Micky & The Buzz, la próxima sensación del rock and roll bilbaíno Carlos Beltrán (guitarra), Iván Ted (batería), Micky Paiano (voz), Willy Calambres (saxo) y Dabid Martín (contrabajo) debajo del Puente Euskalduna. / Ana García Rueda El quinteto con cantante italiana al micrófono, la pizpireta Micky, convenció con su cóctel de rockabilly con mucho swing a la tropa congregada frente al Museo Marítimo. ¡Y era su segundo concierto! ÓSCAR CUBILLO Lunes, 4 junio 2018, 12:39

Los ingleses se refieren a estos grupos llamándolos 'hype', o sea la sensación del momento. Pues la próxima sensación de la escena bilbaína serán Micky & The Buzz, quinteto con vocalista italiana al frente, la tatuadísima Micky (ex No Relax, ese combo que montó con Julitros y Joxsemi de Ska-P), y soporte musical experto (cuatro tipos muy bien conjuntados y con bagaje en proyectos como Bilbobillies, Jukebox Racket, Boogie Punkers, Cherry Boppers, Longboards…). Llevan tres meses ensayando y su intención es interpretar originales, pero de momento se arreglan con versiones preferentemente de proto rock and roll que no suenan nada manidas y a las que insuflan frescura, dinamismo, color y vigor (usan batería completa).

El domingo por la mañana, en la explanada del Museo Marítimo (que se desbordó de peña: rockers endomingados, moteros coriáceos, ciudadanía de a pie, muchas mujeres y bastantes niños que correteaban por ahí), debajo del Puente Euskalduna (desde las barandillas de arriba se asomaban las cabezas de decenas de curiosos, desde paseantes hasta ciclistas), Micky & The Buzz dieron el segundo concierto de su corta andadura con motivo de la presentación de la naviera turística Marmitako Sailing, o sea un velero patroneado por Edorta Aróstegui (exdueño del bar Bluesman de Portugalete, excantante de los Flying Rebollos, exmanager de Extremoduro…), y el espacio y las provisiones se desbordaron por la afluencia de público a un evento gratuito y al aire libre.

Pero vayamos al lío: Micky & The Buzz dispararon 16 covers en 46 minutos intensos en los que versionaron a figuras del ritmanblús protorocanrolero negro (el armonicista Little Walter en la rumba 'Mellow Down Easy', Wynonie Harris en un jadeante 'Wasn't That Good' vía los Stray Cats, la cantante Wynona Carr en 'Jump Jack Jump', el rasposo y reconocible 'Justine' de Don & Dewey…) y a clásicos del rockabilly blanco (un par de Wanda Jackson -¡'Fujiyama Mama'!- , otro de los Collins Kids –'Whistle Bait'-). Además hubo un par de curiosidades cantadas en italiano por la frontwoman, ambas de Mina: 'Nessuno' y, en el bis, 'Tintarella di luna', las cuales nos resonaron a su paisano Adriano Celentano.

La italiana Michela Paiano bailando entre el público en 'Wasn't That Good'. / Óscar Cubillo

Micky, alias de Michela Paiano, cantó muy bien, bailó y danzó con soltura y gracia (en una ocasión bajó a bailar entre el público ya entregado a la fiesta mañanera), y desde el vestido rojo se le desbordaban por doquier los tatuajes, evocando a la famosa granadina Vinila Von Bismark, que vivió una etapa rockabilly que en el caso de Micky seguro que nos es coyuntural, comercial ni pasajera.

Coloristas a pesar de su foto de promoción en blanco y negro, Micky & The Buzz, muy expresivos en lo suyo (qué punteos de la Gretsch, qué intervenciones del saxo tenor…) en vivo nos hicieron vibrar con sensaciones (oh, el hype) antes vividas oyendo a Gene Vincent y sus epígonos The Blue Cats (lo cual es mucho mérito), a una Imelda May cruzada con el Shakin' Steven ochentero, al mentado Celentano, a Guana Batz… Y superan por varios cuerpos a los suizos Hillbilly Moon Explosion, en quienes pensamos en su tema más lento, 'Funnel Of Love' de Wanda Jackson. A ver si nos cuadra y podemos asistir a su próximo bolo, que sería el tercero.