Maldita Nerea trae ‘Bailarina’ a Bilbao por iniciativa de una fan

«Es genial volver antes de lo previsto», dice Jorge Ruiz

«Es genial saber de una manera tan interesante y novedosa que sigue habiendo demanda de tu música y poder volver antes de lo previsto a una ciudad que siempre nos ha tratado muy bien», dice el cantante y compositor de Maldita Nerea, Jorge Ruiz (Murcia, 1975) sobre el concierto que ofrecerán mañana en Bilbao (Santana 27, 22.00 h, 25 €). El primer paso para traerles a la ciudad lo dio una seguidora bilbaína a través de la plataforma de ‘fan funding’ Shows on Demand, que permite que cualquiera pueda promover un bolo de su artista favorito si consigue el apoyo suficiente. Surgió en 2015, «cuando notamos que el mundo estaba cambiando su forma de consumir entretenimiento. La audiencia tenía algo que decir en las programaciones y nos preguntamos si seríamos capaces de llevar la experiencia de ‘a la carta’ a la música en directo», explica su director, Alvaro de Azcarate.

Maldita Nerea lleva 17 años y hace ya más de una década que encontró su nicho comercial con su reválida independiente ‘El secreto de las tortugas’. «Hemos logrado cosas como duplicar el volumen de ‘streaming’ y bajar la media de edad de los oyentes, entre los que suele haber muchos niños. Por eso no me extraña que la chica de Bilbao que ha movido el concierto a través de internet quiera que sea el primero al que vaya su hija de nueve años», apunta Ruiz.

Hace cinco meses estuvieron firmando y cantando en acústico en el centro de Bilbao el disco multinacional que ahora vienen a exponer con la banda al completo. Se titula ‘Bailarina’ y Jorge lo registró con producción coral, tras regresar de su exilio voluntario de tres años en Miami. El resultado abunda en su pop melódico autoral, compuesto esta vez «desde la polaridad femenina que tenemos. Tiene que ver con la capacidad de escucha, la intuición, la calma, la emotividad: no son valores excluyentes pero están más presentes en la mujer y han quedado relegados en la sociedad actual. Los niños mantienen su polaridad de bailarina y la usan como quieren».

Padre por triplicado y logopeda, Jorge Ruiz ha lanzado también el libro ‘Bailarina, una estrella en el camino’, «un cuento de filosofía sobre una chica que quiere recuperar la conexión con su lado femenino». Frecuenta tanto los escenarios como las salas de conferencias en las que ejerce de asesor o ‘coach’ en materia educacional o emprendedora, lo que quizás explica el individualismo positivista de sus letras. «Mi motivación al componer es que la gente se sienta mejor. Eso se asocia con la autoyuda, aunque el término no me gusta. Prefiero hablar de humanismo o compromiso con uno mismo. De hecho no hay nada más social que el amor propio, cuando te quieres con egoísmo sano eres solidario y altruista».