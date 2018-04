Molan las mañanas con Los Deltonos Macaya, Javi Arias, Hendrik y Pablo Z el domingo en el 'Satélite T'. / DANELO El sólido y guitarrero cuarteto cántabro conducido por Hendrik Röver presentó su último disco este fin de semana en dos felices sesiones en el 'Satélite T' y madrugamos para asistir a la cita dominical ÓSCAR CUBILLO Lunes, 9 abril 2018, 14:34

Los Deltonos (Muriedas, Cantabria, 1986), presentaron este fin de semana en Bilbao su último disco, el decimotercero pero paradójicamente de título homónimo. Fue un estreno doble, con dos conciertos, el primero el sábado noche y el segundo el domingo por la mañana. Como nos anticipó en minientrevista el líder del cuarteto, Hendrik Röver: «A la noche seremos más densos y a la mañana un poco más livianos. Rock por la noche y rock and roll por la mañana». Y por lo que nos cuentan así fue: el sábado sonaron muy duros y roquistas ante 156 espectadores de abono (más invitados), y el domingo más americanistas y bluseros ante 136 de pago (más invitados). La peña disfrutó en ambas citas y en la segunda perdonó a Hendrik, con ojos vidriosos por la resaca, que tuviera la voz más tocada y se le olvidaran algunas letras (al menos tres veces se le fue el santo al cielo, contabilizaron cada uno por su cuenta Pato y Danel).

El dominical fue un conciertazo que cursó levemente descendente. Arrancó con ritmo y blues y boogie camineros superamericanos y por la segunda parte se echó mano del rock noventero, que motiva menos, y de otras yerbas roquistas. Pero resultó una cita sudorosa («¿hace calor o solo lo siento yo?», preguntó una vez Hendrik, que remató la frase: «os tienen sudando para que bebáis») disfrutada por un público muy transversal: había muchas mujeres y se vio a gente muy joven (al menos un chico y dos chicas) y hasta a una dama asiática siguiendo el show con mirada escrutadora.

El domingo Los Deltonos tocaron 17 piezas en 78 minutos. Abrieron rompedores, dominadores, con la solvencia guitarrística fenomenalmente compenetrada de Hendrik y su escudero Fernando Macaya (también escolta de Mikel Erentxun y Diego Vasallo, los dos de Duncan Dhu) soportada por la base rítmica del rubiales Pablo Z y el moreno y barbado Javi Arias, echando mano de viejos hits deltónicos ('Qué podríamos hacer' a modo de pistoletazo de salida con rollo Yardbirds y coros del respetable, 'Creo que he vuelto a beber' con idiosincrásica sinceridad y una soltura que podrían derramar en el club Antone's de Texas…), apostando por el rock camionero, chuleando mediante blues perezoso con el tumbao de Dan Baird, frotando la slide en boogie-billy desafiante con Wayne Hancock entre las cejas, adaptando el blues al idioma y el talante cantábricos ('Muy bien')…

«Cómo molan las mañanas», soltó Hendrik antes de la octava canción, coincidiendo con el leve descenso del concierto, que pasó de lo completamente sublime a lo simplemente superguapo, alternando rocks noventeros bien asimilados ('Magia', con su riff a lo Alice In Chains según calibró el amigo Danel), buenos desarrollos instrumentales en blues palúdico lisérgico que vinculó los riffs pastosos de la Creedence y Govt Mule con los punteos de los Blasters y Dwight Yoakam ('Colisión' podría ser el tema, y es que el que suscribe se colocó en el lateral, al lado de Macaya, y no oía apenas la voz, las letras), más boogie chuleta y más rock and roll a lo Dan Baird ('Mirar atrás'), antes del bis triple rematado con riffs rocanroleros ('Repartiendo') y boogie vocativo vía ZZ Top ('Bien mejor'). Muy bien Los Deltonos, como siempre: ya podrían haber organizado una tercera sesión vespertina, je, je…

Psicodélico clip doméstico de su canción 'Magia', incluida en su disco 'Los Deltonos'