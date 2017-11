The Henry Girls: «Faltan buenas canciones políticas y morales en la música comercial» Las hermanas irlandesas The Henry Girls. Estas tres hermanas irlandesas han tocado en la calle, en pubs, en bodas y en funerales. Actuarán en el Musiketan con sus voces melodiosas y su arsenal de instrumentos: desde el ukelele y el banjo al piano y el violín ÓSCAR CUBILLO Domingo, 26 noviembre 2017, 00:07

La cuarta sesión del 25º Musiketan, el ciclo de conciertos en pequeño formato patrocinado por EL CORREO, estará protagonizada por un combo fraterno irlandés. En plan The Corrs pero restando al chico y dejando en la alineación sólo a las tres hermanas, llegarán el domingo a Bilbao (Sala BBK, 20 h, 12 €) The Henry Girls, o sea Las Chicas de Enrique, apelativo artístico que hace referencia a su abuelo. Surgidas hace diez años en el condado de Donegal, Irlanda, y educadas en una familia melómana ¡de seis hermanas!, The Henry Girls son las profesionales Karen, Lorna y Joleen McLaughlin. Las tres son multi-instrumentistas de carrera (violín, ukulele, banjo, guitarra, harmónica, mandolina, piano, acordeón…), cantan con bellas armonías y se arriman al country-folk más atractivo, diáfano, delicado, optimista y al margen de estilos. Su último disco se titula 'Far Beyond The Stars' (Autoeditado, 17) y nos atiende Karen, la mayor del grupo.

- ¿Dónde estás ahora mismo?

- Estoy en mi casa en Derry, Irlanda del Norte, donde resido con mi esposo, mis dos hijos, Oscar (14 años) y Lochlainn (11 años), y mi hija Tegan (9 años). Vivimos en una casa adosada victoriana justo en el centro de la ciudad de Derry. Llevamos aquí 15 años.

- ¿Y tus hermanas?

- Lorna es la segunda mayor del grupo y vive en Dublín con su novio músico Dave. Joleen es la benjamina del grupo y también vive en Derry. Acaba de mudarse aquí porque ha vuelto a la universidad para estudiar un máster sobre la escena.

- No sois las únicas hermanas.

- Tenemos tres hermanas más en nuestra familia, pero no trabajan como músicas. Nuestra hermana mayor se gana la vida en Dublín con la promoción musical y la radio. Otra hermana, Maureen, está en Reikiavik, Islandia, con su hijita y se emplea en una escuela de allí. Y Anita, la segunda hermana más joven, vive en Donegal, nuestra ciudad natal, con sus dos hijos pequeños y su esposo.

- ¿Cuántos instrumentos tocáis?

- Todas tocamos el piano y el ukelele. Yo toco el violín, el banjo y un poco de guitarra. Joleen el piano, el arpa y la mandolina. Y Lorna el acordeón y el whistle. Todas cantamos también.

- ¿Practicas a diario con tus instrumentos, tú sola, individualmente?

- Creo que todas intentamos practicar un poco cada día. A veces me resulta difícil rascar tiempo debido a mis compromisos familiares y domésticos, pero trato de cantar y tocar el piano casi todos los días.

- ¿Por qué sois una familia tan musical?

- Venimos de un lugar donde la música forma parte de la comunidad y en nuestra familia son todos unos melómanos entusiastas. A nuestros padres les encanta cantar y nos alentaron desde muy pequeñas a cantar en coros, en la escuela y en fiestas en casa. Y además crecimos al lado de un profesor de piano que nos enseñó a tocarlo.

- ¿Actuabais en los pubs cuando no erais famosas?

- Lorna y yo viajamos a Australia cuando terminamos la universidad y tocábamos en montones de pubs y bares irlandeses. También actuábamos mogollón en la calle, lo cual nos dio mucha confianza y nos inspiró a repetirlo al regresar a Irlanda. También hemos participado en numerosas sesiones de música irlandesa en los pubs, durante muchos años. Eso nos ayudó a ganar confianza y experiencia a la vez que nos divertíamos. También hemos pasado muchos años tocando en las bodas y los funerales en la Iglesia, ¡o sea que tenemos un bagaje muy variado!

- Y ya sois profesionales asentadas. ¿Cómo cambian tu vida y tu visión de la música cuando vives de esto?

- No pienso que haya cambiado nuestra visión de la música, pues básicamente seguimos tocando por la misma razón: porque nos encanta y lo disfrutamos y porque queremos que otras personas también la amen y la disfruten. Es algo genial ser un músico que viaja por el mundo tocando y viendo nuevos lugares y conociendo a gente nueva, ¡pero obviamente el bonus de ser profesional es que ahora nos pagan por hacerlo! Lo cual también te obliga a ser un mejor intérprete para que el público salga feliz y satisfecho.

- ¿Cítanos a tres de vuestros artistas favoritos y por qué os gustan?

- Soy una gran admiradora de los compositores estadounidenses y he escuchado mucho a Neal Young (vive en California pero nació en Canadá), Bob Dylan, James Taylor e incluso a Tom Waits. Me encantan las historias y los mensajes morales en las canciones y creo que en la actualidad faltan buenas canciones políticas y morales en la música comercial. Los chicos que mencionaba expresaron un mensaje moral con humor e ingenio dentro de una excelente composición. También soy fan de The Gloaming, un supergrupo irlandés que toca música instrumental muy poderosa y conmovedora, además de canciones absolutamente hermosas e inolvidables interpretadas por su cantante Iarla O'Lionaird en la lengua irlandesa. ¡Y me encantan las Dixie Chicks, son estupendas cantantes y músicas!

- Karen, ¿qué es lo que más te gusta: tocar tus instrumentos o cantar?

- Antes prefería tocar más instrumentos y en realidad nunca me ocupada de la voz principal, pero en los últimos años he empezado a decantarme por el canto y lo hago en la mitad de las canciones del nuevo álbum. ¡Me encantan las dos facetas, así que me molestaría tener que elegir solo una!

- ¿Nos cuentas algo sobre vuestro último álbum, 'Far Beyond The Stars' (2017)? Tal vez nuestros lectores podrán comprarlo en el vestíbulo de la Sala BBK después del concierto.

- Sí, nuestro último álbum, 'Más allá de las estrellas', se lanzó en la primavera de este año y estará disponible en el show. Es nuestro tercer álbum producido profesionalmente y llevaremos esos tres a Bilbao. En estos tres hemos trabajado con el mismo productor, Callum Malcolm, de Escocia, y con muchos de los mismos músicos. Estamos muy contentas con el resultado.

- ¿Cómo será el show del Musiketan? ¿Venís sólo las hermanas o traéis más músicos de apoyo?

- En Bilbao sólo seremos nosotras tres. En ocasiones llevamos otros músicos, como el novio de Lorna, Dave, que toca contrabajo, pero la mayoría de las veces actuamos en trío. Tenemos tres voces, arpa, violín, acordeón, ukelele y piano.

- ¿Alguna versión haréis?

- Cantaremos una o dos muy oscuras. Una es obra de un viejo compositor irlandés y se titula 'The garden where the praties grow' (el jardín donde crecen las patatas). ¡Es muy divertida de cantar!

- ¿Estilísticamente sonará más folk, country, celta...?

Todos tenemos tanta variedad de influencias que se nota en nuestro estilo. Interpretaremos desde lo tradicional de Irlanda hasta algo de jazz de los años 30.