempo que había echado de ahí a todos los fotógrafos y a alguna espectadora), cantó sin micrófono, a pelo, y proclamó como un soulman negro, o más bien como un predicador: «tengo algunos problemas con mi rodilla, pero me siento bendecido ahora… ¡me siento bendecido!». Nadie gritó Aleluya, pero se oyeron más gritos como en las misas evangelistas afroamericanas, guiños a Otis Redding, rendiciones de nuevo a Sam Cooke en la alegre 'Take My Love With You' y final con rollo blues Brothers en la versión del 'Turn On Your Love Light' de Bobby Blue Bland.

Pero aún quedaba el bis, donde siguió la fiesta: Eli la abrió con el funk implosivo 'Explosion', en el cual ordenó acuclillarse a todo el Antzoki, y después de logralo bajaron los ocho músicos del escenario a tocar entremezclados entre la gente góspel de Louisiana a lo Elvis, a lo Ray Charles, a lo Travellin' Brothers (los de Leioa, sí), a modo de colofón de un concierto estupendo, paradójicamente el menos bueno de la media docena que le hemos visto a Eli. Pero fue magnífico y sanador: la baterista Marian nos contó que no le gusta el soul y que está muy triste (con razón), pero que disfrutó un montón de ese encuentro.