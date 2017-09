Hijos de Ramones Un momento de la actuación de Las Señoritas Estrechas. / ÓSCAR CUBILLO Las Señoritas Estrechas, en realidad tres tíos madrileños, reivindicaron en La Nube el pop-punk más lúdico y retrojuvenil mediante su repertorio entre Ramones y Vegetales ÓSCAR CUBILLO Domingo, 24 septiembre 2017, 13:00

Bolo de punk-pop madrileño, desenfadado, lúdico, retrojuvenil y, tachán tachán, ramoniano, el sábado noche en La Nube de Santutxu. Actuaban Las Señoritas Estrechas y dejaron el pabellón bien alto y nos hicieron reír a menudo, por ejemplo, cuando se dirigieron al público del altillo («a los del anfiteatro, gracias por no escupir») o cuando el batería (¡que vestía una camiseta de los Rubinoos!) se equivocó al empezar una canción y dijo el bajista: «¡tocamos a ciegas!». En 49 minutos dispararon 19 temas redondos, comparados en sus recomendaciones digitales previas del bolo con Airbag, F.A.N.T.A. y Waldorf Histeria por Carlos Benito, con Airbag, Nasti De Plasti y F.A.N.T.A. por Txarly Nave 9, y con Pantones, Shock Treatment, Airbag e incluso los Rezillos por el que suscribe.

Estuvo muy bien su show. Se hizo muy corto y fue muy cercano. Algunas de sus letras son muy de película de serie Z (‘Nancy’, la estupenda y muy pantónica ‘Un maratón de zombies’), pero otras de amor y de carácter asocial resultan disfrutables intergeneracionalmente (‘El día que te conocí’, de medio minuto, si llega). A la tercera, su versión en castellano de los Ramones ‘Oh Oh I Love Her So / Oh Oh por eso te amo’, ya remitieron a Los Vegetales. Las Señoritas Estrechas, o sea Dani (bajo y voz), Diego (guitarra y voz) y Ángel (batería y coros), se definen como ‘un grupo de pop disfrazado de punk’, y la esencia power-pop se revelaba ocasionalmente, verbigracia en el bajo bufando en ‘Surfin’ Laurie nº 9’, o en la favorita de Carlos Benito, o en ‘Lara’, «una canción moñas, para los románticos», presentó el trío.

Punkis y hedonistas a lo Discípulos De Dionisos resonaron en ‘El humo ciega tus ojos’, y genial y asocial les salió ‘Nochevieja’ (la de «Ya llevo la chaqueta rota / la cena me repite / las copas son horribles»), y otra vez en plan Vegetales la gastronómica ‘Conviértete’ (en obesa conmigo). Su mini hit ‘No te maquilles’ hibridó a los Isley Brothers con los Rezillos, y a una suerte de Fangoria indies remitieron en ‘Flashforward’ (la de «pensamiento positivo, al menos sigo vivo»). Fueron fenomenales al cantar al ‘Wurli’, evocaron a los Ramones del LP ‘Animal Boy’ en ‘Haters’, y en los dos bises regalaron sendas versiones: ‘Glad To See You Go’ de los Ramones, estupendísima, y en el segundo bis, ‘Zona negativa’, de sus padres putativos, Los Vegetales. Bueno, chequeen su Bandcamp y disfruten a solas…