Laurence Jones en el festival de la cerveza de Areatza Laurence, de Liverpool, tiene 26 años y graba en Sony. / CARLOS G. ASPIAZU El guitarrista veinteañero inglés se ganó al público con una guitarra que disparó blues modernista en la segunda jornada del II Blues & Beer Fest ÓSCAR CUBILLO Domingo, 3 junio 2018, 12:45

El sábado condujimos hasta Areatza-Villaro para hincar el diente a la segunda jornada de la segunda edición de su Beer & Blues Festival. Se celebró en la plaza del pueblo, bajo una carpa que se llenó. Había muchos niños correteando, al ser al aire libre se podía fumar (como hizo en escena el estupendo organista de Confluence, los primeros de la tanda cuádruple sabatina) y la gente habló bastante durante los dos primeros grupos de los cuatro de ese día. El segundo oficiante, Anaut, dijo: «Un festival con dos de nuestras grandes pasiones, la música y la cerveza». Ya saben que 'beer' significa cerveza en inglés, y las había artesanas, ricas y bien tiradas del barril, a 2'5 euros cada una. «A ese precio podría ser más grande el vaso» calculó el fotógrafo Azpiazu. Pero lo peor es que al principio debías abonar 2 euros por el vaso de cristal con el logotipo del evento y no te devolvían el dinero y cargabas con el vidrio igual que en una verbena cutre. Si no resuelven este detalle, el año que viene consumiremos en los muchos bares de alrededor de la plaza.

Pues el sábado el Blues & Beer, oficialmente llamado International Musik And Beer Festival (es que iban a contratar dos grupos de rock pero al final no se logró), se desarrolló arrastrando retraso, lo cerraron los bilbaínos Priscilla Band en cuarto lugar, y en el puesto previo ofició el gran cabeza de cartel de la jornada y del festival, el guitarrista de Liverpool Laurence Jones de 26 años, que vino desde Inglaterra para dar únicamente este show y presentando su ya quinto disco de estudio, 'The Truth', editado por la multinacional Sony y grabado en febrero 2017 en el Caribe.

El blues de los pubs

Laurence ofició en cuarteto con teclados y, agraciado con buenas luces y sonidazo, en 73 minutos tocó 11 temas, entre ellos dos versiones reconocibles: una brutal y modernista 'All Along the Watchtower' de Bob Dylan vía Jimi Hendrix que fue el cénit de la cita (con guiños al 'Miss You' de los Rolling Stones y al final con Laurence pisando el pedal wah wah con todo su cuerpo), y el momento más purista de la sesión, 'Before You Accuse Me' de Bo Diddley pero vía su admirado Eric Clapton, en plan el blues de los pubs de los que trata de escapar esta figura emergente.

Colgando una Telecaster customizada, componiendo más allá del blues (amalgamando funk, soul, rock y, ejem, pop; en general con bastantes reminiscencias de Lenny Kravitz), cantando estupendamente (una vez lo hizo a pelo, sin micrófono), punteando en la vanguardia del escenario, tocando sentado y colgando los pies al borde del tablado (la gente a un palmo le miraba arrobada) y bajando a tocar entre el público (el público se hartó a hacerle fotos con el móvil y se agachó toda la carpa a la orden del inglesito), a Laurence Jones se le veía feliz como un futbolista meritorio en el día de su debut y miraba a sus músicos con cara de indisimulable satisfacción ante lo que estaba aconteciendo. Y dominó el panorama nada más salir, cuando pidió al público que se acercara al tablado y éste le obedeció, y luego dio palmas a su orden y en general siguió la actuación con la boca abierta.

Laurence sentado en el escenario, ante el público arrobado. / CARLOS G. ASPIAZU

Fue uno de los mejores conciertos del año a juicio de Azpiazu, que suele ver más de 500. El estilo de Laurence Jones es modernista y abarcador y defiende la validez de las guitarras: «Creo en la inmortalidad de la guitarra. (…) No hay nada en este mundo que se pueda comparar con la sensación de coger una guitarra, colgársela y empezar a rasgar las cuerdas hasta que te salga una canción. No creo que tocar un ordenador mole tanto, y la gente debería darse cuenta de que la guitarra es un instrumento mucho más auténtico», ha declarado a Vocento. Mister Jones tiene una soltura adquirida en incontables conciertos dados desde adolescente en diversos grupos y al acabar el bolo Raúl El Guapo la clavó: «Me ha encantado, aunque no tanto en las dos canciones pop que ha tocado seguidas y que se han notado demasiado. Estará buscando ampliar su público. Tiene mucho talento a la guitarra y además canta muy bien».