El Izar & Star evoca la furia de los Sonics y de Ron 'Stooges' Asheton Iggy Pop durante una actuación de The Stooges. / AFP En los próximos días músicos vascos versionarán en directo a sus ídolos ÓSCAR CUBILLO Miércoles, 18 abril 2018, 01:09

El octavo ciclo Izar & Star, ese en el que músicos vascos versionan en concierto a sus ídolos e influencias, presenta esta semana una propuesta doble en reconocimiento The Sonics, precursores del punk, y al guitarrista Ron Asheton, el músculo de Iggy & The Stooges. A los primeros los adaptarán los indómitos Aterkings de Markina, y al segundo le evocarán los donostiarras Señor No reforzados con dos colaboradores especiales: el guitarrista navarro Joseba B Lenoir y el cantante alavés Pela, líder de Sumisión City Blues y vocalista de Marky Ramone en sus últimas giras mundiales. La cita doble tendrá lugar mañana en Bilbao (Kafe Antzokia, 21.30 h, 10 €) y el viernes solo se programará lo de Asheton en Vitoria (Jimmy Jazz, 22 h, 8 €).

Cuadrilla indomable que se toma sus conciertos como juergas, los resucitados Aterkings han elegido para participar en el Izar & Star a sus queridos The Sonics, combo garajero surgido en Tacoma, Washington, y que en su primera etapa, en los años 60, cinceló hoy clásicos del rock and roll como 'Cinderella', 'Psycho', 'Strychnine' y 'The Witch'. Ya jubilados, varios mitos 'sónicos' se reunieron en 2008 para reverdecer laureles y calibrar a toro pasado su influjo en la escena actual. De su era dorada ya solo queda el saxofonista y expiloto de combate en Vietnam Rob Lind, que aterrizó el 23-F en la Stage Live de Bilbao.

Antes de fallecer a los 60 años, el difunto Ron Asheton también actuó varias veces en Euskadi con Iggy Pop y los Stooges, la peligrosa patrulla de alta energía de Michigan: en fiestas de Bilbao y en el Azkena Rock Festival. Ronald Franklin Asheton (Washington D.C., 1948 - Ann Arbor, Michigan, 2009) fue un guitarrista obsesivo que llegó a escalar hasta el número 29 de la lista de los 100 mejores de la revista Rolling Stone. Ha pasado a la historia gracias a su labor en Iggy & The Stooges (1967-74, y no faltó a la resurrección de 2003), sin embrago, el Izar & Star reivindicará sus riffs ardientes expelidos en bandas como The New Order (la montó al disolverse los Stooges), Destroy All Monsters o New Race (esa conexión mundial de high energy con Ron, dos miembros de MC5 y dos más de los australianos Radio Birdman).