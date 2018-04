«La música nunca resolvió los problemas sociales, siempre los matiza» El cantautor Ricardo Arjona durante la presentación de su nueva gira. / Virginia Carrasco El cantautor Ricardo Arjona presenta su gira europea, 'Circo Soledad', que culminará con dos conciertos en España J. LUIS ALVAREZ Madrid Miércoles, 4 abril 2018, 02:02

Hacía nueve años que Ricardo Arjona no estaba en España, y no se perdona «no haberlo hecho antes». Ahora vuelve para presentar su gira europea de su último disco 'Circo Soledad'. «Espero que no pasen nueve años», advierte uno de los cantautores hispanoamericanos con más prestigio en la actualidad, además de estar nominado al Premio Latin Billboard 2018 como álbum 'Latin Pop' y por la Gira del Año con 'Circo Soledad'.

De cantar en locales pequeños en su Guatemala natal acompañado por su guitarra pasó a llenar estadios y vender 40 millones de discos en sus 25 años de carrera. Sin embargo, después de quince álbumes Arjona no pierde la perspectiva de lo que él es, porque «nunca me resisto a escribir una canción, aunque sí me resisto a forzar la situación». «Tengo que hacer canciones que me emocionen, que es la única manera de transmitir esa emoción a alguien más», dice. Sus letras conquistan al público con temas de amor, de denuncia, de lo que ocurre cada día, unos temas que su poesía engrana con los acordes de su guitarra acústica y su potente voz.

Ricardo Arjona asegura que no tiene la receta para salir de los problemas que acechan a la sociedad actual. «Eso le tocará a los que nos gobiernan. Nos tocará votar por alguien de manera inteligente que nos enseñe el camino», apunta.

Este cantautor considera que la «música nunca resolvió los problemas sociales, siempre los matiza. Hubo canciones en los grandes movimientos sociales, pero nunca las canciones lograron cambios sociales». «Vivimos tiempos de cambio, tiempos complicados y el álbum ‘Circo Soledad’ nace después del último debate entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos». «Me preocupa el hecho de que haya tantos que estén de acuerdo con Donald Trump, porque uno solo no hace nada», añade.

Ricardo Arjona. / Virginia Carrasco

Con 'Circo Soledad', Arjona trata de hacer una «reconciliación» con los temas de sus primeros trabajos. «Es dejarte llevar, seguir siendo consecuente con uno mismo sin vestir las canciones con los ritmos de moda». «No estoy en contra de las corrientes musicales», matiza el cantautor para asegurar que «este disco fue el más rápido que escribí y produje en mi vida, pero no tuve prisas para hacerlo».

El disco fue grabado en Londres, Nueva York, Miami, Los Ángeles, Nashville, Guatemala y Colombia y salió a la venta en abril de 2017. Su primer single 'Ella' lideró las listas hispanoamericanas y su videoclip se acerca a los 50 millones de visitas en YouTube. El último sencillo de este trabajo es 'Señorita'.

El autor emprenderá el próximo 2 de mayo su gira europea en Londres, que le llevará a Zurich, Milán, para concluir el día 10 en Madrid,y el 12 y el 13 en Barcelona, donde se están ya agotando las entradas para el segundo de los conciertos. Junto a Ricardo Arjona estarán sobre el escenario nueve músicos de distintas nacionalidades, además de 45 personas, incluidos payasos y equilibristas, que trabajan en el montaje que ya han presenciado 1,5 millones de espectadores durante la gira que ya ha recorrido Estados Unidos, Centro y Sudamérica.