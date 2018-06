Con la mejor reputación La cantante, compositora y guitarrista norteamericana, Joan Jett durante el concierto que ha ofrecido como cabeza de cartel del Azkena Rock Joan Jett and The Blackhearts revivieron el espíritu del punk ochentero en el marco del Azkena NATXO ARTUNDO Domingo, 24 junio 2018, 08:46

Un sonido crudo y punkero, muy emparentado con el de los Ramones, envolvió a propuesta de la cabeza de cartel del sábado en el Azkena. Joan Jett desembarcó en la tarima God pasadas las once de la noche con 'Victim of Circumstance'. La banda, potente, apoyó con efectividad a la cantante y guitarrista, que utilizaba una Gibson roja de media caja en lugar de su icónica Les Paul DC Junior que, casualmente, era el modelo que llevaba el guitarra que, con el bajo y el batería, junto al teclista y productor Kenny Laguna completaba la formación de The Blackhearts.

No se sabe si el corazón se le oscurecía al guitarra, al que la realización de la pantallas de vídeo apenas enfocaba en los solos, mientras las cámaras se cebaban con la jefa de filas en esos momentos. El músico tenía que forzar posturas impactantes para que se le hiciera un poco más de caso.

A quien no se puede dejar de prestar atención es a Joan Jett, que centró su repertorio en el álbum 'I Love Rock and Roll' de 1982, probablemente el más redondo como cabeza de The Blackhearts y que en directo gana enteros con un sonido de batería más contundente y actual que el de aquellas producciones ochenteras. Con la línea de las cuerdas de su guitarra claramente por debajo de la cadera, al igual que el otro guitarrista, Jett daba una imagen rockera punk que se correspondió con temazos como 'Bad Reputation', 'Love is Pain', el tema del título del esencial disco del año del Mundial de España —que tiempo más tarde versionaría sin aportar nada, excepto afán de lucro, Britney Spears— o la versión del 'Crimson and Clover' de Tommy Jones and The Shondells. La gente se conocía todos estos éxitos y los coreó más o menos, aunque también hubo sus lagunas entre los fragmentos de letra más evidentes.

Pero también hubo sitio para The Runaways, la banda a la que recordó con 'Cherrybomb' o con 'You Drive Me Wild', que como apuntó ella misma fue la primera que compuso. Asimismo hubo créditos para Bruce Springsteen por 'Light of Day'. Y, como anunció Laguna, hasta sonó un estreno: en septiembre verá la luz un documental rodado durante los últimos cinco años, sobre la carrera de Jett. Y el grupo avanzó un sencillo de la banda sonora de ese filme, que se llamará 'Bad Reputation'.

El veterano teclista también tomó la palabra para contar cómo en su día fue complicado lograr un contrato discográfico para The Blackhearts, porque «era raro y no apropiado que las mujeres tocaran la guitarra». Y la líder de la banda ha sido pionera en eso, desde luego, aunque en el bolo sufriera algunos problemas con los monitores. Como cuando se puso a cantar rodilla en suelo 'Do You Wanna Touch Me?'.

La voz rota, elegantemente cascada de Joan Jett entonó piezas como 'I Hate Myself for Loving You', 'Fake Friends' o 'Hard to Grow Up'. Y tres temas de propina en un concierto donde la gente se quedó enganchada de la artista cuyo papel en la gran pantalla asumió la soseras de Kristen Stewart. Una buena forma de coronar un cartel sabatino del Azkena. Con toda una reina del rock and roll.