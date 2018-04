La marcha mañanera de la Priscilla Band El cantante Juantxu con pantalón de leopardo y sus siete músicos con chaquetas. / BEGO MARIJUAN-REQUETA El octeto de funk y soul escuela James Brown estrenó su DVD grabado en vivo en fiestas de Bilbao en un Auditorio del Museo Marítimo donde había muchos niños ÓSCAR CUBILLO Domingo, 22 abril 2018, 18:49

La Priscilla Band, la gran formación bilbaína de funk danzón jamesbrowniano y mayormente en castellano, estrenó esta mañana de domingo en el Auditorio del Museo Marítimo de Bilbao su nuevo DVD, titulado 'Aste Nagusia 2016', o sea grabado en vivo en la Semana Grande bilbaína de hace dos veranos. El horario mañanero fue raro para ellos, que venían de enlazar bolos en San Sebastián (por fin ya es viernes) y Santander (fiebre del sábado noche), pero libraron con soltura ante una audiencia amiga y familiar de unas 88 personas con más del 10 % de niños. Bego La Titular preguntó a una niña sí le gustaba lo que estaba viendo y replicó que mucho. Inquirió a la mozalbete quién era su favorito y respondió: «el de rizos, que es mi tío».

Je, je… Se refería a Juantxo Fonk, el vocalista y maestro de ceremonias del ochote bilbaíno Priscilla Band, gran formación de música negra danzona, urbana y retro (reivindicativa sobre todo de los años 60-70) cuyos miembros salieron a escena todos con chaqueta, algunos con cortaba y el vocalista con chaqué… ¡y pantalón de leopardo!. Seis de ellos tenían barba y todos convencieron durante su set de 19 temas (desglosando un popurrí doble de James Brown) en 84 minutos con los dos temas iniciales renqueantes (el técnico de sonido del grupo no estaba habituado al difícil recinto y le costó ajustar, ecualizar) y el bis bastante flojeras (en vez de echar el resto nos desinflaron dos temas más lentos y lisérgicos más un 'Funky Chicken' de Rufus Thomas con la parroquia infantil sin acabar de entrar al trapo).

Pero cuando el sonido se asentó (base rítmica nerviosa en plan los hermanos Collins, triple sección de viento muy bien arreglada y a veces, sólo a veces, adornada con coreografías) la cita ruló con fluidez bailonga y ganas de epatar al personal a tope de marcha mañanera. Entre decenas de arreglos robados al gran James Brown (desde los golpes de batería hasta los huracanes de los vientos pasando por los rugidos del tío Juantxo Fonk), pudimos distinguir originales de buen groove a pesar del alto volumen ('Jódete', con perdón, pues así se titula), el esfuerzo por hacer funk en castellano con más suerte lírica que la Fundación Tony Manero ('Flores'), actualizaciones de la discoteque ochentera ('Un lugar'), instrumentales exploitation ('Grunt'), animación televisiva indígena ('Bilbo Soul'), temas contagiosos ('Siempre quiero más', como Shaft en Bilbao) y versiones bien traídas de su ídolo James Brown: el estupendo popurrí con 'Baby, Baby, Baby / Super Bad' (que puso a los niños a bailar en el suelo, electrificados), una atrevida 'It's A Man's Man's Man's World' (trágica, bien arreglada y con segunda parte funkerizada) y un siempre bienvenido 'Get Up Offa That Thing'. Solventes y resolutivos los 'priscillos' en la mañana del domingo. A ver si la próxima les catamos de noche y con el repertorio renovado, pues llevan ya dos CDs oficiales y varias temporadas con un cancionero casi inamovible.