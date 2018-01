Korrontzi reúnen a 200 bailarines en el Teatro Campos para su show ‘Benefic’ Korrontzi y sus dantzaris en la función benéfica de Zumaia / ALBERTO BELOKI La caja del Teatro Campos se donará a la asociación Vass Sanfilippo Euskadi ÓSCAR CUBILLO Miércoles, 3 enero 2018, 23:04

Navidad es tiempo de actividades benéficas y la música no iba a ser menos. El viernes tres grupos de rock, The Associados, Still River y Nashville, darán un festival solidario en la Sala Stage (puertas 20 h, 10 €, hay fila cero) en el que toda su recaudación se donará a las asociaciones Voluntechies, Desafía Dravet y Aspanovas Bizkaia. Y hoy en el Teatro Campos (20 h, 12 €) el grupo trikitilari más popular de los últimos años, Korrontzi (Mungia, 2004), ofrecerá una actuación con más de 200 bailarines en escena para recaudar fondos en favor de la asociación Vass Sanfilippo Euskadi. Agrupaciones dantzaris como las de Oinkari de Villabona, Itxas Eder de Plencia, Amilotx de Mungia o Sustrai de Madrid bailarán varias coreografías ideadas por estrellas del brillo de Jon ‘Kikai’ Maya o Igor Yebra.

Korrontzi, dirigido por el trikitilari Agus Barandiaran, es un supercuarteto autodefinido de ‘folk contemporáneo’. Lo completan por dos jazzmen, Kike Mora al bajo y Ander Hurtado de Saratxo a la percusión, más el guitarrista y mandolinista Alberto Rodríguez, ex Kepa Junkera. Korrontzi es uno de los grupos vascos más viajeros, y en el pasado 2017 han actuado en Chequia, Portugal, Canadá, Francia, Reino Unido, Cabo Verde (cinco conciertos en distintas islas en una semana) y Argentina.

Esta iniciática caritativa la llaman ‘Benefic’, y arrancó en 2016 con la edición de un single cuyos beneficios se dirigieron a otras ONG. Agus Barandiaran nos responde a varias cuestiones.

¿Cómo os propusieron colaborar con Vass Sanfilippo Euskadi?

El año pasado dimos inicio al proyecto ‘Korrontzi Benefic’ para ayudar a dos ONGs como fueron TDH-Gizakien Lurra y Aitzina-AEFAT. El proyecto logró una gran repercusión y este año hemos tenido varias peticiones de diferentes ONG para repetir la experiencia. Al final, y aunque ha sido difícil escoger una entre todas las propuestas, hemos elegido la de Vass Sanfilippo Euskadi.

El año pasado lanzasteis un single también.

Sí, digamos que la banda sonora del proyecto ‘Benefic’ es el tema ‘Emaiogu Bostekoa’ (abajo ponemos el clip) compuesto el año pasado y con el que dimos el pistoletazo de salida a este proyecto.

¿Cuántos conciertos habéis dado Korrontzi el pasado pasado 2017?

Hemos ofrecido unos 60 repartidos por medio mundo. Además de los bolos locales, este año hemos estado presentes por ejemplo en Portugal, Madrid, Castilla La Mancha, Burgos, Murcia, Huesca, Galicia... También en Inglaterra, en un gran festival cerca de Cambridge. Y sobre todo hay que destacar dos giras extensas de punta a punta en Canadá (la primera en julio: Vancouver, London-Ontario..., la segunda en agosto: Quebec, Sherbrooke, Montreal, Owen Sound...), y otras dos giras muy intensas en la República Checa (la primera en junio y la segunda en septiembre).

¿Y cómo se presenta el 2018?

Seguimos a pie del cañón, con la maleta lista para meterla en el avión o en la furgoneta. Ya hay cosas cerradas en Normandía, Austria, Inglaterra, Bélgica... Además, claro, de conciertos por toda nuestra geografía más cercana.

Agus, vuestro baterista Ander Hurtado de Saratxo toca jazz, y el bajista Kike Mora también, y ambos graban discos a su nombre. Ander con el FMA Trio, por ejemplo. El guitarrista, Alberto Rodríguez, a veces lleva el sonido de la sala Azkena, tocó con Kepa Junkera, ¿y qué más?

Pues Alberto también formó parte de un reconocido grupo de jazz de la escena bilbaína de los años 90. Se llamaba Evidence y creo recordar que además de él también tocaban músicos reconocidos como José Luis Canal o Javi Alzola. Ganaron algún certamen nacional de jazz.

¿Este es el segundo concierto ‘Benefic’ tras el de Zumaia?

Sí, así es. Este año serán dos bolos benéficos: el día 29 de diciembre estuvimos en Zumaia, donde se agotaron las entradas, y hoy jueves estaremos en Bilbo, en el Campos, y quedan pocas a la venta.