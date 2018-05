Músicos vascos miran con nostalgia a sus guitarras Gibson AFP Cuatro guitarristas consagrados y de diferentes estilos valoran el sonido inimitable de la legendaria marca y su singular estética en el rock JOSU OLARTE Jueves, 3 mayo 2018, 01:41

Iñaki 'Uoho' Antón (ex Platero y Tú y guitarrista de Extremoduro e Insconscientes)

«Fender y Gibson son los dos tipo de sonido de los que parten todas las guitarras electricas. Frente a la constitución atornillada y las pastillas simples de Fender, yo siempre he preferido la madera más resonante de Gibson, su mástil anclado y sus pastillas dobles. Tenían ese sonido mas denso al que sigo enganchado. Empecé con una SG de segunda mano en tiempos en que no se apreciaban mucho esa guitarras. Ahora tengo unas 40 ó 50 guitarras y la mayoría son Gibson. Incluso se asemejan a ellas las que ahora me hace un luthier a medida. Tengo varias Les Paul y SG, una 335 Lucille, otra ES 345... Casi todas de los años 60 y 70 cuando la marca aun trabajaba bien porque, desde hace ya mucho, viven de la fama que tenían, han estado ofreciendo productos de menor calidad y por eso el mercado de segunda mano creció tanto».

«Merecía la pena pagar casi lo mismo por una de los buenos tiempos porque las de ahora no suenan igual. Han abaratado todo: los bobinados, el secado de las maderas a toda velocidad para producir 200.000 al año... Me he visto muchas desde los 80 y no eran lo mismo ni de palo. Tienen una calidad muy inferior a la que se supone que compras. Su crisis tiene que ver con eso y otros factores propios de los tiempos actuales en los que las guitarras ya no marcan la pauta. Hoy la música se construye de otra manera, con programas informáticos y sonidos pregrabados. Dominar un instrumento exige mucho esfuerzo y, para bien o para mal, la informática va desplazando al alma en la interpretación».

Pablo Benegas (La Oreja de Van Gogh)

«Las Gibson siempre me han parecido las guitarras con más peso y elegancia del rock. Su estética siempre me ha parecido incomparable. Antes de empezar a tocar soñaba con tener una Epiphone negra que veía en un escaparate y que era la más asequible de sus marcas. En nuestro primer viaje a Estados Unidos me compré en Los Angeles dos Gibson; una Les Paul Custom de los 70 y una 335 del 68. Ahora solo toco una (Gibson) acústica Hummingbird que le compré a Mikel Erentxun y que ahora quiere recuperar. Pero los guitarristas somos bastante infieles y, últimamente, me he pasado a la (Fender) Telecaster, que tiene un sonido más versátil y limpio, y soporta muy bien la distorsión a base de pedales».

«La madera es un ser vivo y una guitarra vieja nunca va a sonar igual que una nueva. Así que el guitarrista que quiere un sonido especial siempre va a comprar de segunda mano algo viejo y el que quiere empezar esa impronta le importa menos, a lo mejor por eso han bajado calidad y precios. Pero no me atrevo a valorar su crisis ni su modelo de negocio».

Xabi Bastida (Su Ta Gar)

«La primera que compré con el crédito en el que nos metimos para empezar no fue una Hummer. No somos muy militantes de una marca. Nos encantó la Les Paul cuando se la pedimos a Iñaki 'Uoho' para grabar. Ahí nos dimos cuenta de la diferencia que había y, cuando hicimos 'Sentimenak' (Jarraituz, 96) ya nos decantamos por las Gibson. Aitor (Gorosabel) cambió una Ibanez por la les Paul, y yo me pillé un modelo bajo de la Flying que por estética, cuerpo y sonido siempre me ha gustado. Sobre la calidad de las guitarras hay mucha leyenda porque tampoco hay dos iguales La primera que tuve era del 73 pero las Custom nuevas que hemos ido pillando son nuevas y suenen genial».

Joseba Irazoki (guitarrista todoterreno. Músico de Mikel Erentxun o Nacho Vegas y miembro actual de Atom Rhumba)

«La crisis de Gibson me trasmite un sentimiento de pena, como objeto icónico de la cultura rock. Si a alguien le dices que te dibuje una guitarra seguramente te dibujara una Les Paul. Parece que no se han sabido adaptar a los nuevos tiempos y han seguido teniendo precios un poco abusivos. El mercado es hoy muy amplio y, sobre todo, diría que en guitarras de gama media, la gente ha optado por otras marcas. Diría que ahí radica un poco el problema».

«Personalmente estoy usando Gibson ahora más que nunca. La primera que tuve fue una 335 del año 72 que aún conservo. Hace pocos años me compré una Les Paul especial con pastillas P90 de gama media que es la que mas uso y recientemente me he comprado una Les Paul Custom. Entre mis futuribles está una SG y quizás una Flying V; está claro que son guitarras que me gustan. Los mástiles en general también son muy robustos y eso me da la sensación de tener un instrumento de verdad».