La melena suelta de Metallica

RAMÓN ALBERTUS Miércoles, 18 abril 2018, 15:46

Al leer ciertos episodios de la biografía sobre Metallica que acaban de publicar en español los periodistas Paul Brannigan y Ian Winwood se puede llegar a la conclusión de que la expresión 'soltarse la melena' tiene su origen en la banda estadounidense. 'Edna' (significa 'placer', en hebreo) fue el apodo que les pusieron a sus fans más febriles. Viendo el gran número de groupies que se subían al bus en el que viajaban sus cuatro miembros, bautizaron el vehículo como The Edna Exprees.

Esta es solo una de las tantas anécdotas de 'Nacer, Crecer, Metallica, Morir' (Malpaso Ediciones), cuyo primer volumen abarca desde la creación del grupo, a principios de los 80, hasta la salida de su álbum homónimo, conocido como 'Black Album', en 1991.

Más allá de los vómitos en habitaciones de hotel y aventuras más o menos ilegales, el relato pasea por la parte más musical. De hecho, cada uno de los diez capítulos que componen el ejemplar –con una edición barnizada de lustroso negro– se titula con el nombre de sus canciones. Van desde 'No Life 'til Leather' a 'Nothing Else Matters'. ¿Una canción favorita? «Si tengo que elegir: 'Damage Inc'. La letra de Hetfield que dice 'fuck it all and fucking no regrets' ('Joderlo todo y no tener remordimientos') sigue siendo una buena manera de tomarse la vida», comenta en broma Branningan.

«Es una las bandas más complacientes a la que puedes entrevistar. Tal vez se deba a que el vocalista James Hetfield y el baterista Lars Ulrich crecieron leyendo revistas inglesas de rock especializado como 'Sounds' y 'Kerrang!'», opina Branningan, editor y colaborador de la última publicación durante 25 años. Tanto Branningan como Ian Winwood entrevistaron una veintena de veces a los miembros y exmiembros del grupo. «Soy un poco parcial hablando de este tema, pero es que cualquier músico de metal británico o estadounidense de la década de 1980 ama la revista 'Kerrang!'».

Arriba, James Hetfield, Lars Ulrich, Cliff Burton y Kirk Hammett tras un concierto en el Breaking Sound Festival (1984) en París. Abajo, Hetfield y Hammet, tocando en Santigo de Chile el pasado mes de febrero dentro de su gira actual. / E.C.

Este volumen retrata el contraste entre las personalidades de sus líderes. En sus inicios, el vocalista James Hetfield, un adolescente poseído por la voz de Ozzy Osbourne de Black Sabbath, se debatía entre la timidez y la borrachera. Su padre lo abandonó y su madre –que le enseñó a tocar el piano– murió cuando era joven. El joven James solo salía del caparazón con la ayuda del alcohol.

El batería danés Lars Ulrich –el otro fundador de la banda– se describe como un charlatán que iba para tenista hasta que descubrió la música metal. En ese momento se trunca su carrera como profesional. El tenis le venía de familia, su padre Torben Ulrich compitió hasta en la cuarta ronda de Roland Garros y el batería se estaba formando en la misma escuela donde se habían forjado Agassi o las hermanas Williams. Ian Ulrich cambió la raqueta por las baquetas. «Y las chicas y la hierba», añade Winwood. «Carecía de la dedicación para competir verdaderamente». El famoso periodista musical Malcolm Dome va más allá cuando lo define como un «mocoso consentido».

También se narra el sueño desventurado del bajista Cliff Burton, fallecido tras volcar el bus en el que viajaba la banda de camino a un concierto en Estocolmo. El episodio más triste no frenó la carrera de Metallica. Fue el mismo año en el que 'Master of the Puppets' (1986) , uno de los trabajos más venerados del heavy metal y el primero con el que el grupo consiguió el disco de oro.

Buscaron un relevo a los dos meses. El elegido fue Jason Newsted que no disfrutó del todo en la banda. «Jason es un tipo serio y un gran fanático de la banda, pero en ocasiones tuvo un trato injusto», comenta el periodista inglés. Basta escuchar el volumen del bajo –exiguo– en la grabación del tercer disco '... And Justice for All' para hacerse una idea de la voz que tuvo en el grupo. Fue además una manera de remarcar el vacío dejado por Burton en la banda.

Guiños al público

«El nuevo bajista Rob Trujillo –desde principios de siglo– no es tratado de la misma manera, en gran parte debido a las lecciones que Metallica aprendió con Jason». Fue este músico mexicano el encargado de animar los conciertos de la gira española. A principios de febrero, el grupo batió el récord de asistencia en el WiZink Center de Madrid (el Palacio de Deportes), reuniendo a 17.267 fans en cada uno de los conciertos que dieron. Sorprendió con dos versiones. 'Vamos muy bien' de Obús y 'Los rockeros van al infierno' de Barón Rojo. Esta minigira española también pasó por el Palau Sant Jordi en Barcelona, donde tocaron 'El muerto vivo' –la de 'No estaban muertos / estaban de parranda'– en honor a Peret.

No es extraño que la banda haga un guiño al público de allí donde toca. «Cambian su setlist cada noche y a menudo hay sorpresas inesperadas como estas. En Irlanda harán una canción de Thin Lizzy o Sweet Savage, en Dinamarca podrían tocar a Mercyful Fate, etc», explica el periodista británico. «Es un gesto destinado a los fans que demuestra que no activan el piloto automático en sus conciertos como hacen muchas otras bandas cuando tocan en grandes recintos».