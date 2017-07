El bafle Mejor sin la chica Spencer Evoy versionando a Ray Charles en el bis. / OSCAR CUBILLO Los londinenses festivos MFC Chicken regresaron con la alineación Deluxe, en sexteto, y de extra trajeron a la afrocantante invitada Sister Cookie, que deslució el divertido show con sus intervenciones menguantes ÓSCAR CUBILLO Viernes, 14 julio 2017, 10:50

Con la del jueves en el Kafe Antzokia, cuatro veces hemos visto al combo londinense de rock and roll primigenio, negroide y juerguista MFC Chicken, que oscila entre el surf y el twist, el rhythm and blues y el garaje. A una ocasión por año: en el ya cerrado bar Evidence en 2014, en el cercano Antxiki en 2015, en el bar Satélite T en 2016 (¡con la formación Deluxe y por la mañana dieron uno de los mejores bolos de ese año!), y esta última de la sala grande del Kafe Antzokia, también con la banda Deluxe (un sexteto) más una invitada especial, la cantante también londinense Sister Cookie.

Lo del jueves estuvo bien y resultó divertido, pero lo pudieron hacer mejor. También hemos de decir que fue el peor (o el menos bueno, pues somos muy fans de MFC Chicken) show que les hemos visto por tres razones: el mal sonido (poco volumen, ecualización discutible: cada oyente echaba de menos un instrumento, que si la guitarra barítona, que si los teclados… aunque el saxo del líder Spencer Evoy fue lo que mejor se escuchó), la actitud excesivamente profesional de ellos (igual estaban cansados, quizá les desilusionó que sólo hubieran suscitado el interés de un centenar pasado de aficionados –esa misma noche arrancaba el 29º Getxo & Blues y seguro que les restó espectadores-, puede que se vieran incapaces de llenar con su estilo saleroso el gran local, y quién sabe si se impuso el oficio sobre el sudor o que ya no nos sorprenden porque nos sabemos el guión…), y, tercer, último y principal motivo, por las escasas y dudosas capacidades vocales de la invitada Sister Cookie, que a pesar de ser negra, joven y gorda como las blueswomen soñadas, sobre todo dio la talla una de las nueva canciones que cantó porque la chica que quedó ronca a la segunda (y ya no había excusas, como la vez anterior en el mismo escenario, en diciembre de 2015, que algunos alegaban que tenía catarro y varios espectadores de la primera fila aseguran que estaba bebida, ebria).

Eso, que MFC Chicken vinieron con su alineación de gran presupuesto, la del sufijo Deluxe. Qué pandilla, oigan: a los teclados un clérigo con alzacuellos y a la batería un calvorota con pinta de Mortadelo, al saxo el flaco y agilísimo canadiense Spencer Evoy y a la guitarra barítona el adolescente Dan Criscuolo, al bajo el padre de éste y a la guitarra el colíder Alberto Zioli (que ahora que lo escrivo, apenas se le oyó). Los pollos actuaron elegantes, con lacitos, bien peinados y casi eclipsados de la escena cuando salía ella, Sister Cookie, de obesidad mórbida, lunar, quien no tardó en descalzarse los zapatos ni en perder la voz.

En 87 minutos sonaron 29 piezas, ya ven qué envidiable productividad. Y con espectáculo visual: ellos bailaron al unísono, idearon coreografías a veces humorísticas, dieron patadas al aire, el saxo cortejó a la cantante, posaron al borde del tablado y salieron del escenario para tocar por ahí (¡se subieron al anfiteatro vacío durante el instrumental ‘Night Train’ de Jimmy Forrest!). MFC Chicken Deluxe & Sister Cookie empezaron efervescentes, por el centro se atascaron un tanto, y al final consiguieron los momentos óptimos con sus letras de chickens / pollos tan surrealistas y coreables.

Por partes. Primera: abrieron los seis sujetos sin dejar de mirar, de analizar al respetable, más profesionales que voluntariosos, y muy rocanroleros: ‘Chicken In A Hurry’ (su primera diana llegó a la tercera, la primera en sexteto), ‘Voodoo Chicken’, o los boogies ‘Chicken Shack Boogie’ (versión de Amos Milburn) y ‘Hooch Party’.

Segunda parte: cuando salió Sister Cookie para su primera tanda de cuatro canciones, la cosa se destensó. A la segunda de sus temas, el ‘Think’ de James Brown, ya empezó a perder facultades vocales, y el ‘I Just Wanna Make Love To You’ de Muddy Waters / Willie Dixon fue muy coreado por el respetable.

Y tercera parte: cuando hizo mutis Cookie, MFC Chicken pugnaron por prender la fiesta con el rock and roll ‘Baby Let Me Bang Your Box’, sugirieron a los brutales Jim Jones Revue en ‘Take It Or Lose It’ (cantada por el guitarrista Zioli), aunque no tardaron en abrazar sus costumbrismos en ‘Roast Potato Time’ (un rhythm and blues que epataría a Benny Hill) o en ‘Beach Party’ (un R&R surf vía Beach Boys). La segunda tanda de cuatro canciones de Cookie le quedó mejor por la calidad de las composiciones (bonito el country soul ‘Tea For Two’, y estupendo el mejor título de la cita, el octavo de ella, ‘Hello Little Boy’, un híbrido rock-a-roller entre Bill Haley y los Blasters con solo humeante de saxo). Cookie de largó otra vez y los MFC Deluxe nos entregaron una delirante trilogía avícola con ‘Goin’ Chicken Crazy’ (un R&R que titula su último LP, que se puede oír gratis en su Bandcamp ), ‘Music For Chicken’ (garajero en plan los Sonics y coreado por la peña; aquí va un clip en vivo de hace un lustro en Londres), o nuestra favorita ‘Chicken Baby Chicken’ (a lo Little Richard, con Spencer Evoy logrando poner de rodillas a todo el Antzokia). Y quedaba un bis, el ‘What I’d Say’ de Ray Charles, algo boogie y sin saxo, con Spencer cantando a dúo con la Sister.

Pues eso, que estuvo bien el show, pero sabemos que lo pueden hacer mucho mejor, con más locura, y queda demostrado que no necesitan colaboradores de menor nivel que ellos.