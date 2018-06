Huracán Popovic Jordi Alemany La guitarrista serbia de blues modernista se ganó a todo el público y venció a la lluvia por calidad comercial, electricidad y punteos que levantaban ovaciones ÓSCAR CUBILLO Sábado, 30 junio 2018, 21:48

El blues es un género mundial. Nacido en los campos de algodón del Mississippi laborados por los esclavos africanos, se ha extendido por todo el mundo a través del rock. Y blues-rock contemporáneo factura la serbia Ana Popović (Belgrado, 42 años), que toca desde los 15 años y conoce el blues gracias a su padre. Vive en Los Ángeles, California, la elogian desde Springsteen hasta ZZ Top, y su estilo flamígero, cromado y sensual gusta hasta a los fans del heavy metal.

En la segunda jornada del III BBK Music Legends Festival actuó por la tarde, bajo la amenaza de una lluvia a la que conjuró con su huracanada guitarra Fender Stratocaster que expelía unos punteos largos que se dilataban hasta lo indecible pero que no cansaban e, incluso, levantaban ovaciones igual que en el jazz. Al frente de una banda de lujo, en sexteto con base rítmica negra y dos vientos que podrían haber sonado un poco más alto, la Popovic dio un bolo de 82 minutos y 14 piezas. Abrió con instrumentales para presumir de banda, de habilidad a las seis cuerdas, y de vestidito sofisticado de lentejuelas plateadas, y al poco se dedicó a batir el funk ('Can You Stand the Heat', comercial y americanista) y a cruzar el aire de 'Corrupción en Miami' con el blues moderno de The Kinsey Report ('Object of Obsession', era la cuarta y ya tenía manos arriba al gentío).

Ana Popovic aunó potencia, seguridad (al moverse, al tocar sin mirar el mástil, al lucirse), brillo, potencial comercial, velocidad, técnica, feeling también... Pulcra debido a su guitarra Stratocaster y a los arreglos, venció a la lluvia en 'Love You Tonight', una balada de soul urbano que hizo crecer hasta el blues alargado y punteado ('Train'; qué dominio de la gradación tiene), arbitró blues espectacular ('She Was A Doorman', ella era un portero, que según explicó se trataba de una historia real), venció otra vez a los goterones de lluvia (en la versión de Tom Waits 'New Coat of Paint', llevada a Nueva Orleans, cuando se quejó Pato: «que se me llena de agua el katxi de cerveza») y versionó el 'Can't You See What You're Doing to Me' de Albert King con una personalidad desbordante, asimilando al maestro con una ambición rubia que encantaría a uno de los tres reyes del blues.

Para algunos parecida a Shakira y para Oscar Cine a la actriz Ellen Barkin, Ana Popovic reservó el epilogo de su fastuosa y fascinante actuación para lanzar guiños a sus influencias, Stevie Ray Vaughan en un instrumental que recordó al 'Riviera Paradise' y que logró que el sol se asomara entre las nubes grises, a Freddie King (otro de los tres reyes del blues) en la coda de 'Going Down' y a Hendrix en el inserto de 'Crosstown Traffic', la puerta de salida de un conciertazo, el mejor de blues que hemos visto en el último año.

En su último parlamento, la Popovic, que habló lo justo, dijo que habíamos sido un público maravilloso, que tenía muchas ganas de tocar en España porque no viene a menudo, y que su banda es fabulosa. Bien es cierto.