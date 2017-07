Confluence «Las palabras en inglés son casi como golpes de percusión» Confluence tocando este lunes en las murallas de Ávila. Rock Vasco Veteranos de la escena local pero con agenda nacional –esta semana han actuado en un festival en Ávila-, ‘Confluencia’ presentarán el country-rock maduro, sureño y pantanoso de su disco debut este viernes en el Getxo & Blues y el sábado en el Golfo Norte ÓSCAR CUBILLO Jueves, 13 julio 2017, 16:44

Son cinco (tres de Bilbao, uno de Gallarta y otro de Alicante), promedian 52 años y tienen empleos serios al margen de la música (menos el guitarrista, que es profesional del rollo) y una agenda de conciertos muy completa. Llevan un par de cursos funcionando con este proyecto de rock sureño suavito, maduro y angloparlante, y lo han documentado en el miniálbum ‘Black Stones’, grabado en directo en los estudios Tío Pete de Urduliz, propiedad de Carlos Zubiaga, de Los Mitos, Mocedades y El Consorcio, quien aporta el órgano en uno de los seis cortes.

Como el viernes Confluence actúan en el 29º Getxo & Blues (Pub Piper’s, 23.00 horas, entrada libre) y el sábado en el Golfo Norte de Barrika (20.00 horas, gratis), aprovechamos para tratar con ellos. El lunes nos atendía el líder, Irrintzi Ibarrola (voz, guitarra acústica y composición), quien así se ubicaba: «Ahora mismo estoy en una habitación de hotel en Ávila, donde acabamos de dar un concierto dentro del ciclo ‘Noches y Almenas’, organizado por el ayuntamiento de la ciudad».

‘Black Stones’ Rock americano: Le falta un poco de brillo y ecualización a este debut grabado en directo en estudio, con hondo influjo del rock americano de raíz: Kris Kristofferson, Tony Joe White, Leon Russell… Informa la banda: «Son seis originales grabados en directo en los estudios Tío Pete de Urduliz el 9 de diciembre de 2016. Pretende ser una tarjeta de presentación con la que mostrar el sonido de la banda en directo. Tan sólo se han añadido coros de Irrintzi Ibarrola, algún efecto de percusión, y un teclado Hammond en uno de los temas». 6 cortes: 27 minutos. Sello: Sarbide Music. Erandio. 2017. Precio: CD 5 euros.

- ¿Podéis definir vuestro estilo? ¿Qué tanto por ciento de blues hay en vuestra receta? A mí me suena más a rock motero y pantanoso…

- El repertorio está compuesto casi en exclusiva por piezas compuestas por mí (Irrintzi Ibarrola). Los estilos varían de canción a canción, pero siempre son mezclas de varios géneros de raíz americana: blues, country, soul, gospel, rock and roll... Personalmente, estoy muy apegado al country blues y al delta blues de Robert Johnson, Blind Lemon Jefferson, etc. Pero la banda, con los arreglos que hacemos colectivamente, también imprime toques más roqueros y poperos.

- ¿Más nombres que te influyan?

- John Hiatt, Bob Dylan, Tom Waits, Johnny Cash, Bruce Springsteen, John Lee Hooker, Doctor John, Blind Willie Johnson, Eels, Joe Henry, Champion Jack Dupree, Van Morrison…

- Buen gusto. Irrintzi, ¿por qué cantáis en inglés? Y no digas que porque es así la música que más escucháis…

- A mí, y creo que a todo el mundo, me empezaron a gustar el blues, el country y el rock and roll mucho antes de entender qué decían las letras. De hecho, cuando comencé a comprenderlas me llevé no pocas decepciones. La voz es un instrumento solista, cuyo sonido debe transmitir algo no por el significado del texto, sino por su ejecución y por su intención. La ventaja del inglés es que casi todas las palabras tienen acentuación aguda o son monosilábicas: knock, door, gun, ground, use, more, long, black, coat, down, feel… Esto permite distribuir las palabras casi como golpes de percusión. Esta característica del inglés confiere a la voz una gran libertad expresiva. Creo que esa es una de las características de la música de raíz afroamericana.

La portada del disco.

- ¿De qué curráis los miembros del quinteto?

- Eduardo Landeta (batería) es abogado, Miguel Ramírez (bajo) se dedica al transporte, Carlos Jover (armónica) es enfermero, Jorge Gros (guitarra) es profesional de la música, y yo (Irrintzi Ibarrola, voz y guitarra acústica) soy biólogo profesor en la UPV/EHU.

- ¿En qué otros grupos habéis estado y en cuáles os pluriempleáis ahora?

- Jorge Gros ha tocado en El Límite y Dinamita Pa Los Pollos. Landeta en El Límite, Reverendos, Dani Merino, Mercado Negro, y ahora también toca en Jazz At Five. Miguel Ramírez está con Sasoi Ilunak, Txuma Murugarren y Jazz At Five. Carlos Jover ha colaborado con bandas como Rudy Cat King, Four Friends o Los Fastuosos de la Rivera, y ahora toca en los Blues Morning Singers. Y yo (Irrintzi) estuve con Nobody Else Blues Band y Hollers.

- ¡Vaya currículo! ¿De dónde sale el nombre de vuestra nueva aventura? ¿Qué significa y por qué elegisteis ‘Confluence’?

- Confluence, Confluencia. Lo elegimos porque es sonoro y expresa de manera explícita la intención de hacer confluir distintos estilos musicales: jazz, pop, blues, soul…

- Vuestro disco ‘Black Stones’ es un directo en estudio de 27 minutos. Lo grabasteis en Tío Pete. Un sitio caro. La producción resultante parece justa, un poco plana. ¿Dispusisteis de pocos días, de poco presupuesto?

- La sesión duró un día y estuvo producida por la banda y fue Irkus Uranga quién nos grabó en los estudios Tío Pete. La idea era muy clara: tratar de mostrar el sonido en directo de la banda. Algunos temas se registraron a lo largo del día, sin público. Otros (‘Half man, half sardine’, ‘No more shall we part’) se grabaron en el concierto abierto al público que tuvo lugar esa misma noche en los propios estudios.

- ¿Las letras de qué van, qué os inspira?

- Son temas recurrentes en la música que nos gusta: amor, desamor (‘My baby is gone’), cierta crítica social (‘No more shall we part from the land where you were born’) y algunos toques de humor. En ‘Half man, half sardine’ (Mitad hombre, mitad sardina) me inspiró el horrible aspecto que tenía yo mismo cuando me probé un traje de neopreno que había comprado en las rebajas. ‘Vampire’ son las reflexiones de un vampiro que tiene sed.

Actuando entre la Diputación de Bizkaia y su Biblioteca.

- ¿Por dónde soléis actuar? ¿Cómo serán los bolos del Pepers, en el Getxo Blues del viernes (23.00 horas), y el del Golfo Norte de Barrika el sábado (20.00 horas), ambos con entrada libre?

- Entre junio y este julio daremos unos quince bolos. La mayoría de ellos en locales vizcaínos, pero también en Castro, Santander, Lerma, Ávila, Frías… Generalmente subimos a escenarios con equipo exterior. Si no, llevamos nuestro propio equipo, pequeño pero matón. Actuamos en salas y en festivales como ‘A Dos pasos del blues’ en Frías, ‘Noches y Almenas’ en Ávila –donde nos pillas ahora-, o en el Getxo & Blues. En Getxo trataremos de escoger el repertorio más blusístico. Eso sí, de blues primitivo. No faltarán temas de Robert Johnson y Blind Willie Johnson.

Vídeo de carretera con la canción ‘Black Stones’ de Confluence