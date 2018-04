El homenaje de la escena vasca a Malcolm Young Malcolmers Than Youngers, con Olatz Alberdi al micro. / Begoña Marijuan-Requeta Tres grupos vascos con la alineación reforzada recuerdan la memoria del hacha rítmica de AC/DC en una cita organizada por el ciclo Izar & Star ÓSCAR CUBILLO Domingo, 29 abril 2018, 12:15

Seis meses y diez días después de su fallecimiento, el guitarrista rítmico de AC/DC Malcolm Young fue homenajeado en el 8º Izar & Star, el ciclo en que grupos vascos versionan en directo a sus ídolos e influencias. La ceremonia tuvo lugar este sábado noche en el Kafe Antzokia ante unos 200 parroquianos, menos de los esperados: el puente festivo provocó que muchos espectadores potenciales marcharan de vacaciones. Oficiaron tres bandas, en total 16 músicos con sólo dos mujeres entre ellos (la cantante del primero y la baterista del tercero), y al público le satisfizo la cita, aunque faltó cierto empaque. El cartel triple se repetirá el viernes 1 de junio en San Sebastián (Dabadaba) y el sábado 16 de junio en Vitoria (Helldorado), y seguro que rula un poco mejor por añadir algún ensayo extra.

Abrió plaza el supergrupo guipuzcoano Malcolmers Than Youngers (un guiño al nombre del homenajeado traducible por 'Más de Malcolm que Jóvenes', debido a su apellido Young), con chica a la voz, Olatz Alberdi (Las Furias, Perras del Infierno, Virüs), y respaldo garantizado con dos miembros de Northagirres (Iñigo Agirrebalzategi se encargó de recrear con mucha fortuna el pulso rítmico de Malcolm en AC/DC), Gonzalo Ibáñez de NCC (al bajo) y Mikel Yarza de Señor No. En 29 minutos ejecutaron 6 versiones acedecescas, con sonido mejorable (apenas se oyó la guitarra solista), la vocalista echándole gónadas macarras en la estela de Bon Scott ('Problem Child') y la banda sosteniendo el ritmo con clase (la inaugural 'Live Wire') y alcanzando el cénit con la última, 'Let There Be Rock' (con Iñigo saliéndose de la tabla a base de nervio).

The Riff Truckers, con Mobydick a la derecha. / Begoña Marijuan-Requeta

Los mejores para el que suscribe fueron los guerniqueses The Riff Truckers, que actuaron reforzados por el cantautor rock Eneko Mobydick en el papel de hacha rítmica 'malcolmer'. En 23 minutos les dio tiempo a expeler 5 pelotazos con el cantante evolucionando en plan rapero de Public Enemy (vestía una camiseta blanca de futbol americano con el dorsal 34 de Bo Jackson, parece que de los Oakland Raiders, según Internet). Muy apoyados por su clac, con intención rupturista respecto al estilo de los australianos, los Truckers sorprendieron con dos vocalistas ('Dirty deeds done dirt cheap'), rularon roncos a lo V Horse Johnson ('Flick of the switch'), se lucieron en 'Fire Your Guns' («¡fuego!», gritó cuando se acabó uno de sus espectadores colegas) y en un muy rapeado 'If You Want Blood', y cerraron acercando el 'Whole Lotta Rosie' al gótico americano. A los guerniqueses les salió bien su maniobra iconoclasta, su incursión cuasi rapper.

El que suscribe esperaba más de Have A Drink Of Me, o sea del quinteto basado en el power-trio Last Fair Deal (con Virginia a la batería, la segunda chica de los 16 músicos) y completado por Miguel Highlights (él se ocupó de la parte rítmica de Malcolm Young; recordamos que Miguel cantaba en un buen grupo tributo a AC/DC denominado The Powerages) y por el vocalista Charlie Santiago. Nerviosos desde el principio, tocaron demasiado contenidos (cercanos al rollo Highlights) y su pulcro cantante con deje AOR (milita en un coro góspel) estiró las canciones pero no las rompió ('Get It Hot').

Have A Drink Of Me con Gonzalo Portugal subido al pedestal. / Begoña Marijuan-Requeta

En 40 morosos minutos sonaron 7 canciones con Have A Drink On Me abusando de la cool contención, incapaces de trascender de cierto estilismo (sugirieron a los grupos tributo cuando el líder Gonzalo Portugal imitaba con sus movimientos a Angus Young, jefe y hacha solista de AC/DC y hermano pequeño del homenajeado Malcolm), y a veces se dilatándose en demasía ('Bad Boy Boogie' arrancó muy bien pero se destensó por el medio, aunque Gonzalo lo remontó al subirse al pedestal del Kafe Antzokia como si fuera Angus en la portada del LP de AC/DC 'Stiff Upper Lip'). Estos también tenían clac (la cantante Inés Mississippi Quen y sus amigas animando en primera fila) y por la segunda parte de su set alcanzaron un par de dianas (rascaron en el 'Beating around the bush', aunque como siempre su cantante sonó muy yanqui, y se les notó más sueltos en el 'Riff Raff'), y reaparecieron para un bis protagonizado por el 'Highway To Hell' recreado en plan festivo con la adición de los otros dos cantantes de la velada y algún invitado más.