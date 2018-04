La música vive en los bares de Bilbao: 17 conciertos en ocho meses Eddie & the Hot Rods, veterana banda británica a caballo entre el pub rock y el punk. / Denis Werwer El ciclo 'Music Explorers' se suma a un intenso circuito en salas locales. El miércoles arranca con Núria Graham y Neuman JOSU OLARTE Jueves, 12 abril 2018, 01:43

El ciclo 'Music Explorers' vuelve a proyectarse en Bilbao para fomentar su ya intenso circuito de música en vivo. Para los próximos ocho meses propone un total de 17 conciertos en locales habituales como Kafe Antzokia, Nave 9 o Satélite T, con el patrocinio de la cerveza San Miguel. De momento tiene confirmada una agenda de nueve bolos que, con entradas en torno a los diez euros, arrancan el miércoles 18 en la sala Nave 9 del Museo Marítimo con un programa doble compartido por Núria Graham y Neuman.

La autora indie y anglocatalana volverá a defender el cancionero emocional de su debut 'Does it ring a bell?', que recientemente presentó en Bilbao junto con su vecina de Vic Joana Serrat. También en acústico tocará la ya veterana formación de indie rock que lidera el murciano afincado en Granada Paco Román. En su regreso a Bilbao, desnudará los temas de su quinto trabajo 'Crashpad', con el que incluso entró en la lista generalista de ventas.

Tras la dupla de apertura, el ciclo continuará dos días después con una nueva actuación en el Satétite T de Pájaro, alias del sevillano Andrés Herrera, veterano guitarrista al servicio de Pata Negra, Kiko Veneno o Silvio (Fernández) y emancipado como rockero de espíritu flamenco y cofrade. Desde 2012 ha lanzado tres discos sincréticos de blues jondo, rock, surf, swing, spaghetti western, música o metales de Semana Santa, cuyo influjo planea sobre el título de su novedad 'Gran poder' que presentará esta vez con banda.

La agenda Neuman (acústico) + Núria Graham . Miércoles 18 de abril, Nave 9. Pájaro. Viernes 20 de abril, Satélite T. Eddie & The Hot Rods. Domingo 6 de mayo, Satélite T. Red Baraat. Jueves, 17 de mayo, Kafe Antzokia. Empty Files. Sábado, 19 de mayo. Nave 9. Mud Candies+ Noa Voll Damn & The Hell Drinkers. Viernes 8 de junio, Kafe Antzokia.

También regresarán a la misma sala deustoarra, por tercera vez y en sesión matinal dominical el 6 de mayo, Eddie & The Hot Rods, mítica banda británica a caballo entre el pub rock y el punk (tocaron con los Sex Pistols en su turbulento estreno londinense del 76). Tras celebrar su 40 aniversario, siguen en activo revitalizados con sangre joven y aún liderados por su cantante original Barrie Masters.

El sonido del Punjab

A tono con la vocación exploradora de la programación, el jueves 17 se presentará en Kafe Antzokia Red Baraat, festiva formación indoneoyorquina que aboga por la hermandad intercultural. Propone con metales y percusiones una fusión entre el vibrante sonido bhangra de Punjab y las celebraciones del norte de India, el hip hop, el dancehall, el funk y otros grooves negros urbanos. Aclamados en festivales de Jazz y World Music, desde el impacto de su tercer álbum 'Shruguu Ji' (13) vienen encadenando giras globales. Su último trabajo se titula 'Bhangra Pirates' (17).

Las dos últimas citas confirmadas del ciclo patrocinado por San Miguel tendrán carácter local. El sábado 19 de mayo la sala nave 9 del Museo Marítimo acogerá a Empty Files, banda bilbaína que presentará su recién editado debut 'Shadows', en el que han concretado la síntesis de rock, electrónica y trip hop que, con clásicos modernos como Massive Attack, NIN o Depeche Mode en su radar, ya han expuesto en festivales como Bilboloop o el último BBK Live. La última actuación, de momento, será la que el 8 de junio, y reunirá en el Kafe Antzokia a dos bandas vascas con chica al frente: el combo donostiarra de blues soul Noa Voll Damn & The Hell Drinkers y los bilbaínos Mud Candies, pujante cuarteto de western swing y rockabilly acústico influenciado por la primera Imelda May, que presentará su debut 'What the hell's wrong with heaven?!'.