Un hippie contemporáneo

El vocalista de The Black Crowes, Chris Robinson, esta vez con los Brotherhood, durante su actuación en el Azkena Rock Festival. En su tercera actuación en el Azkena, el cantante de los Black Crowes Chris Robinson se dejó llevar por unas 'jams' progresivas y versátiles, entre Grateful Dead, Allman Brothers y The Band, que le dejaron cara de contento

Los Black Crowes (Los Cuervos Negros) de Atlanta, Georgia, actualmente en dique seco, han sido el último gran grupo del rock sureño (35 millones de discos vendidos) y han actuado dos veces en el Azkena Rock Festival: en 2009, con resultado mejorable (titulamos 'cuando el grajo vuela bajo…' hace un frío del carajo, que lo hacía y mucho esa noche en Mendizabala), y en 2013, esta vez mucho mejor. Y para mantener la buena vibra con el ARF, su vocalista, el díscolo y presumido Chris Robinson, ha elegido Vitoria como único concierto festivalero en España este año, donde le acogen como segundo cabeza de cartel (tras Van de Man solo) y actuará en el escenario principal, el God. Ya nos olimos que podría actuar aquí tras su gira por salas en quinteto barbado, la cual recaló en el Kafe Antzokia bilbaíno el 7 de marzo, agotando las entradas con dos meses de antelación y que se resolvió con un concierto muy largo, de dos horas y tres cuartos para dos pases (hubo intermedio, sí), mejor el segundo que el primero, que ruló más divagante.

Además de barruntar esa velada de marzo que Chris actuaría en el Azkena este estío, también nos olíamos que el del viernes por la noche en el 17 ARF sería un concierto más ágil y asumible, sin peligro de indigestión por ser más breve. Chris, que apenas habló en el concierto excepto al despedirse y agradecer nuestra presencia, arribó al frente de su banda, su Brotherhood (Hermandad), en la que destaca el guitarrista solista Neal Casal, y donde también figura el teclista de Black Crowes Adam McDougall, con su pinta de empollón. El quinteto seguía sin afeitar sus barbas, esta vez no trajo la bandera gigante que usó de telón de foro en el Antzoki y actuó ante la menor cantidad de gente que ha presenciado un gran bolo en el ARF en muchos años. Había más gente en Van Morrison.

Sobrios y melenudos en escena, dejándose llevar por el groove palúdico genuino e intransferible, abrieron con 'rosalee' y su revelación del rock sudista actual, y a la segunda ya estaba irradiando slides por doquier Neal Casal mientras Chrisse ponía en trance hippie a lo Sly & The Family Stone. El viento le ondeaba la melena, las guitarras se doblaron como a la tarde y por la mañana con los canadienses The Sheepdogs y los focos dibujaron bonitas geometrías casi discotequeras aptas para la costa oeste, poco, América y demás amantes de la tela vaquera.

Se estaban gustando al tocar estilosos, sonaban de maravilla y los punteos de Casal, que parece tener rienda suelta en la banda, eran de finura progresiva, a lo Pink Floyd a veces, e incluso a lo Yes, no sólo cuando los cinco se sumergían en jams improvisadas de cariz espacial, cósmico incluso, con el teclista viniéndose arriba en plan Steve Winwood en Traffic. O sea lo que la propia Hermandad llama 'freak and roll', término que también usaban en los Black Crowes.

En 28 minutos habían hecho sólo tres piezas por mor de su querencia progresiva. La gente hablaba bastante, como dejando de fondo la musica, pero a Chris se le veía feliz, contoneándose y saltando en desarrollos onda Grateful Dead. «Al final es un hippie contemporáneo», dijo Jon Rozadulla, fan suyo desde los tiempos de los Black Crowes. Añadió Jon: «la verdad es que no es una propuesta muy festivalera. Te debes dejar llevar por la música. Hay mucha subida y bajada y muchos instrumentos sucediéndose, como The Band en los 70. Si no entra, la gente se va, como estos tres que se acaban de largar».

La Brotherhood proseguía con sus desarrollos que varían cada noche en su repertorio, pues cambian radicalmente los repertorios. En Vitoria elaboraban lapsos que remitían al epílogo del «layla» de Eric Clapton, rollo disco a lo Jamiroquai orgánico según desentrañó Pato, tramos purplenianos muy Jon Lord por mor del teclista, blues llevado a la iglesia gospel («Beggar's moon»), ralentizaciones narcóticas (la version del «I'm a hog for you baby» de los Coasters) y números más animados reminiscentes de los Crowes, como el que cerró un 'show' de una decena de temas en 88 minutos («Behold the seer», con el mejor solo de armónica de Chris y con diferencia). Buen bolo de Chris Robinson, quizá un tanto introspectivo pero bien. «Me ha recordado todo el rato a Traffic, macho», comentó Pato al acabar.