¿Son Negracalavera los sucesores de Porco Bravo? Javi Rosca (guitarra), Txemi Bugatti (voz), Pintxo (bajo), Endika Fiz (guitarra) y Tobal (batería) al final de 'Qué miseria?' El Bafle Los cinco roqueros bilbaínos irradiaron mala leche y alta energía en la presentación de su debut fonográfico homónimo en el Shake! ÓSCAR CUBILLO Martes, 1 mayo 2018, 20:43

Cuatro bolos vimos el lunes en el centro de Bilbao y el mejor de ellos fue con diferencia el de Negracalavera presentando su disco debut (se puede oír en Bandcamp) con la entrada libre en el Shake!, donde nos reunimos una ochentena de perdedores que no pudimos salir de puente. El mismo día, antes, a las 7 de la tarde, en el FNAC, analizamos a Los Blues Morning Singers bilbaínos dando una sesión promocional purista (9 piezas en 47 minutos, con mucha armónica y estupendo contrabajo), y después, a las 10 en el Kafe Antzokia, a los crápulas alaveses Sumisión City Blues (14 piezas en una hora ascendente con mal sonido y epílogo agitado con rockabilly y funk).

Estos dos bolos nos entretuvieron, pero sólo lograron agitarnos los cinco 'negracas' (así se califican ellos), y eso a pesar de la acústica justa de la sala Shake!: no se distinguían las letras, ni los punteos de las dos guitarras, y la batería de Tobal sonaba bastante a lata (a los tambores Tobal, que se lo montó muy bien hace poco con Mikel Uraken y que a Pato le gustó por el frenesí que le ponía a los timbales). Hacedores de high energy rock and roll macarroide con pintas (mencionemos la flaca estética de gótico americana del bajista Pintxo), Negracalavera dispararon 13 piezas en 53 minutos y alcanzaron dianas con temazos del calibre de 'Ven, policía, ven', en plan NCC.

Graznaron como sucesores de Porco Bravo ('¿Quién sigue al idiota?', flamígero a lo Motörhead), invocaron el legado de Turbonegro ('Estrellas', la de que hay demasiadas estrellas en el rock and roll; por cierto, los dos guitarristas lucían camisetas de Gluecifer –a la izquierda Endika Fiz, quien en el bis se la quitó y mostró su torso desnudo con casi tantos tatuajes como el cantante de Buckcherry- y de Hellacopters -a la derecha Javi Roscachapa-), se les notó el polvo de la dehesa punk urbana (el nihilista 'Hasta la muerte', con epílogo austral en plan New Christs)…

De los 13 temas, tres fueron versiones, entre ellas dos de los vikingos reconocidos en las camisetas: 'Take It' de los Gluecifer y una bien exprimida '(Gotta Get Some Action) Now!' de los Copters. Pero mejores son los originales de Negracalavera, caso de 'Dios te odia' o la historia de desamor titulada 'Alcohol', cuando al acabarla el cantante Txemi Bugatti, que no paró de beber cañones de cerveza, brindó con la peña y presto a chocar el vidrio apareció entre las primeras filas la gran estrella presente en el local, el baterista Dani Oñate, de los Daltonics.

Txemi comentó que le gustaban nuestros aplausos, pero que mejor nos gastásemos unos euros en comprarles CDs y demás. Y prosiguieron su guapo bolaco con punk de aserradero a lo Zeke ('¿Qué miseria?'), la recuperación del 'Atraco a las 12' (un inédito que firmaron con Bugatti, un combo anterior del cantante y del hacha Roscachapa) y, ya en el bis solicitado por la parroquia, la tercera versión, la energética 'Lágrimas' de los vitorianos Obligaciones (el grupo anterior de los mentados Sumisión City Bues), que ejecutaron mejor que sus compositores y a la cual colaron un final instrumental bastante Stooges, y el cierre con más 'hey' a lo Porco Bravo / Turbonegro ('Negracalavera'). Moló mazo, pero a ver si la próxima vez los negracas suenen más carnosos y se les entienden las letras y se distinguen las dos guitarras.