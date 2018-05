Jueves con música en vivo en Bilbao sin rascarse el bolsillo Marilia, la que fuera el 50% de Ella Baila Sola, actúa en el Cotton Club. / Karlos Sanz Entrada libre para ver a Marilia, ex Ella Baila Sola, dos estrenos de discos en el Antzoki, un tributo a Bob Dylan, ¡incluso a una banda sudamericana de cumbia! ÓSCAR CUBILLO Jueves, 24 mayo 2018, 11:16

Es habitual que los fines de semana, que comienzan los jueves o 'juernes', los bares de Bilbao y provincia programen conciertos con entrada libre. Lo que resulta inusual es que salas de mayor aforo ofrezcan espectáculos con puertas abiertas, que es lo que sucederá este jueves, jornada en que se podrá ver gratis a Marilia, ex Ella Baila Sola, actuando en el Cotton Club, a dos formaciones como Pomeray y la Broken Brothers Brass Band estrenando discos arriba y abajo en el Kafe Antzokia, a un pelotón de músicos locales tributando a Bob Dylan en el Crazy Horse, o a la dupla formada por Los Cuatro Jinetes más Mississippi Queen amenizando la fiesta de presentación del tercer BBK Music Legends Festival en la Sala BBK, gratis pero con invitación.

Esta tarde de jueves la afición melómana mandará cientos de whatsapps avisando a las amistades qué grupo está viendo y en qué local. En principio debería llenar su recinto, el Cotton Club (20.30 horas), Marilia, o sea la morena ex Ella Baila Sola (1994-2001). Dentro del ciclo San Miguel Music Explorers, Marilia Andrés Casares (Cuenca, 1974) actuará en dúo acústico escoltada por el guitarrista Nacho Mur y nos confía: «Estoy muy emocionada por volver a tocar en Bilbao cuatro años después de presentar mi primer álbum de esta nueva etapa, 'Subir una montaña'. Esta vez presento 'Infinito', y sonarán también temas como 'Mujer florero', 'Amores de barra', etc. Lo hemos preparado con muchísimo cariño. Me encantaría reconectar con el público de Bilbao en esta etapa. Quiero cantar en euskera un tema brutal de los grandes Berri Txarrak, con quienes tuve el honor de colaborar hace un mes, cuando me invitaron a su sold out en La Riviera de Madrid. Quien lo desee puede venir a ver si me fallan los nervios al cantar en euskera. Además, el Cotton Club es un lugar mítico y mágico para reencontrarnos», anima la cantante conquense.

Tras vender millones de discos en los 90 con Ella Baila Sola, dúo femenino que terminó sin hablarse entre las dos componentes, Marilia regresó hace cuatro años para forjarse una carrera en solitario mientras su excompañera Marta Botía funciona bajo las siglas de E.B.S. Marilia ha optado por la autoedición, por sacarse el disco ella sola: «Lo hago sin compañía de discos, a pelo, apostando por la música sin más. 'Infinito' acaba de salir a la venta en Fnac España. Antes solo podía encontrarse en mi web y en mis conciertos. Por este motivo hemos cerrado algunas fechas más mientras estoy escribiendo para el siguiente disco. Será el último concierto que daremos por aquí con este disco y tengo muchas ganas de actuar en Bilbao antes de cerrar esta gira», se muestra ilusionada.

Marilia circula en solitario desde 2014. Cosecha bastante éxito en México y apoya diversas causas feministas. Afirma sobre su nueva etapa: «Celebro 20 años como autora y reivindico esta labor en una industria donde predominan los hombres músicos y autores. Son canciones escritas desde un punto de vista femenino, sin aditivos, sin edulcorantes, en acústico desnudo». Viene con «el maravilloso guitarrista Nacho Mur, con quien he grabado 'Infinito'. En él toca también Karlos Arancegui, gran baterista vasco que no podrá estar esta vez. Con Nacho he girado por España y México estos años presentando mis dos discos. Es un placer compartir mis canciones con músicos con quienes me entiendo bien y disfrutar de su talento. Además toca en La M.O.D.A., Fredi Leis, etc.».

La Broken Brothers Brass Band navarra descarga en el Kafe Antzokia a las 22 horas. / Rubén Gómez Delgado

Como otros muchos jueves, el Kafe Antzokia propondrá sendos conciertos gratuitos en sus dos salas. A las 22 horas, en la grande, el deceto pamplonés Broken Brothers Brass Band presentará su cuarto disco, 'Txertaketa' (Injerto), editado en LP y CD por Gaztelupeko Hotsak. Su trompetista, Ion Celestino, adelanta: «Vendrá algún colaborador para armar una buena fiesta. Hemos trabajado el directo sobre el escenario para que esté bien gordo. De momento, los bolos de presentación han sido pura gozadera y estoy seguro de que este va a ser una bomba de neutrones. Tocaremos grooves bien duros, desde temas tradicionales de New Orleans hasta 'trap brass' como diría Shamarr Allen».

Antes, a las 20.15 horas, en la sala superior, la pequeña, el Antxiki, el grupo bilbaíno Pomeray estrenará su segundo largo oficial, 'Raro', un vinilo autoproducción de rock actual y guitarrero a lo Dinero, Lagartija Nick, Sonic Trash, etc. Dice Asier, guitarra y voz: «Será un bolo muy intenso en el que habrá alguna colaboración especial. La entrada es gratis para animar a la gente a comprar el disco tras el concierto».

Hay otro concierto especial doble con entrada gratuita, aunque se requiere invitación. Se trata de la fiesta de presentación del tercer BBK Music Legends Fest de Sondika. El sarao tendrá lugar en la Sala BBK a las 20 horas y abrirán plaza Los Cuatro Jinetes, o sea los getxotarras Daniel Merino, Juan Uribe, Natxo Beltrán y Josu Aguinaga «tocando clásicos del rock. Somos los que tocamos los domingos en la jam del Gran Cabo, en el Puerto Deportivo», nos apunta Dani. Cerrarán los bluseros Mississippi Queen y su cantante Inés avanza: «Vamos a tocar fugazmente, a modo de postre por así decirlo. Un postre ligero porque vamos a dúo el Malamute (su guitarra) y yo. Después me cantaré un par de temas con Dani Merino y compañía».

Inés tenía planeado acudir como espectadora al III Music Legends Festival los días 29 y 30 de junio, pero… «Te diré que compré mi abono hace ya un par de meses, ilusionadísima por el pedazo de cartel de este año. Pero al final tendré que perdérmelo porque el 30 de junio canto con los Travellin' Brothers de Leioa en Gotemburgo, Suecia. Cuando me enteré de que Jeff Beck viene con Rhonda Smith en su banda, casi lloro, ja, ja…».

Inés, la Mississippi Queen o Reina del Mississippi, en la Sala BBK a partir de las 20 horas. / Imanol Bizkaimusic

Cada primer jueves de mes, el colectivo Camiseta y Media tributa con entrada libre a un mito del rock a base de versiones de músicos locales. Lo ha hecho con Bowie, Loquillo, Itoiz, Lou Reed, Neil Young, Beatles, Rolling Stones, Ramones, Siniestro Total, Burning, Springsteen, Cohen, la Creedence… Hoy jueves, a las 20 horas en el Crazy Horse, se adelanta la cita para celebrar el 77 cumpleaños de Bob Dylan, nacido el 24 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota. Sonarán 20 canciones suyas ('Knockin' on heaven's door', 'Just like a woman', 'All along the wachtower', 'Forever young', 'I shall be released', 'Hurricane', 'Mr. Tambourine man', 'Like a rolling stone', 'Blowin' in the wind'…) en versión de 20 grupos distintos: The Bilbobillies, Big Mouth, The Asociados con Germán Ors ex Itoiz, etc. Asegura Bolo, el organizador: «Músicos y público responden de una manera ferviente a cada uno de los homenajes. La sala se llena siempre». Y avanza: «El próximo homenaje se llamará 'Caramelos podridos' y está dedicado a Ilegales».

Y una rareza a tener en cuenta para la tarde noche del juernes: a partir de las 20 horas oficiará en el pub Shake! el ochote Sonora Kilombo, «una banda de cumbia tradicional con mezclas derivadas del rock», según describen ellos. Son dos argentinos, una chilena, un uruguayo, un colombiano, un ecuatoriano más dos vascos. Llevan dos años: «nacimos en 2016 con la inquietud de acercar la cumbia a Euskal Herria». Se les ocurrió la idea «porque veíamos que en Euskadi no había grupos de cumbia como tal. Actuamos sobre todo en Bilbao y alrededores. Próximamente iremos a Zarautz, San Sebastián, Carranza… También estaremos presentes en el festival de Gentes del Mundo que se realizará en el Arenal a finales de junio».

Otras citas gratuitas de este jueves son estas: a las 19 horas en el FNAC bilbaíno hay bolo promocional de Flavio Bánterla, un italiano residente en San Sebastián con influjo de Battiato; como todos los jueves desde hace tres años, el bar Thai Day de la plaza de Indautxu albergará en su entrada un bolo, esta vez del polifacético Edu Basterra, a las 20.30 horas, que anda en campaña de crowfunding de su próximo álbum; y lejos del centro de Bilbao, en el bar Kandilejas de Romo, a las 21 horas descargarán los metaleros getxotarras X Lignum, y a partir de las 22 h en La Triangu de Sopelana habrá doblete con Los Retumbes, dúo trash baracaldés, y Silver Surfing Machine, trío psicodélico bilbaíno. Y seguro que hay más conciertos con entrada libre que se nos escapan en esta lista.